‘Paul McCartney: Man On the Road’: cuándo ver en cine el documental que sigue al músico tras el fin de The Beatles

El documental 'Paul McCartney: Man on the Run' se estrena el 19 de febrero de 2026 en cines, con acceso limitado por un solo día a nivel global

La llegada de Paul McCartney: Man on the Run a las salas de cine el 19 de febrero de 2026, en un estreno limitado de solo un día, representa el enfoque renovado en la figura de Paul McCartney y el auge de Wings durante la década de 1970.

El documental dirigido por Morgan Neville, según informó ACT Media, revela el proceso de transformación creativa vivido por McCartney tras la disolución de The Beatles, aportando no solo material inédito, sino también una conversación exclusiva entre el propio McCartney y Neville disponible únicamente en los cines participantes.

Esta producción, que se podrá ver en cines seleccionados a nivel global antes de su llegada el 27 de febrero a Prime Video en 240 países y territorios, muestra la década posterior a la célebre ruptura con una perspectiva singular y vulnerable.

La lista de salas, incluídas las de México, será publicada a partir del 4 de febrero, fecha en la que también se habilita la venta de entradas a través de manontherun.film, permitiendo la suscripción al boletín informativo para quienes deseen actualizaciones sobre el evento y futuras propuestas.

'Man on the Run' incluye una conversación única entre McCartney y Neville, disponible únicamente en los cines que participan del estreno internacional

Imágenes inéditas de Paul McCartney y su entorno íntimo

La película no se limita al tradicional recorrido biográfico, sino que construye un retrato íntimo de McCartney recurriendo a imágenes inéditas, fotografías únicas de Linda McCartney y testimonios de miembros de la familia como Mary y Stella McCartney, así como de colaboradores y figuras destacadas como Sean Ono Lennon, Mick Jagger y Chrissie Hynde.

La narrativa, de acuerdo con la información difundida por ACT Media, parte de la publicación en abril de 1970 del primer álbum en solitario de McCartney, titulado McCartney, cuando el músico manifestó que no tenía más planes que “crecer”.

La realización combina el trabajo de Tremolo, MPL Communications y Polygram Entertainment, con la producción ejecutiva del propio Paul McCartney y Caitrin Rogers. Participan como productores Morgan Neville, Chloe Simmons y Meghan Walsh (Tremolo); Scott Rodger y Ben Chappell (MPL); y Michele Anthony y David Blackman (Polygram Entertainment).

El trabajo sigue a McCartney tras el fin de The Beatles |Crédito: Amazon Prime

Un renacimiento para la banda Wings

El documental se suma a una serie de proyectos recientes relacionados con la historia de Wings, tras la publicación en 2025 de Wings: The Story of a Band on the Run por Liveright, W.W. Norton y Penguin.

Entre los elementos destacados del estreno figura la disponibilidad limitada en cines: solo habrá funciones el 19 de febrero, con entradas accesibles desde el 4 de febrero, lo que refuerza el carácter de evento global para seguidores y estudiosos de la música.

La obra destaca el impacto de Wings en la década de 1970, presentando fotografías inéditas de Linda McCartney y entrevistas a Mary y Stella McCartney

Cada boleto otorga acceso no solo al documental sino también a esa conversación inédita entre Paul McCartney y Morgan Neville, exclusiva para esta cita.

Tras la jornada única en cines, el contenido estará accesible en Prime Video a partir del 27 de febrero, ampliando su alcance a nivel mundial.

La película dirigida por Morgan Neville explora el proceso creativo de Paul McCartney tras la disolución de The Beatles, con imágenes inéditas y testimonios exclusivos

La película se convierte así en una pieza clave dentro del renacimiento global de Wings, alineándose con la publicación reciente del libro sobre la banda y proponiendo una reconstrucción documental donde imágenes y voces únicas reconstruyen la ruta de McCartney después de The Beatles.