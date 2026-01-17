México

Hallan sin vida a Nancy Jazmín en Ciudad Obregón; su cuñado fue asesinado tras exigir su aparición

Nancy Jazmín Gil López fue localizada sin vida este viernes en Ciudad Obregón, tras haber sido privada ilegalmente de la libertad el pasado fin de semana

La Fiscalía investiga posibles vínculos
La Fiscalía investiga posibles vínculos con un presunto generador de violencia con órdenes de aprehensión vigentes. (X @rosaliliatorrs)

La mañana de este viernes fue localizado el cuerpo sin vida de Nancy Jazmín Gil López, joven que se encontraba desaparecida desde el sábado, luego de haber sido privada ilegalmente de la libertad en el sur de Ciudad Obregón, municipio de Cajeme.

El hallazgo ocurrió sobre la calle Cuauhtémoc y 100, a escasa distancia de la colonia donde reside su familia. En esa misma zona, apenas el pasado miércoles, fue asesinado Román Ernesto “N”, cuñado de la víctima, quien había participado activamente en las manifestaciones para exigir la localización de Nancy Jazmín.

De acuerdo con los primeros reportes, el cuerpo fue localizado alrededor de las 11:50 horas. Familiares acudieron al sitio y, tras observar las características físicas, confirmaron que se trataba de la joven, cuya desaparición había generado una fuerte movilización social.

Protestas, amenazas y un asesinato previo

El caso cobró mayor relevancia luego de que, durante la semana, familiares y amigos de Nancy Jazmín realizaran protestas y un plantón frente a la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) en Cajeme, donde exigían que fuera localizada con vida.

Tras retirarse de una de estas manifestaciones, el pasado miércoles, el cuñado de la joven fue asesinado a tiros, un hecho que incrementó el temor, la indignación y la presión pública sobre las autoridades.

La joven estaba desaparecida desde
La joven estaba desaparecida desde el 10 de enero. (X @michelleriveraa)

Familiares denunciaron públicamente haber recibido amenazas, así como la falta de medidas de protección, pese a la exposición mediática del caso. Un día antes del hallazgo, autoridades de la FGJE habían informado en rueda de prensa que las labores de búsqueda continuaban y que los presuntos responsables ya habían sido identificados.

Fiscalía confirma identidad y líneas de investigación

Tras el descubrimiento del cuerpo, la Fiscalía de Sonora confirmó oficialmente que la víctima correspondía a Nancy Jazmín Gil López y precisó que existía un reporte formal de privación ilegal de la libertad desde el 10 de enero de 2026.

La dependencia estatal informó que una de las principales líneas de investigación está relacionada con el entorno personal de la víctima, específicamente con su presunta relación, así como la de su cuñado asesinado, con un generador de violencia identificado como José Manuel Lucio Valenzuela, alias “Chino Rivotril”.

Este individuo cuenta con órdenes de aprehensión vigentes por homicidio, además de una recompensa ofrecida por su captura, de acuerdo con información oficial.

Continúan diligencias y coordinación interinstitucional

Elementos de distintas corporaciones de seguridad acordonaron el área para permitir el procesamiento de la escena por parte de personal ministerial y pericial. Posteriormente, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo) para la necropsia de ley y las diligencias correspondientes.

La Fiscalía de Sonora aseguró que las investigaciones continúan en coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno, con el objetivo de esclarecer plenamente los hechos, identificar a todos los responsables y evitar la impunidad en un caso que ha generado profunda consternación social en Ciudad Obregón.

