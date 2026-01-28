“No vienen a aprender, vienen a solucionar”: embajadora Laura Moreno destaca la experiencia de los brigadistas mexicanos ante la emergencia en Chile

La embajadora Laura Moreno afirmó que México y Chile mantienen una relación histórica de solidaridad y cooperación mutua.

Chile enfrenta una de las peores emergencias forestales de su historia reciente.

Desde mediados de enero, incendios de gran magnitud se han extendido por el centro-sur del país, particularmente en las regiones de Biobío, Ñuble y La Araucanía, impulsados por altas temperaturas, vientos secos y una prolongada sequía.

El fuego ha dejado víctimas mortales, miles de evacuados, viviendas destruidas y decenas de miles de hectáreas consumidas, configurando un escenario de alto impacto humano, ambiental y social.

Ante esta catástrofe, México envió el jueves 22 de enero a 145 brigadistas forestales especializados, quienes ya operan en las zonas más afectadas.

En entrevista exclusiva para Infobae México, la embajadora de México en Chile, Laura Beatriz Moreno Rodríguez, explicó que el despliegue no responde a una acción improvisada, sino al papel que México ha asumido durante años como un país con capacidad técnica, experiencia internacional y personal altamente capacitado para atender emergencias en cualquier parte del mundo.

México, un país que envía brigadistas expertos, no aprendices

Para la embajadora, el envío de brigadistas a Chile se enmarca en una política de cooperación internacional basada en la experiencia.

México, subrayó, no acude a las emergencias para capacitarse, sino para aportar conocimiento operativo probado.

“No vienen a aprender, vienen a aplicar soluciones probadas”, afirmó Moreno, al destacar que los brigadistas mexicanos cuentan con una formación sólida en el combate de incendios forestales de gran escala.

La embajadora Laura Beatriz Moreno Rodríguez encabezó la coordinación del apoyo mexicano ante la emergencia por incendios en Chile.

A lo largo de los años, explicó, México ha enviado personal especializado a distintos países para atender catástrofes naturales, lo que ha consolidado un cuerpo de brigadistas con reconocimiento internacional.

La diplomática señaló que la experiencia acumulada en incendios severos dentro del territorio mexicano ha sido clave para desarrollar capacidades que hoy se ponen al servicio de otros países en situaciones críticas.

Experiencia internacional en emergencias y desastres

Laura Moreno explicó que los brigadistas enviados a Chile han participado previamente en misiones internacionales, intercambios técnicos y procesos de certificación en países como Canadá, Italia, Guatemala y Panamá.

Esta trayectoria les permite adaptarse rápidamente a distintos contextos geográficos y climáticos.

Los brigadistas mexicanos cuentan con amplia experiencia en el combate de incendios forestales de gran escala. (AP Foto/Félix Márquez)

Esa preparación marca una diferencia sustancial en emergencias como la que enfrenta Chile.

“Son expertos en el manejo de herramientas manuales, en la lectura del fuego y del viento, y en estrategias de contención en topografías complejas”, señaló la embajadora, al subrayar que el personal mexicano está acostumbrado a operar en escenarios de alto riesgo.

Comunicación directa con Claudia Sheinbaum para activar el apoyo

La embajadora confirmó que, ante la magnitud de la catástrofe, existió comunicación directa con la presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, para definir el envío de brigadistas.

La decisión se tomó con rapidez y con un enfoque humanitario.

Claudia Sheinbaum, destacó la diplomática, actuó con enfoque humanitario y de cooperación regional. (Claudia Sheinbaum)

“La urgencia no sabe de protocolos burocráticos”, afirmó Moreno.

La instrucción fue clara: enviar apoyo especializado para ayudar a Chile, un país con el que México mantiene una relación histórica de cercanía y cooperación.

El respaldo del gobierno mexicano permitió movilizar en tiempo récord a 145 brigadistas de la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR).

Coordinación binacional desde la embajada

Desde la Embajada de México en Chile se coordinó la llegada del contingente a Concepción, punto estratégico para su despliegue en las zonas afectadas.

La operación se realizó en conjunto con la Corporación Nacional Forestal de Chile (CONAF), con la que México mantiene mecanismos de cooperación desde 2007 a través del Fondo Conjunto Chile-México.

La Embajada de México en Chile mantuvo comunicación permanente con autoridades locales y brigadistas en campo.

“Funcionamos como el engranaje entre la voluntad política de México y la necesidad operativa de Chile”, explicó la embajadora.

Esta relación previa permitió que los brigadistas mexicanos se integraran de inmediato a los equipos locales, bajo los protocolos chilenos y sin improvisaciones.

Qué están haciendo los brigadistas mexicanos en Chile

De acuerdo con Laura Moreno, los brigadistas mexicanos realizan trabajo operativo directo en primera línea, colaborando estrechamente con brigadistas chilenos en los focos activos.

Su intervención se centra en tareas clave para frenar la propagación del fuego y proteger a las comunidades cercanas.

Los brigadistas mexicanos trabajan en primera línea para contener el avance de los incendios forestales. (Photo by GUILLERMO SALGADO / AFP)

Entre las principales labores que realizan se encuentran:

Construcción y reforzamiento de cortafuegos

Liquidación de puntos calientes

Protección de zonas urbano-rurales

Trabajo coordinado con brigadistas chilenos

Evaluación constante del comportamiento del fuego y del viento

“Van directo al corazón de la emergencia”, afirmó la embajadora, al subrayar que el objetivo es evitar que el fuego alcance más viviendas y reducir el impacto de la catástrofe.

Respaldo institucional y protección a los brigadistas

El combate a incendios forestales implica riesgos constantes. Sobre este punto, Laura Moreno explicó que los brigadistas cuentan con protocolos de seguridad, atención médica y respaldo institucional.

La Embajada mantiene activa la asistencia y protección consular durante toda la misión.

Los brigadistas cuentan con respaldo institucional permanente por parte del Estado mexicano. (Marcelo Ebrard)

“Estos brigadistas son héroes, pero también son padres, hijos y hermanos”, señaló, al destacar que el Estado mexicano mantiene un acompañamiento permanente.

Cooperación regional ante una catástrofe histórica

Chile enfrenta una de las temporadas de incendios más graves de su historia forestal.

En ese contexto, la embajadora consideró que el apoyo mexicano refleja una política de cooperación regional sostenida, que trasciende coyunturas políticas.

Mientras los incendios continúan activos, los brigadistas mexicanos permanecen desplegados en el sur del país, trabajando en la contención del fuego y en la protección de comunidades, con la experiencia de un país que ha hecho de la atención a emergencias una capacidad reconocida a nivel internacional.