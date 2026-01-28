México

Martha Figueroa revela si se sintió excluida del reencuentro de “Netas Divinas” con Yolanda Andrade

La periodista explicó abiertamente en su canal de YouTube que no fue invitada al reencuentro y confesó detalles sobre su salida del programa de Unicable

El inesperado reencuentro de exconductoras
El inesperado reencuentro de exconductoras de Netas Divinas dejó fuera a la periodista Martha Figueroa, quien fue parte del elenco original. (Unicable / Instagram)

Yolanda Andrade sorprendió a sus seguidores con el reencuentro de varias exconductoras de Netas Divinas, programa de Unicable. Sin embargo, la gran ausente en la reunión fue la periodista Martha Figueroa.

Cabe recordar que la colaboradora del programa Hoy formó parte del elenco original junto con Andrade, Gloria Calzada e Isabela Lascurain, por lo que su ausencia no pasó desapercibida por los seguidores del programa.

La conductora sorprendió a propios y extraños al aparecer junto a sus excompañeras y recordar viejos tiempos en Unicable. Crédito: Instagram: Yolanda Andrade

Figueroa asegura que no fue invitada al reencuentro de Netas Divinas

En el breve video del reencuentro publicado por la presentadora de Montse & Joe, se observa a personalidades como Consuelo Duval, Luz María Setina y Alessandra Rosaldo, lo que generó dudas sobre la relación que Figueroa mantiene con sus excompañeras.

En medio de los dimes y diretes sobre su ausencia, la conductora de Con permiso reveló que no fue invitada, pero no es una situación que le moleste, ya que reconoce que solo tiene una relación cercana con tres de ellas.

“Primero no me invitaron y segunda no son mis amigas, entonces para que voy”, dijo en su programa de YouTube.

Y agregó: “No me invitaron porque no les caigo bien. De ahí, solo Gloria es mi amiga; Yolanda también lo es, pero en general a ese grupo no les caigo bien”, concluyó.

Martha Figueroa aseguró que no
Martha Figueroa aseguró que no fue invitada al reencuentro de Netas Divinas y aclaró que solo mantiene amistad cercana con tres excompañeras. (Instagram: Alessandra Rosaldo)

La razón por la que Martha Figueroa quedó fuera de Netas Divinas

Por medio de una transmisión en vivo en Instagram, Figueroa explicó que salió del proyecto luego de que protagonizara un mal entendido en uno de los programas, cuando se creyó que había invitado a un grupo de toreros.

“Una vez hubo invitados toreros que no sé por qué pensaron que yo los había invitado. No eran invitados míos nada que ver conmigo. Los invitados eran de Isabel”, señaló.

A lo largo del programa, el ambiente se puso tenso y empeoró cuando se supo que los invitados conocían al esposo de Isabel Lascurain. Según detalló la comunicadora, la situación se fue agravando, tanto que días después le informaron que estaba fuera del programa.

Prefiero decir la verdad: me corrieron, me echaron”, sentenció.

La ausencia de Martha Figueroa
La ausencia de Martha Figueroa en la reunión de Netas Divinas generó gran curiosidad entre los seguidores del exitoso programa de Unicable. (Foto: Instagram @figuerolas)

El reencuentro de ex conductoras de Netas Divinas

Hace unos días, Yolanda Andrade compartió un breve clip en su cuenta de Instagram en el que se dejó ver cerca de sus ex compañeras de Netas Divinas y envió un mensaje sobre la importancia del proyecto en la vida de cada una.

"Este momento tan hermoso de juntarnos, de disfrutarnos para platicar y ponernos al tanto. Hay tantas cosas que compartimos cuando estábamos trabajando, con una mirada nos conocíamos y nos decíamos todo”, expresó.

Mientras que Lascurain mencionó que la reunión se trataba de una petición de Andrade: "Oigan, estamos todas las netas, qué emoción, y esto fue porque la Yolanda lo pidió específicamente”.

