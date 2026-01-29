Quién es “El Palillo”, el operador del Mayito Flaco que fue detenido en Sinaloa

“El Palillo” ejercía como jefe de plaza en Eldorado, coordinando producción y tráfico de metanfetamina hacia Estados Unidos. (Anayeli Tapia/Infobae)

La Secretaría de Marina informó este miércoles la detención de Israel Vizcarra Beltrán, alias “El Palillo”, identificado como uno de los principales operadores de Ismael Zambada Sicairos, alias “El Mayito Flaco” y líder de La Mayiza, facción del Cártel de Sinaloa.

En el operativo también se logró la aprehensión de su hermano Alexis Arnoldo Vizcarra Beltrán. Ambos personajes son señalados por autoridades federales como piezas clave en la estructura criminal, siendo operadores de segundo nivel.

Según información de las autoridades, Israel Vizcarra Beltrán ejercía como jefe de plaza en la zona de Eldorado, donde encabezaba una célula dedicada a la producción y tráfico de drogas sintéticas, con presencia en al menos seis entidades: Sinaloa, Sonora, Nuevo León, Hidalgo, Puebla y Estado de México.

Israel Vizcarra Beltrán, alias “El Palillo”, y su hermano Alexis, fueron detenidos este miércoles. Crédito: Secretaría de Marina.

La acción coordinada entre la Secretaría de Marina (SEMAR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) federal permitió ubicar y asegurar a estos dos operadores tras meses de labores de inteligencia y patrullajes terrestres en la región Tierra y Libertad Uno, en el municipio de Culiacán.

Durante la captura se aseguraron un fusil, un arma corta, 220 cartuchos de diferentes calibres, aproximadamente un kilogramo de presunta droga, equipos de comunicación y un vehículo Dodge utilizado por los detenidos.

La detención de los hermanos Vizcarra representa un golpe relevante para la estructura de “La Mayiza”, facción que actualmente sostiene una disputa interna con “Los Chapitos”, liderada por los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

“El Paillo” contaba con una orden de aprehensión vigente en Guanajuato por asociación delictuosa.

¿Quién es El Palillo?

Niveles en la estructura criminal de "Los Mayos" del Cártel de Sinaloa. (Especial)

Israel Vizcarra Beltrán figura como colaborador de segundo nivel dentro de la organización criminal, solo por debajo de “El Mayito Flaco”.

El organigrama criminal ubica a “El Palillo” junto a otros operadores como Carlos Alberto Paez Pereda, conocido como “Carlitos Rugrats”, Samuel León Alvarado, apodado “El León”, y Joel Enrique Sandoval Romero, “El 19”, todos bajo la dirección de Zambada Sicairos.

El hermano de Israel, Alexis Arnoldo Vizcarra Beltrán, ocupaba el tercer nivel jerárquico y era responsable de las plazas de Quilá y Eldorado, subordinado directo de “El Palillo”.

La estructura liderada por los Vizcarra se especializaba en la producción y distribución de metanfetamina, droga que se enviaba principalmente a Estados Unidos.

Aunque se trata de un operador que trató de mantener un bajo perfil, su apodo fue el título de un corrido lanzado por Grupo Arriesgado en 2022, cuya letra funciona como una especie de biografía no oficial, pues cuenta por qué ingresó a la organización, su rol y sus nexos con otros narcotraficantes.

El hombre cocinaba metanfetamina para la familia Zambada. (Anayeli Tapia/Infobae)

El corrido identifica a “El Palillo” como parte del grupo de Ramiro Félix Heras, alias “El Güero Reyna” o “F1”, además, revela que otro de sus apodos es “El Chino”.

Desde los primeros versos, la canción establece que su involucramiento en el crimen comenzó desde muy joven: “ando en el refuego, desde que estaba morrillo”. Se presenta como alguien audaz, dispuesto a correr riesgos y que no dudó en involucrarse en actividades ilícitas para evitar una vida de carencias: “yo no quería estar jodido y por eso le entré al fuego”, se oye.

La letra también hace referencia a su rol dentro de la organización sinaloense: “para la cocina soy bueno, así me recomendaron con la gente del sombrero”, ello en alusión directa a la producción de drogas sintéticas para la familia Zambada.

El corrido también enfatiza su “ética”: aunque reconoce operar “en lo chueco”, se describe como “derecho” y profesional en su trabajo, destacando la reputación de los productos que elabora: “calidad y buenos tratos, los postres salen bien hechos”.

En el relato aparecen referencias a la estructura de su equipo y la dinámica del grupo, haciendo alusión a “kamikazes” que se arriesgan por el grupo criminal. De igual forma, hace alusión a su hermano Alexis, con quien fue detenido este 28 de enero, de quien señala “conmigo es quien dirige la obra”.

Operativos contra La Mayiza

Este sujeto fue detenido en Quilá, al sur de Culiacán. Foto: SSPC

La captura de los hermanos Vizcarra se suma a una serie de operativos federales enfocados en debilitar la capacidad financiera y operativa de las facciones del Cártel de Sinaloa.

Uno de los golpes más fuertes que ha recibido la organización ha sido la captura de Juan Carlos “El Chavo” Félix Gastélum, yerno de “El Mayo” Zambada y señalado como operador financiero de “Los Mayos” dentro del Cártel de Sinaloa, quien fue detenido el 18 de enero de 2025. Un mes después, el capo fue entregado a Estados Unidos, donde actualmente tiene procesos abiertos.

A ellos se suman múltiples operativos para desmantelar narcolaboratorios de esta facción. Sólo el pasado 11 de enero de 2026, la SEMAR desmanteló tres laboratorios clandestinos en Michoacán, Durango y Sinaloa, asegurando más de 700 kilogramos de metanfetamina terminada, 12.000 litros y dos toneladas de precursores químicos. En el poblado Los Cedros, en Culiacán de Rosales, fuerzas federales aseguraron aproximadamente 750 kilogramos de producto terminado, así como 1.150 litros y 695 kilogramos de precursores químicos.