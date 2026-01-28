Resultados del Sorteo Mayor 3999 de la Lotería Nacional hoy martes 27 de enero de 2026

Los números ganadores de la noche de este martes 27 de enero de 2026. (Lotería Nacional)

El Sorteo Mayor es uno de los juegos más reconocidos de la Lotería Nacional de México, se lleva a cabo cada martes a las 20:00 horas (hora del centro del país) y otorga un premio mayor de 21 millones de pesos repartidos en tres series.

En esta ocasión, la edición del billete de la lotería del sorteo de este martes 27 de enero de 2026, rinde homenaje a la “Asociación Mexicana de Mujeres Jefas de Empresa A.C. (AMMJE)”, una organización pionera en el impulso del liderazgo femenino en el ámbito empresarial de México.

Resultados ganadores y reintegro del Sorteo Mayor del martes 27 de enero de 2026

Premio mayor de 21 millones de pesos: 48768

Premio mayor de 2 millones 550 mil pesos: 44105

Premio mayor de 900 mil pesos: 01192

Premio mayor de 240 mil pesos: 30602

Premio mayor de 240 mil pesos: 45190

Premio mayor de 240 mil pesos: 06904

Premio mayor de 240 mil pesos: 16628

Premio mayor de 120 mil pesos: 50839

Premio mayor de 120 mil pesos: 43941

Premio mayor de 120 mil pesos: 55228

Premio mayor de 120 mil pesos: 53429

Premio mayor de 120 mil pesos: 47899

Reintegros: 8, 5 y 2.

¿Cómo funciona el Sorteo Mayor?

la Lotería Nacional para la Asistencia Pública de México, un organismo con más de 250 años de trayectoria. Se detalla cómo la lotería, fundada en 1770, destina sus ganancias a la asistencia pública y opera de forma autofinanciada

El Sorteo Mayor utiliza 60,000 números (billetes) numerados del 00000 al 60000, divididos en 3 series. Cada boleto se fracciona en 20 cachitos, lo que significa que hay un total de 180,000 cachitos en juego (60,000 números x 3 series).

Un cachito es 1/20 de un boleto. Puedes comprar uno o más cachitos, o un boleto completo (20 cachitos). El premio que obtengas depende de la cantidad de cachitos o series que hayas comprado.

El costo por jugar el Sorteo Mayor de la Lotería Nacional es:

Cachito: $30 MXN.

Serie (20 cachitos): $600 MXN.

Tres series (boleto completo): $1,800 MXN.

El premio principal es de 21 millones de pesos en total, distribuidos en las 3 series. Si compras una serie completa, puedes ganar hasta 7 mil pesos, y con un cachito, hasta 350 mil pesos (1/20 del premio mayor por serie).

¿Cómo se cobra un premio de lotería?

Los premios deben reclamarse dentro de los 60 días naturales posteriores al sorteo. Si no se reclaman, el dinero se destina a la Tesorería de la Federación para la asistencia pública.

Los premios menores de hasta 10 mil pesos pueden cambiarse en expendios oficiales o puntos de venta autorizados.

Premios mayores: En las oficinas de la Lotería Nacional, ubicadas en Plaza de la República No. 117, Col. Tabacalera, Cuauhtémoc, Ciudad de México, de lunes a viernes de 09:00 a 13:00 horas.

Requisitos: Presentar el boleto o cachito ganador y una identificación oficial.

Impuestos: Los premios están sujetos a descuentos fiscales conforme a la legislación mexicana.