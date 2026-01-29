México

La Secretaría Anticorrupción arranca proceso para actualizar la ley de protección de datos personales en México

La modernización de la ley responde al aumento de ciberataques y al uso intensivo de datos en la era digita

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno inicia el diálogo para modernizar la protección de datos personales en México.

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno puso en marcha el proceso para actualizar y modernizar la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, una normativa vigente desde 2010 que hoy enfrenta nuevos desafíos derivados del avance tecnológico, el uso intensivo de datos y el aumento de los ciberataques en el país.

El arranque formal se dio con la realización de un Foro de Diálogo en la Ciudad de México, en el que participaron autoridades, sector empresarial, especialistas y organismos internacionales.

Foro nacional abre diálogo para modernizar la protección de datos personales

Durante el encuentro, celebrado el 28 de enero de 2026 en el marco del Día Internacional de la Protección de Datos Personales, la secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro Sánchez, subrayó que la actualización legal busca incorporar a todos los sectores involucrados para construir una ley acorde con la realidad actual.

Foro nacional reúne a autoridades, especialistas y sector empresarial para actualizar la ley de protección de datos personales.

Señaló que el objetivo es fortalecer la cultura de protección de datos, brindar certeza jurídica y evitar espacios de discrecionalidad o corrupción.

Buenrostro hizo un llamado a los responsables del tratamiento de datos para ejercer esta función con rigor, al recordar que los ciudadanos depositan su confianza en empresas e instituciones.

Reiteró que el proceso será abierto, incluyente y enfocado en el interés general.

Reforma busca alinearse a estándares internacionales de privacidad

El subsecretario de Buen Gobierno, Alejandro Encinas Nájera, reconoció que la legislación en la materia se encuentra rezagada y requiere una actualización urgente.

Empresas y organismos internacionales destacan que la protección de datos impulsa la innovación y la confianza de los usuarios.

Indicó que México busca alinearse a los estándares internacionales más avanzados en protección de datos personales y consolidarse como una autoridad garante eficiente, preventiva y orientada a la mejora continua.

En tanto, el titular de la Unidad de Protección de Datos Personales, José Vicente Peredo Vázquez, presentó la ruta de la reforma, que contempla nuevas herramientas de supervisión, capacitación y revisión de tratamientos intensivos, bajo un enfoque de corresponsabilidad entre autoridades y sujetos regulados.

Participación empresarial y respaldo de organismos internacionales

El foro contó con la participación de representantes de la OCDE y de la Agencia Española de Protección de Datos, quienes reconocieron el impulso para crear una ley moderna que incorpore principios como privacidad por diseño y por defecto, evaluaciones de impacto y la figura del Delegado de Protección de Datos (DPO).

Líderes empresariales destacan que proteger datos personales no frena la innovación, sino que fortalece la confianza del usuario. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Asimismo, líderes empresariales de organismos como Concamin, CCE, Canieti, ABM, AmCham y empresas tecnológicas coincidieron en que una adecuada protección de datos no frena la innovación, sino que es una condición para el crecimiento sostenible y la confianza de los usuarios.

Retos actuales y mecanismos de protección de datos en México

En México, la protección de datos personales es un derecho constitucional consagrado en el artículo 16.

Actualmente se rige por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y la Ley General aplicable al sector público.

Desde 2025, tras reformas constitucionales, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno es la autoridad encargada de esta materia.

La actualización de la Ley de Protección de Datos busca garantizar privacidad, seguridad y certeza jurídica para los ciudadanos. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre los principales mecanismos de protección destacan:

  • Derechos ARCO: permiten a los ciudadanos acceder, rectificar, cancelar u oponerse al uso de sus datos personales.
  • Aviso de Privacidad: obligación de informar cómo se recaban y utilizan los datos.
  • Consentimiento: requisito tácito o expreso para el tratamiento de información, especialmente sensible.
  • Seguridad digital: implementación de medidas técnicas para prevenir filtraciones y accesos indebidos.

La actualización del marco normativo cobra relevancia ante el incremento de ciberataques, filtraciones de datos y denuncias por uso indebido de información personal.

Con este proceso, el gobierno busca consolidar una ley clara, coherente y a la altura de los desafíos digitales actuales.

