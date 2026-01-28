¿Por qué el volcán Chichón lleva este nombre?

Aumento de la actividad del volcán Chichonal pone en alerta a las autoridades (Foto: Instagram/@volcanchichonal)

El volcán Chichón, también conocido como Chichonal, está ubicado en Chiapas y debe su nombre a raíces zoques y a la vegetación que crecía en sus laderas antes de la gran erupción de 1982.

El nombre original, “Chichón”, proviene de la lengua zoque y se asocia popularmente a la planta que crece en sus alrededores; sin embargo, tras la erupción de 1982, el término evolucionó popularmente a “Chichonal”.

Esto último, en parte por la percepción de un locutor de televisión durante la cobertura mediática, quien consideró que “Chichón” podía sonar a una grosería y decidió cambiarlo a “Chichonal” para suavizar el apelativo.

De acuerdo con información del gobierno de México, para los zoques, habitantes ancestrales de la región, el volcán está rodeado de un profundo significado cultural y espiritual, ya que su nombre está asociado a la leyenda de Pioba Chuéo o Pyogba Chu’we, que significa “la señora que arde”, figura que representa la fuerza y el poder del volcán dentro de la cosmovisión zoque.

Los relatos de la comunidad indican que la erupción de 1982 había sido advertida en sueños por los zoques, quienes consideraban al volcán como el ‘guardián de las Montañas del Norte’.

(Foto: Instagram/volcanchichonal)

Sin embargo, esta visión fue ignorada por las autoridades de la época y los medios de comunicación del país, que tampoco supieron ubicar con precisión el volcán ni reconocer a la comunidad zoque.

La erupción impactó principalmente al municipio de Francisco León, provocando la migración de miles de zoques y la pérdida de tierras ancestrales.

Este evento también evidenció la distancia entre la visión indígena y el mundo mestizo, así como la influencia de los medios en la percepción del nombre y la identidad del volcán.

Alertan de actividad inusual en lago de volcán Chichón

En la actualidad, el volcán Chichón sigue siendo un punto de referencia geográfico, cultural y científico en el norte de Chiapas.

No obstante, recientemente, la investigadora Patricia Jácome Paz, del Instituto de Geofísica de la UNAM, alertó sobre cambios físico-químicos en el lago y el sistema hidrotermal del volcán Chichón, por lo que pidió reforzar las medidas de monitoreo geoquímico.

En una publicación de la UNAM, la experta explicó que tras la erupción de 1982, se formó un lago hidrotermal de aguas sulfurosas y altas temperaturas en el cráter del volcán, ubicado al norte de Chiapas.

Mencionó que durante los últimos 20 años se han recolectado muestras del lago, donde se han identificado cambios en los flujos de solutos y la presencia de esferas huecas de azufre nativo, que indican una poza de azufre líquido en el fondo con temperaturas de hasta 118 grados Celsius.

Añadió que también se han observado variaciones en la coloración del lago, así como una emisión significativa de gases desde el fondo, lo que representa riesgos para la salud, especialmente por la presencia de turistas.

Jácome Paz recomendó fortalecer la colaboración entre vulcanólogos, especialistas en gestión de riesgos, brigadas comunitarias y expertos en comunicación social, con el objetivo de interpretar los datos, emitir recomendaciones y alertar sobre los peligros asociados al volcán.