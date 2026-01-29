México

Murió “El Nene”, líder de Los Granados, vinculado a los Beltrán Leyva en Guerrero

Rubén Granados Vargas murió tras permanecer 15 días hospitalizado en Morelia luego de ser atacado por su hijo

Rubén Granados Vargas "El Nene",
Rubén Granados Vargas "El Nene", detenido en 2009. FOTO: SAÚL LÓPEZ/CUARTOSCURO.COM

Rubén Granados Vargas, conocido como “El Nene” y líder del grupo criminal Los Granados, falleció la noche del 27 de enero tras permanecer 15 días hospitalizado en Morelia, Michoacán, por heridas de bala sufridas durante un altercado familiar en Tecpan de Galeana, en la región de la Costa Grande de Guerrero.

De acuerdo con la información de medios locales, el hombre, vinculado históricamente al cártel de los Beltrán Leyva, fue atacado el pasado 12 de enero cuando su hijo, identificado como “El Dany”, le disparó tras una discusión familiar relacionada con un intento de internamiento en un centro de rehabilitación.

Durante el altercado, el joven disparó a su padre en el rostro, provocando que el proyectil saliera por la mandíbula. Un escolta que intervino también resultó herido de gravedad al intentar someter al agresor.

Rubén Granados, 'El Nene', fue
Rubén Granados, 'El Nene', fue detenido en 2009 y en 2017, pero en ambas ocasiones quedó libre. (Cuartoscuro)

Luego del incidente, corporaciones de seguridad de los tres niveles de gobierno desplegaron un operativo en la zona, aunque no se reportaron detenciones.

Granados Vargas fue trasladado en helicóptero a una clínica de Morelia, donde permaneció en estado crítico hasta su fallecimiento. La Fiscalía General del Estado de Guerrero no ha emitido información oficial sobre el caso ni sobre el avance de las investigaciones, pero los hechos fueron confirmados por fuentes de seguridad y familiares a medios locales.

¿Quién fue “El Nene” Granados?

Rubén Granados Vargas y su hermano, Salvador “Chava” Granados, fundaron la célula criminal Los Granados a finales de la década de los 2000 tras separarse del cártel de los Beltrán Leyva.

Presuntas fotografías de 'Chava Granados'.
Presuntas fotografías de 'Chava Granados'. (Especial|X/@UnidaddeInteli5)

Autoridades federales los identificaron como responsables de controlar actividades de cultivo, tráfico de enervantes, secuestros y homicidios en Tecpan de Galeana, Petatlán y Teniente José Azueta. La organización mantiene presencia en diversos municipios de la Costa Grande y la región de la Sierra de Guerrero.

El 13 de abril de 2009, Granados Vargas fue detenido durante una operación militar en San Luis La Loma. La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) lo señaló entonces como uno de los principales lugartenientes de los Beltrán Leyva y líder regional en la zona. En 2017, fue capturado por segunda vez junto a ocho presuntos delincuentes, pero una semana después fue liberado por falta de acreditación de los delitos.

Informes de la Sedena señalan que la organización mantuvo una disputa directa con Rogaciano Alba Álvarez (“Don Roga”), líder aliado de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, fallecido en septiembre de 2020.

En 2011, la extinta Procuraduría General de la República (PGR) ofreció una recompensa de un millón de pesos por información sobre Salvador Granados Vargas, cifra que aumentó a tres millones en 2016. Pese a ello, Chava Granados sigue libre y continúa encabezando las operaciones del grupo.

'Chava Granados' es señalado como
'Chava Granados' es señalado como el jefe de Los Granados y está en la mira de las autoridades federales desde 2011. (PGR)

En julio de 2013, el comandante de la IX Región Militar, Genaro Fausto Lozano Espinoza, denunció que Chava Granados habría pactado con el exalcalde de Tecpan de Galeana, Leopoldo Soberanis Hernández, para mantener el control delictivo en la zona.

Durante 2021, Rubén Granados Vargas apareció públicamente en una reunión con integrantes del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en Tecpan de Galeana, acompañado por figuras como Martín Ríos, exalcalde de Chilpancingo y Celerino Tlacotempa. La presencia del líder criminal generó controversia sobre los posibles nexos políticos entre la organización y actores locales.

Los Granados disputaban la producción de goma de opio con el grupo de Los Chanos. Para 2023, las autoridades no los consideraban generadores de violencia debido a la baja incidencia delictiva, aunque la situación se modificó meses después, cuando se les atribuyó el asesinato de 13 policías en Coyuca de Benítez.

En octubre de 2024, el grupo Guerrero Nueva Generación (GNG) difundió un video en el que amenazó con una incursión violenta en Tecpan de Galeana para enfrentar a Los Granados. La madrugada del 24 de ese mes, varias camionetas blindadas circularon por el municipio, y se reportaron enfrentamientos con fuerzas de seguridad.

