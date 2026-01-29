Cuáles son los beneficios de la natación para la hipertensión arterial

La natación es un deporte que tiene buenos beneficios sobre la salud cardiovascular. Foto: (Gemini IA)

La hipertensión arterial es uno de los principales factores de riesgo para enfermedades cardiovasculares y afecta a millones de personas en el mundo. Ante este panorama, la adopción de hábitos saludables resulta fundamental para su prevención y control.

Entre las actividades físicas más recomendadas por especialistas se encuentra la natación, un ejercicio completo que aporta múltiples beneficios a la salud cardiovascular y al bienestar general de quienes viven con presión arterial elevada.

La natación es considerada un ejercicio aeróbico de bajo impacto, lo que significa que permite mejorar la condición física sin generar una carga excesiva sobre las articulaciones. Esta característica la hace especialmente adecuada para personas con hipertensión, adultos mayores o individuos con sobrepeso, quienes pueden realizarla de manera constante y segura, siempre bajo supervisión médica.

La hipertensión se caracteriza por la presión que ejerce la sangre sobre las paredes de las arterias. Foto: (iStock)

Uno de los principales beneficios de la natación es su capacidad para reducir la presión arterial. Al nadar de forma regular, el corazón se fortalece y se vuelve más eficiente, lo que le permite bombear sangre con menor esfuerzo.

Como resultado, disminuye la presión que ejerce la sangre sobre las paredes de las arterias. Además, el ejercicio en el agua favorece la vasodilatación, es decir, la expansión de los vasos sanguíneos, lo que contribuye a una mejor circulación.

Otro aspecto relevante es que la natación ayuda a reducir el estrés, un factor estrechamente vinculado con el aumento de la presión arterial. El contacto con el agua, la respiración rítmica y el carácter repetitivo de los movimientos generan un efecto relajante que favorece el equilibrio emocional y la disminución de la tensión nerviosa. Esto resulta especialmente beneficioso para personas cuya hipertensión está asociada a altos niveles de ansiedad.

Asimismo, la práctica regular de la natación contribuye al control del peso corporal, un elemento clave en el manejo de la hipertensión. Mantener un peso saludable reduce la carga sobre el sistema cardiovascular y mejora la respuesta del organismo al tratamiento médico. Al involucrar grandes grupos musculares, la natación permite quemar calorías de manera eficiente y sostenida.

El entrenamiento supervisado con sesiones frecuentes permite lograr una reducción efectiva de la presión sanguínea. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La natación también impacta positivamente en los niveles de colesterol y glucosa en sangre, factores que suelen estar relacionados con la hipertensión y otras enfermedades metabólicas. Al mejorar estos indicadores, se reduce el riesgo de complicaciones como infartos o accidentes cerebrovasculares.

Especialistas recomiendan practicar natación al menos tres veces por semana, con sesiones de entre 30 y 45 minutos, adaptando la intensidad a la condición física de cada persona. No obstante, es fundamental que quienes padecen hipertensión consulten previamente a su médico para recibir orientación personalizada.

En conclusión, la natación no solo es una actividad recreativa, sino una herramienta efectiva para el control de la hipertensión, al fortalecer el corazón, mejorar la circulación, reducir el estrés y promover un estilo de vida saludable. Incorporarla de manera regular puede marcar una diferencia significativa en la calidad de vida de las personas con presión arterial elevada.