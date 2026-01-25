Incendios forestales en Chile: identificaron a cuatro víctimas en medio de la alerta roja por la catástrofe forestal

Bomberos combaten un incendio forestal que se extiende por una zona boscosa, el jueves 20 de enero de 2026, cerca de Concepción, Chile (Associated Press/Javier Torres/Archivo)

El Servicio Médico Legal (SML) de Chile entregó este sábado los restos de otras cuatro víctimas de los incendios forestales que azotan el centro y sur del país, elevando a 14 el total de fallecidos retirados en Concepción en coordinación con autoridades de Biobío.

En la última semana, el fuego calcinó más de 64.000 hectáreas y llevó a la detención de una decena de personas. Según precisó el SML en un comunicado, también se dio por finalizada la búsqueda en el sector La Huasca, Lirquén, sin nuevos hallazgos, cerrando una de las áreas prioritarias de rastreo de los últimos días.

Pocas horas antes, las autoridades regionales confirmaron la identificación de cerca de 20 víctimas fatales en la región: once personas de Ríos de Chile, ocho de la calle Balmaceda y una del sector Punta de Parra.

La fiscal regional del Biobío, Marcela Cartagena, explicó que “producto de ese trabajo es que hoy (sábado) hemos podido entregar a la totalidad de los fallecidos del Biobío, salvo aquel que fue encontrado producto de este operativo de hoy”.

Cartagena detalló que el proceso de búsqueda e identificación fue realizado conjuntamente por efectivos del SML, la Policía de Investigaciones (PDI) y Carabineros, bajo la coordinación del Ministerio Público. En la región, han participado más de 650 funcionarios policiales, según datos de la PDI.

Un incendio forestal arde mientras un bombero trabaja para extinguir un incendio forestal en la región del Biobío, donde múltiples incendios forestales han provocado evacuaciones de emergencia, en Florida, Chile, el 21 de enero de 2026 (REUTERS/Juan Gonzalez)

Las cifras de la Fiscalía coinciden con el balance oficial presentado por el Comité para la Gestión del Riesgo de Desastres (Cogrid), que da cuenta de 21 personas fallecidas a nivel nacional, 20.568 afectados y 2.707 viviendas destruidas en las regiones de Ñuble, Biobío y La Araucanía, donde sigue vigente la alerta roja.

En cuanto a la labor policial, el ministro de Seguridad, Luis Cordero, informó en rueda de prensa que hay once personas detenidas por diversas infracciones o delitos vinculados a los incendios. Cuatro de estos detenidos enfrentan cargos por el delito de provocar incendios y fueron arrestados en la localidad de Perquenco, en la región de La Araucanía.

Durante los operativos, las autoridades incautaron combustible y acelerantes, elementos clave para la generación o intensificación de los focos de fuego. La Fiscalía solicitó la ampliación del plazo de detención para los implicados y ya se presentó una querella formal contra ellos.

Los otros siete detenidos están siendo investigados por infringir el toque de queda decretado en las zonas más afectadas por los incendios. Esta restricción fue implementada como respuesta directa a la emergencia, con el objetivo de facilitar la labor de los equipos de emergencia y reducir el movimiento de personas que podrían ponerse en riesgo o dificultar las tareas de control y extinción del fuego.

Vista aérea de vehículos de bomberos y rescate estacionados a lo largo de una carretera mientras un incendio forestal arde en la región del Biobío, donde múltiples incendios forestales han provocado evacuaciones de emergencia, en Florida, Chile, el 21 de enero de 2026 (REUTERS/Adriano Machado)

Según informó La Tercera, la situación de quienes fueron arrestados por violar el toque de queda también está bajo evaluación de las autoridades judiciales.

Por su parte, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, explicó que la prohibición temporal del uso de drones en las zonas de emergencia afecta tanto a particulares como a medios de comunicación. El objetivo de la medida es evitar incidentes que puedan poner en riesgo a las tripulaciones de helicópteros y aviones cisterna que participan en el combate a los incendios.

“Es muy peligroso que se operen estos drones, porque esto podría provocar un accidente con las aeronaves que están combatiendo los incendios”, declaró Elizalde, según consignó la prensa chilena. La restricción busca garantizar tanto la prioridad como la seguridad de las misiones de emergencia en las áreas afectadas.

(Con información de Europa Press)