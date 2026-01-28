¿Murió Chuponcito? Asesinato de hombre con el mismo apodo que el payaso causa confusión

El comediante reapareció en redes tras los rumores. (Foto: Instagram/@chuponcitoflores07)

La noticia sobre la presunta muerte de Chuponcito, uno de los payasos comediantes más reconocidos de México, circuló de manera viral en redes sociales durante las últimas horas, generando alarma entre sus seguidores y una ola de especulaciones sobre su estado de salud.

Sin embargo, el episodio de rumores tuvo como origen el asesinato de un hombre apodado de la misma manera que el famoso, lo que creó confusión en las redes sociales.

El crimen en Playa del Carmen

El pasado 25 de enero de 2026, un ataque armado se registró en la colonia In House de Playa del Carmen, donde un grupo de hombres disparó contra un individuo conocido en la zona como “Chuponcito”.

Así quedó el vehículo luego de ser incendiado con "El Chuponcito" dentro. (Redes sociales)

De acuerdo con los reportes de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo (FGE), tras la agresión, los responsables incendiaron su vehículo, y aunque los servicios de emergencia lograron trasladar a la víctima a un hospital, falleció poco después por las heridas de bala y graves quemaduras.

Las primeras investigaciones señalan que los atacantes utilizaron bombas molotov para provocar el incendio y huyeron rápidamente en un automóvil sin que hasta el momento se hayan reportado detenidos.

Vecinos de la colonia confirmaron a las autoridades y medios locales que el hombre asesinado era conocido únicamente por el apodo de “Chuponcito” en la zona y no tenía relación con el medio artístico ni con el personaje interpretado por José Alberto Flores Jandete, nombre real del payaso.

No se conocen más detalles del fallecido, salvo que vivía desde hace tiempo en la zona y su ocupación era desconocida para la mayoría de los residentes, según relataron medios locales.

La similitud en el apodo fue suficiente para que la noticia se viralizara con rapidez en redes sociales, causando preocupación.

Chuponcito reaparece tras rumores

Chuponcito reaparece tras rumores de muerte Captura de pantalla)

Ante el aluvión de mensajes y rumores, José Alberto Flores Jandete, creador e intérprete del personaje Chuponcito, optó por mantener la calma y continuar con su actividad habitual en redes sociales.

Aunque no publicó un comunicado formal sobre el incidente, compartió un breve video humorístico en el que, sin mencionar el rumor, hace referencia a lo difícil que resulta levantarse los lunes para ir al trabajo o la escuela, aclarando indirectamente que él se encuentra a salvo.

En los comentarios de sus publicaciones, se multiplicaron mensajes donde gente aún confundida daba las condolencias:

“Eres lo máximo”

“En paz descanse. Me caía súper bien los condolencias a su familia”

“Mi más sentido pésame para la familia de chuponcito”

“¿Se murió?”

“Ay Drake, sí se murió enserio”

“¿Que moriste?”

“Chuponcito ayúdanos aclarar lo de la noticia falsa que se rumora de que falleciste”

“RIP Chuponcito”

¿Quién es Chuponcito?

(Foto: Instagram/@chuponcitoflores07)

José Alberto Flores Jandete nació el 8 de abril de 1969 en el Estado de México y desde pequeño comenzó a trabajar para ayudar económicamente a su familia, desempeñándose como vendedor, carpintero y albañil antes de consolidarse en el mundo del entretenimiento.

Su carrera como payaso inició en fiestas infantiles y, con el tiempo, fue adaptando su espectáculo para públicos adultos. Ganó popularidad a través de programas de televisión como “Hoy”, “Se Vale” y “Guerra de Chistes”.

En años recientes, Chuponcito también fue noticia por enfrentarse a polémicas, como acusaciones de abuso y extorsión por parte de su expareja, Bárbara Estrada, y de acoso laboral por parte de una exbailarina.