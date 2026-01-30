México

CDMX: Clara Brugada presenta Metrobús Quetzalcóatl en la ruta AICM-Amajac de la Línea 4

Las nuevas unidades son 100 por ciento eléctricas, destacando que abonan al “transporte limpio, accesible y eficiente, cero emisiones”

Presentan 19 unidades 100% eléctricas para la Línea 4 del Metrobús Quetzalcóatl en la ruta Aeropuerto - Amajac. Crédito: @ClaraBrugadaM

La tarde de este 30 de enero de 2026, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada anunció la presentación del Metrobús Quetzalcóatl en la ruta Aeropuerto - Amajac de la Línea 4 del Metrobus.

El nuevo corredor cuenta con 19 unidades completamente eléctricas, que cubrirán un trayecto de 29 kilómetros y enlazarán puntos como Paseo de la Reforma, el Centro Histórico.

Buscan mejorar calidad del transporte rumbo al Mundial 2026

Durante la presentación oficial, lajefa de Gobierno, destacó que la nueva flota moderniza la experiencia de transporte: “Ya hay un transporte que los puede trasladar de inmediato al centro histórico”. Durante la muestra de una de las unidades, Brugada estuvo acompañada por la directora del Metrobús, el secretario de Movilidad y autoridades aeroportuarias.

María del Rosario Castro Escorcia, directora del Metrobús, subrayó las características de las unidades, que son cien por ciento eléctricas. Explicó que incorporan sistemas de videovigilancia enlazados al centro de control y espacios exclusivos para personas con discapacidad. “Son muy seguras”, puntualizó.

Entre los aspectos técnicos, Rosario resaltó que el sistema de cobro a bordo acepta tarjeta de movilidad integrada, tarjetas bancarias y tecnología NFC. Además, la funcionaria indicó que la llegada de 19 unidades eléctricas representa una mejora en la calidad de vida y del viaje para los usuarios capitalinos.

(Foto: X/@ClaraBrugadaM)
(Foto: X/@ClaraBrugadaM)

Brugada recordó que la electromovilidad es una de las prioridades para 2026. “La Ciudad de México avanza en su viaje hacia la electromovilidad”, señaló la mandataria capitalina, quien invitó a la población a utilizar estas nuevas alternativas eléctricas.

Características clave de las nuevas unidades eléctricas

  • Cien por ciento eléctricas con cero emisiones contaminantes.
  • Accesibilidad universal, con espacios reservados para personas con discapacidad.
  • Sistemas de videovigilancia conectados al centro de control para mayor seguridad.
  • Cobro a bordo con tarjeta de movilidad, tarjeta bancaria y tecnología NFC.
  • Diecinueve unidades nuevas incorporadas a la flota de la línea 4.

La línea 4 del Metrobús se consolida como una de las rutas estratégicas para conectar el aeropuerto con el centro histórico, facilitando el acceso de visitantes y habitantes de la capital a zonas de alto interés.

Clara Brugada da banderazo de salida a unidades del Metrobús de la nueva ruta "Quetzalcóatl". (Foto: X/@ClaraBrugadaM)

Cada unidad transportará a 70 pasajeros

La titular del Metrobús, Rosario Castro, detalló las especificaciones de las unidades Quetzalcóatl, que incluyen:

  • Longitud de 8.5 metros
  • Capacidad para transportar hasta 70 pasajeros
  • Batería de 350 kilowatts
  • Consumo promedio de 350 kilowatts por kilómetro
  • Operación sin generación de ruido ni vibraciones
  • Acceso directo desde la banqueta
  • Rampa incorporada y espacios destinados para personas con discapacidad

En las próximas semanas quedarán disponibles las unidades del Centrobús, el sistema de transporte destinado a recorrer el Centro Histórico de Ciudad de México, mientras que se incorporarán nuevos vehículos al Tren Ligero y se pondrá en marcha la Línea 14 del Trolebús.

Clara Brugada afirmó que el Mundial 2026 ha impulsado tanto las propuestas como las obras de movilidad, ya que la ciudad utiliza esta oportunidad para fortalecer su infraestructura. La mandataria subrayó que la incorporación de las nuevas unidades a la Línea 4 del Metrobús responde a estos planes estratégicos de movilidad.

