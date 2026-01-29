México

Trabajador frustra asalto de grupo armado al hotel de Roberto Palazuelos en Tulum, hay 4 detenidos

Cuatro personas fueron capturadas luego del operativo implementado por la Fiscalía de Quintana Roo, tras irrumpir y agredir a un empleado sin poner en riesgo a los huéspedes

El hotel Diamante K, propiedad de Roberto Palazuelos situado en el Parque Jaguar, fue blanco de un asalto frustrado (Archivo)

La madrugada de este miércoles 28 de enero, cuatro personas intentaron asaltar el hotel Diamante K, ligado al actor y empresario Roberto Palazuelos, ubicado en la zona costera de Tulum dentro del área natural protegida del Parque Jaguar.

Como resultado del operativo desplegado tras el incidente, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Quintana Roo confirmó que los responsables fueron detenidos poco después, sin que ningún huésped resultara afectado, dato central para la imagen de seguridad turística en la región.

La negativa de un trabajador, clave en el asalto frustrado

De acuerdo con el reporte oficial difundido en las redes sociales de la Fiscalía, la célula delictiva integrada por tres hombres y una mujer logró ingresar al inmueble y, tras sorprender a un trabajador cuyo nombre permanece reservado, lo amenazó mientras exigía las llaves del establecimiento.

Ante la negativa del empleado, los agresores lo golpearon y lo dejaron con lesiones de consideración. La rápida respuesta de las fuerzas del orden se activó una vez recibido el reporte.

Los responsables del asalto al hotel Diamante K ingresaron al inmueble y agredieron a un trabajador durante la madrugada (FGE)

El despliegue de labores de inteligencia incluyó el análisis de registros de videovigilancia tanto del C5 como del propio hotel, lo que permitió reconstruir la ruta de escape de los atacantes.

Fue así como la FGE logró ubicarlos y proceder con la detención inmediata de los cuatro implicados. La autoridad enfatizó que “ningún huésped resultó afectado” durante los hechos, en referencia explícita al intento de robo y las agresiones dentro de un punto turístico estratégico de Tulum.

Según información confirmada por la FGE de Quintana Roo, los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público por su probable participación en el delito de robo en grado de tentativa, así como por lesiones calificadas.

Ningún huésped resultó afectado tras el intento de robo en el hotel de Tulum, confirman autoridades locales (Hotel Diamante K)

Este organismo determinará la situación jurídica de los implicados dentro del plazo normado por la ley. El caso motivó un reforzamiento de la vigilancia a través del Grupo Interinstitucional, especialmente en las zonas de mayor valor inmobiliario de la entidad, como parte de la estrategia impulsada por la FGE para responder a los desafíos de seguridad en Tulum y sus alrededores.

Tras el incidende, el actor y empresario reconoció en sus redes sociales la labor de inteligencia de la FGE. “El grupo armado que entró al hotel Diamante K esta madrugada fue detenido. Gran trabajo de inteligencia de la fiscalía de Quintana Roo”, escribió el también llamado ‘Diamante Negro’.

El empresario aplaudió el actuar de las autoridades (X)

El Diamante K y su suspensión temporal en 2025

El Diamante K se caracteriza por su oferta de cabañas de diferentes categorías, desde económicas con baño compartido hasta cabañas con vista al mar y cama king. Los precios varían entre 1,340 pesos y 13,860 pesos por noche, según el tipo de habitación. El restaurante del hotel ofrece platillos con un rango de precios entre 300 y 500 pesos.

Diamante K ha destacado en la región por su enfoque hacia el turismo internacional y su presencia en el mercado hotelero de lujo. Sin embargo, en noviembre de 2025 fue suspendido temporalmente por la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) debido a la detección de prácticas que vulneran la Ley Federal de Protección al Consumidor.

El hotel fue amonestado por Profeco en noviembre de 2025 (Hotel Diamante K)

Entre las principales irregularidades se identificaron tarifas elevadas, menús en moneda extranjera o en idiomas distintos al español, falta de exhibición de precios y de términos claros para los consumidores, así como la inducción al pago de propinas y la omisión en la entrega de comprobantes de pago. Estas acciones motivaron la colocación de sellos de suspensión en el establecimiento.

A pesar de la suspensión, el hotel continúa figurando como uno de los alojamientos más reconocidos de la zona, tanto por la infraestructura como por la fama de su propietario.

