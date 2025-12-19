México

Karely Ruiz vs Marcela Mistral: anuncian pelea de box que llevará su rivalidad al ring

En marzo revivirá el choque que comenzó en TV y ahora se resolverá en la Arena Monterrey en un evento de espectáculos y puños

La Arena Monterrey será escenario del duelo más inesperado y polémico en el mundo del entretenimiento digital: Karely Ruiz volverá al cuadrilátero para medirse en una pelea de box contra Marcela Mistral, conductora y esposa de Poncho de Nigris.

El evento, pactado para el 15 de marzo de 2026 bajo el nombre de “duelo de divas”, promete un espectáculo que reavivará viejas rencillas mediáticas y desbordará la expectativa no sólo por el choque deportivo, sino por el morbo y la tensión que arrastran ambas figuras desde hace años.

Karely Ruiz nuevamente arriba del ring

La discusión de Karely Ruiz y Marcela Mistral fue falsa

Karely Ruiz, reconocida influencer y modelo originaria de Monterrey, regresa al box luego de su reciente triunfo en el Stream Fighters 4, celebrado en octubre pasado en Bogotá, Colombia, donde derrotó a la influencer Karina García.

Aunque después de ese evento parecía renuente a volver a pelear, la oferta de revivir la rivalidad con Marcela Mistral la trajo de vuelta a los guantes y las luces del espectáculo.

La noticia se confirmó a través de redes sociales, donde se adelantó que habrá no sólo pelea estelar, sino “más combates y espectáculos musicales”, fórmula que ya ha probado éxito en eventos de este tipo.

Así nació la rivalidad

(Captura de pantalla/YouTube)

La tensión entre ambas creadoras de contenido surgió en 2020, durante la participación de Karely Ruiz como invitada en el programa Mitad y Mitad, conducido por Marcela Mistral. En esa época, Karely apenas comenzaba a hacerse un nombre con sus publicaciones en redes y se dedicaba, principalmente, al contenido de suscripción.

El aire se cortó cuando, en pleno programa, Mistral le lanzó: “¿Qué vendes? ¿Qué anuncias? (…) Eres la razón por la que los padres no permiten que sus hijos usen internet”, mensaje que generó un ambiente hostil y dejó a Karely sin palabras.

El roce creció aún más cuando Poncho de Nigris, esposo de Marcela, intervino con una frase que incomodó a su pareja: “Marcela está enojada porque Karely tiene más seguidores que ella”.

Desde entonces, la rivalidad se alimentó de declaraciones, indirectas y comparaciones que finalmente se materializarán en una pelea con todas las de la ley.

¿Qué se sabe del evento?

(IG: @karelyruiz)

La pelea entre Karely Ruiz y Marcela Mistral será el 15 de marzo de 2026 en la Arena Monterrey, uno de los recintos más importantes del norte del país y conocido por albergar espectáculos de primer nivel.

Si bien aún no se ha anunciado la fecha de preventa ni los precios de los boletos, los organizadores han adelantado que el evento incluirá más duelos y actos musicales. Se espera que los detalles se anuncien en los próximos días, pues la demanda promete ser enorme.

Este combate no sólo enfrentará a dos figuras mediáticas, sino que representa el choque de generaciones y la disputa por la influencia en el entretenimiento mexicano. Ambas mujeres llegan con miles de seguidores y una historia de cruce mediático que ahora pasará del estudio televisivo y las redes sociales, directo al cuadrilátero.

