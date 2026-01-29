México

Marcelo Ebrard y Clara Brugada presentan autobús eléctrico Taruk en la Ciudad de México

CDMX impulsa innovación y movilidad sostenible con la instalación del Comité Promotor de Inversiones

Guardar
Marcelo Ebrard y Clara Brugada
Marcelo Ebrard y Clara Brugada presentan el autobús eléctrico Taruk y buscan consolidar a la CDMX como un polo de inversión y desarrollo sustentable.

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubon, participó en la presentación del autobús eléctrico Taruk, un proyecto de movilidad sustentable desarrollado y fabricado en México, que busca fortalecer la industria nacional y acelerar la transición hacia el transporte limpio.

Durante el evento, Ebrard destacó la importancia de que gobiernos y empresas apuesten por tecnología mexicana, al considerar que esto impulsa la innovación, genera empleos y fortalece la soberanía tecnológica del país.

El funcionario subrayó que Taruk representa un avance estratégico dentro de la política industrial orientada al desarrollo de capacidades propias, al tratarse de un vehículo diseñado, patentado y producido en territorio nacional.

Marcelo Ebrard impulsa movilidad sostenible
Marcelo Ebrard impulsa movilidad sostenible con presentación del autobús eléctrico Taruk en la CDMX.

Además, recordó que experiencias previas, como la incorporación de estos autobuses eléctricos al sistema de transporte público de Chetumal, han demostrado su viabilidad operativa y su impacto positivo en la modernización del transporte urbano.

Ebrard señaló que la electromovilidad es una de las áreas prioritarias para el crecimiento económico sostenible, y que proyectos como Taruk se alinean con los objetivos federales de reducir emisiones, fomentar la innovación y fortalecer las cadenas productivas nacionales.

Clara Brugada destaca fortaleza económica y visión de inversión en la CDMX

Por su parte, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, resaltó que la capital atraviesa un momento sólido en materia económica, con condiciones favorables para atraer inversión extranjera y nacional.

Durante su intervención, informó que entre 2024 y 2025 la inversión extranjera directa en la ciudad creció 45 por ciento, mientras que el Producto Interno Bruto local aumentó 3.7 por ciento en el segundo trimestre de 2025, por encima del promedio nacional.

Autoridades capitalinas destacan la industria nacional y la atracción de inversión en la presentación del transporte eléctrico Taruk (X, GobCDMX)

Brugada también destacó que la Ciudad de México registra el nivel más bajo de desempleo en las últimas dos décadas, mantiene finanzas públicas sanas y cuenta con la mejor calificación de deuda entre las entidades federativas.

A ello se suma un incremento de 55 por ciento en la inversión pública en los últimos dos años, así como una alta proporción de ingresos propios, lo que —dijo— otorga mayor soberanía económica a la capital.

La mandataria subrayó que su administración busca consolidar a la ciudad como un espacio amigable para la inversión, mediante una simplificación administrativa profunda, el impulso a la digitalización y la diversificación del tejido productivo, sin dejar de lado el fortalecimiento de las pequeñas y medianas empresas.

Instalan Comité Promotor de Inversiones para atraer capital y turismo

En este contexto, el Gobierno de la Ciudad de México instaló el Comité Promotor de Inversiones, un órgano que tiene como objetivo agilizar proyectos estratégicos, facilitar trámites y consolidar a la capital como un nodo de desarrollo económico a nivel nacional e internacional.

CDMX instala Comité Promotor de
CDMX instala Comité Promotor de Inversiones para fortalecer desarrollo económico y atraer capital.

El comité está integrado por autoridades federales y locales, así como por representantes del sector empresarial.

Durante la instalación, Ebrard destacó el respaldo del Gobierno de México para acelerar y promover inversiones que se traduzcan en crecimiento económico, emprendimiento y bienestar social.

Brugada añadió que este mecanismo permitirá articular esfuerzos para elevar la complejidad económica de la ciudad y promover nuevos motores de crecimiento, en sintonía con el Plan México.

Taruk, el autobús eléctrico Hecho en México que apuesta por la movilidad sostenible

Taruk es el primer autobús eléctrico diseñado, patentado y fabricado en México. Su nombre proviene de la lengua yaqui y significa “correcaminos”.

El proyecto es desarrollado por MegaFlux, responsable del sistema de tracción eléctrica, y DINA, encargada del diseño y ensamblaje del vehículo, con apoyo de la UNAM y del Conahcyt.

Presentan Taruk, el nuevo autobús
Presentan Taruk, el nuevo autobús eléctrico fabricado en México con tecnología propia. REUTERS/Henry Romero

El autobús mide 9.5 metros de largo, tiene capacidad para alrededor de 60 pasajeros y cuenta con una autonomía de hasta 350 kilómetros, lo que permite cubrir jornadas completas de operación urbana.

Su batería puede cargarse en un máximo de cuatro horas y su costo operativo es significativamente menor al de las unidades diésel.

Principales características del autobús Taruk:

  • Diseño y patente 100% mexicanos
  • Hasta 75% de componentes nacionales
  • Autonomía de 350 kilómetros por carga
  • Capacidad aproximada para 60 pasajeros
  • Menor costo operativo y reducción de emisiones contaminantes

Actualmente, se prevé que decenas de unidades operen en distintas ciudades del país, mientras que el proyecto ha despertado interés de gobiernos extranjeros, particularmente en Estados Unidos, como una alternativa viable de transporte público sustentable.

Temas Relacionados

Marcelo EbrardClara BrugadaAutobúsCiudad de MéxicoInauguraciónPolítica Mexicanamexico-noticias

Más Noticias

Harry Styles anuncia sexta y última fecha en el Estadio GNP Seguros de CDMX: precio de boletos, venta y preventa

Se suma un nuevo concierto de “Together, Together Tour” en Ciudad de México

Harry Styles anuncia sexta y

Despliegan mil 600 militares en Sinaloa tras ataque armado contra diputados de MC en Culiacán

De los efectivos, 90 forman parte del Cuerpo de Fuerzas Especiales

Despliegan mil 600 militares en

Pensión del Bienestar: autoridades alertan por el “pañuelazo”, nueva estafa contra adultos mayores

Esta modalidad de fraude aprovecha el retiro de efectivo en cajeros automáticos para despojarlos de su apoyo bimestral

Pensión del Bienestar: autoridades alertan

Violencia contra las mujeres en México: CURP será clave en el registro y atención de casos

La Secretaría de las Mujeres firmó un convenio con la RENAPO para consultar la Base de Datos Nacional de la CURP y del Registro Civil

Violencia contra las mujeres en

La CDMX alcanzó ingresos récord en 2025, recaudó más de 334 mil millones de pesos y creció un 8.5%

La capital del país continúa siendo la única entidad federativa con más del 50% de recaudación local y con mayor recaudación propia del país

La CDMX alcanzó ingresos récord
MÁS NOTICIAS

NARCO

Despliegan mil 600 militares en

Despliegan mil 600 militares en Sinaloa tras ataque armado contra diputados de MC en Culiacán

Más de 100 toneladas de sustancias son destruidas en Sinaloa, informa FGR

Revelan que abogados vinculados a la desaparición de defensores de Lenin Canchola representaron a integrantes de la Unión Tepito

Sheinbaum anunció que irá a Sinaloa tras ataque armado a diputados de MC en Culiacán

Quién es “El Chino Arce”, líder de Los Salazar ligado a Los Chapitos y detenido en Sonora

ENTRETENIMIENTO

Harry Styles anuncia sexta y

Harry Styles anuncia sexta y última fecha en el Estadio GNP Seguros de CDMX: precio de boletos, venta y preventa

The Warning y Carín León: ¿Lanzan nueva canción juntos en 2026? Esto es lo que se sabe

Niegan amparo a Ocesa para evitar imputaciones por la muerte de periodistas en el Axe Ceremonia 2025

Conductores de Hoy mandan mensaje a Imelda Tuñón tras declaraciones sobre Maribel Guardia: “Que la aconsejen bien”

Montserrat Oliver sufre discriminación en EEUU al intentar comprar un caballo: “Me hicieron ese racismo”

DEPORTES

Ángel Zaldívar se estrena con

Ángel Zaldívar se estrena con doblete con el Alajuelense de Costa Rica

Johnny TV, MxM TV y Claudio Castagnoli encabezan invasión de AEW en la Arena México y Coliseo

Papá de David Benavidez lanza contundente advertencia al Zurdo Ramírez previo a la pelea: “Vamos a destruir”

CONCACAF Champions Cup 2026: con estos jugadores Toluca se prepara para el torneo

Alana Flores rechaza a la ‘Barby’ Juárez para hacer box amateur: “Ya quiero que termine esto”