PODEMOS Edomex solicita registro como partido político local ante el IEEM

Prohibirá postular a exalcaldes en las elecciones de 2027

Podemos pidió al IEEM lo registre como partido político en Edomex (Especial)

La organización Poder Mexiquense de Oportunidades Sociales (PODEMOS) solicitó formalmente su registro como partido político local ante el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), tras cumplir con los requisitos establecidos en la normatividad electoral, entre ellos la afiliación de más de 50 mil ciudadanos y la realización de al menos 98 asambleas municipales válidas.

De acuerdo con Cristian Campuzano Martínez, presidente estatal de PODEMOS, la documentación fue entregada en tiempo y forma al órgano electoral, incluyendo estatutos, declaración de principios, programa de acción, actas constitutivas y el respaldo notarial que acredita el número mínimo de afiliados exigido por la ley.

Con ello, el IEEM cuenta con un plazo máximo de 45 días hábiles para revisar el expediente y emitir una resolución, la cual se prevé para el mes de abril.

Campuzano Martínez señaló que el proyecto político que impulsa PODEMOS busca marcar una clara diferencia con los partidos tradicionales, tanto en su estructura interna como en la selección de candidaturas, con el objetivo de evitar prácticas que, aseguró, han generado desgaste y desconfianza ciudadana en la política local.

No reciclarán a exalcaldes

El dirigente estatal de Podemos, Cristian Campuzano Martíz nedijo que evitarían postular a exalcaldes en 2027 (Especial)

Uno de los lineamientos que más ha llamado la atención es la prohibición expresa de postular a personas que hayan ocupado previamente el cargo de presidente municipal. Según explicó el dirigente estatal, esta regla responde a un principio de congruencia y renovación real de la vida pública.

“Que ninguna persona que haya sido antes alcalde o alcaldesa pueda ser postulada por nuestras siglas. No queremos que vengan a intentar utilizar nuestro emblema para alcanzar un espacio de decisión; no tenemos nada personal contra nadie, es un acto de congruencia”, afirmó.

En cuanto a su presencia territorial, PODEMOS informó que logró consolidarse en la mayoría de los municipios del Estado de México; sin embargo, reconoció que no cuenta con estructuras formales en Jilotepec, Tlatlaya, Ecatepec, Nezahualcóyotl y Chimalhuacán, además de otros 22 municipios donde no fue posible integrar Comités y Coordinaciones Municipales durante el proceso de conformación.

Llamado a militancia de otros partidos

Cristian Campuzano Martínez hizo entrega de la documentación en la Oficialía de Partes del IEEM

Pese a ello, Campuzano Martínez aseguró que la organización mantiene una base social sólida y representativa, integrada por ciudadanos de distintos sectores sociales, con especial énfasis en la participación comunitaria y el trabajo territorial.

“Podemos hace un llamado a los sectores que se sienten olvidados o utilizados por los partidos tradicionales para sumarse a una causa ciudadana”, destacó.

El dirigente destacó que PODEMOS tiene una visión incluyente y abierta, siempre y cuando quienes se sumen compartan el objetivo central de mejorar las condiciones de vida en sus comunidades.

En ese sentido, extendió una invitación a militantes de otros partidos políticos que actualmente no cuentan con representación o que se sientan desplazados o utilizados dentro de sus organizaciones.

“La invitación está abierta a todas y todos aquellos que quieran construir un proyecto distinto, donde la gente sea el centro de las decisiones y no solo un instrumento electoral”, sostuvo.

Por su parte, el IEEM deberá llevar a cabo un análisis exhaustivo de la documentación presentada, verificar la validez de las afiliaciones, las asambleas municipales y el cumplimiento de los principios democráticos que exige la ley electoral local. Solo tras este proceso, el Consejo General podrá determinar si PODEMOS obtiene o no el registro como partido político local.

De aprobarse la solicitud, el Estado de México podría sumar una nueva fuerza política de cara al proceso electoral de 2027, en un contexto marcado por la fragmentación partidista y la búsqueda de alternativas por parte de la ciudadanía.

