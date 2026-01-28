México

Marcela Mistral llena de elogios a Karely Ruiz previo a su pelea de box: “No solo somos bonitas”

Será el próximo 15 de marzo cuando la Arena Monterrey se convierta en el escenario del esperado “Duelo de Divas”

Las estrellas de 'Duelo de Divas' sorprendieron a sus fans al intercambiar mensajes positivos tras compartir videos de sus entrenamientos para el gran enfrentamiento del próximo 15 de marzo. (Crédito IG: musamistral/ karelyruiz)

Marcela Mistral y Karely Ruiz siguen en los preparativos para su esperado duelo en la Arena Monterrey el próximo 15 de marzo. A poco más de un mes, ambas llenaron de elogios sus entrenamientos.

A través de su cuenta personal de Instagram, la popular influencer dio a conocer un breve video de uno de sus entrenamientos, el cual dejó un buen sabor de boca en la esposa de Poncho de Nigris, quien no dudó en dejarle un mensaje.

Descripción: El entrenamiento de Karely Ruiz recibió elogios de Marcela Mistral, su contrincante. Crédito: Instagram: Karely Ruiz

Karely Ruiz comparte su entrenamiento y Marcela Mistral reacciona

En el breve clip difundido en redes sociales, se observa a Ruiz utilizando guantes de box mientras lanza ganchos y practica movimientos para evitar los golpes. Además de la reacción de sus seguidores, una de las que más sorprendió fue la de Mistral.

“Mis respetos campeona, eres una crack. Será un placer este combate por tu nivel de compromiso”, colocó Marcela en la sección de comentarios de la publicación.

Por su parte, Ruiz no tardó en responder a la reacción y expresar su sentir por subir juntas al ring: “¡Muchas gracias! Que se ve que no solo somos bonitas, también unas guerreras y a demostrarlo en el ring".

Marcela Mistral elogió públicamente el desempeño de Karely Ruiz en sus entrenamientos previos a la pelea del 15 de marzo. (Captura de pantalla)

Además del intercambio de elogios de las protagonistas de “Duelo de Divas”, Karely Ruiz explicó en ese mismo post que su mayor motivación es su hija menor, quien está por cumplir un año el próximo 2 de febrero.

“Esta soy yo con ganas de ganar, mi hija es mi mayor motivación. Esa energía después de 3 entrenamientos durante el día, pero no me voy a rajar, que se vea lo que traigo”, sentenció.

El regreso de Karely Ruiz al ring

La influencer y modelo se alista para regresar al ring luego de su triunfo en el Stream Fighters 4, donde derrotó a la influencer Karina García.

Desde su éxito se pensó que no volvería a pelear, pero pocos meses después se anunció que ya tenía pactado un combate con Marcela Mistral para el próximo 15 de marzo.

Además del combate entre la influencer y la conductora, existirán otras peleas protagonizadas por personalidades como Aldo de Nigris, Nicola Porcella, Abelito y más.

Karely Ruiz revela que la motivación para este nuevo reto en el ring es su hija menor, quien pronto celebrará su primer año. (IG/ @karelyruiz)

Esta es la cartelera completa de Ring Royale

Ring Royale 2026 presentará el esperado enfrentamiento entre Alfredo Adame y Carlos Trejo, quienes llevan más de veinte años de rivalidad pública.

El evento organizado por Poncho de Nigris reunirá boxeo, espectáculos y música en la Arena Monterrey el 15 de marzo de 2026 desde las 18:00 horas.

Además de la pelea principal, el cartel incluye duelos entre celebridades, creadores de contenido y exponentes de freestyle, con el objetivo de posicionar la producción como un referente en el entretenimiento deportivo mexicano.

Cartelera confirmada de Ring Royale 2026:

  • Alfredo Adame vs. Carlos Trejo (pelea principal)
  • Karely Ruiz vs. Marcela Mistral
  • Aldo de Nigris vs. Nicola Porcella
  • Peleas en formato individual y en parejas entre figuras mediáticas
  • Exhibiciones musicales y actos de entretenimiento
La cartelera de Ring Royale 2026 incluye combates entre celebridades como Aldo de Nigris, Nicola Porcella y varios creadores de contenido.(Instagram)

Cabe señalar que las entradas se encuentran a la venta a través de Superboletos y los precios van desde los 377 hasta 4,563 pesos mexicanos.

