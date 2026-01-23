México

Ronald Johnson reconoce el trabajo entre México y EEUU para capturar a Ryan Wedding

Las autoridades estadounidenses ofrecían una recompensa de 15 millones de dolares por el exatleta olímpico

Ronald Johnson reconoció el trabajo
Ronald Johnson reconoció el trabajo en colaboración con autoridades mexicanas para la captura de Ryan Wedding. EFE/ José Méndez

La tarde de este 23 de enero de 2026 el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, reconoció a través de un mensaje la colaboración en materia de seguridad con el gobierno de Claudia Sheinbaum, la cual llevó a la captura de Ryan Wedding.

Esto dijo el embajador estadounidense sobre la captura de Ryan Wedding

El embajador estadounidense declaró que la entrega voluntaria de Ryan Wedding fue consecuencia directa de la presión ejercida por las autoridades de procuración de justicia de México y de los Estados Unidos, quienes colaboraron en estrecha coordinación.

Johnson afirmó que el presidente Donald Trump ha reiterado su compromiso de interrumpir de manera decisiva el tráfico de fentanilo y de perseguir a quienes distribuyen drogas y generan violencia en las comunidades estadounidenses.

El embajador calificó el evento como un paso concreto frente a las organizaciones criminales transnacionales, los cárteles y los narcoterroristas, y lo presentó como evidencia de la colaboración entre Trump y la presidenta Claudia Sheinbaum para garantizar que los delincuentes enfrenten la justicia en cualquier territorio donde operen.

México y Estados Unidos trabajan de manera cercana

Johnson subrayó que México y los Estados Unidos son socios clave en este esfuerzo global. Precisó que el gobierno estadounidense mantiene un diálogo y una cooperación cercanos y constructivos con la presidenta Sheinbaum y el gobierno mexicano, sustentados en el respeto mutuo y la responsabilidad compartida.

Ryan Wedding se entregó en
Ryan Wedding se entregó en México.

Según el embajador, la entrega voluntaria de Wedding fue resultado de la labor coordinada de múltiples autoridades de ambos países, entre ellas la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR) de México, así como el Departamento de Justicia y el FBI por parte de Estados Unidos.

Johnson destacó que esta detención ejemplifica los resultados que pueden alcanzarse mediante la colaboración entre socios soberanos.

Ryan Wedding era uno de los 10 más buscados

Ryan Wedding, quien representó a Canadá como atleta olímpico, fue arrestado por su presunta participación al frente de una organización dedicada al tráfico de cocaína, según confirmaciones de Kash Patel, director del FBI, y Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México.

El arresto de Ryan Wedding en México se produjo después de que lo incorporaran a la lista de los 10 fugitivos más buscados y anunciaran una recompensa que ascendía a 15 millones de dolares por información que condujera a su localización.

Según declaraciones anteriores de Pam Bondi, secretaria de Justicia, la red liderada por Ryan Wedding habría generado cada año más de mil millones de dolares a través del tráfico de drogas. Las pesquisas indicaban que Wedding se refugió en México protegido por el Cártel de Sinaloa.

Durante su carrera deportiva como snowboarder, Ryan Wedding compitió por Canadá y se ubicó en la posición 24 en el eslalon gigante paralelo en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2002.

Cinco puntos destacados por Ronald Johnson

  1. Ryan Wedding se entregó por la presión conjunta de autoridades de México y Estados Unidos.
  2. Trump reiteró que busca frenar el tráfico de fentanilo y castigar a los narcotraficantes.
  3. El caso muestra la cooperación entre los gobiernos de Trump y Sheinbaum contra el crimen organizado.
  4. México y Estados Unidos son aliados principales en la lucha contra el narcotráfico.
  5. La detención fue resultado del trabajo conjunto de la SSPC, la FGR, el Departamento de Justicia y el FBI.

