Hierba mora para el hígado graso: ¿Cómo se debe utilizar esta planta medicinal para tratarlo?

La hierba mora, quelite tradicional de México, destaca por sus usos en la medicina popular para problemas digestivos y hepáticos. Crédito: (Wikimedia commons/ Vinayaraj)

La hierba mora es un quelite tradicional de México que, además de su valor alimenticio, ha sido utilizada históricamente dentro de la medicina popular. Su consumo y aplicación se han relacionado con diversos malestares internos, particularmente aquellos vinculados al sistema digestivo y al funcionamiento del hígado.

De acuerdo con la Biblioteca Digital de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), esta planta forma parte del repertorio herbolario empleado para tratar problemas como bilis, derrame de bilis, cirrosis y otros desajustes hepáticos. Estos usos tradicionales explican por qué, en el conocimiento popular, la hierba mora suele asociarse con padecimientos como el hígado graso, entendido como una alteración del metabolismo hepático.

Es importante señalar que esta relación proviene de la documentación de la UNAM, y no de estudios clínicos. Aun así, el interés por la hierba mora continua como parte de una visión total del cuidado del hígado desde la tradición.

Características botánicas y entorno natural

El consumo de hierba mora se asocia en la cultura popular mexicana con el aprovechamiento del sistema digestivo y el cuidado del hígado graso. - (Wikimedia commons/ Vinayaraj)

Según la información registrada por la universidad, la hierba mora es una planta que alcanza entre 20 y 80 centímetros de altura, con tallos cubiertos de pelos suaves. Sus hojas, de tres a siete centímetros, son más anchas en la parte inferior y presentan vellosidad en ambas caras.

Las flores crecen agrupadas en conjuntos de cuatro a cinco y tienen un tono púrpura característico, mientras que sus frutos son pequeños, redondos y de color verde o negro. Estas particularidades permiten su identificación en zonas rurales y espacios de crecimiento silvestre.

Originaria del África tropical, la hierba mora se ha adaptado a diversos climas de México. Crece en regiones cálidas, semicálidas, secas y templadas, en terrenos de cultivo abandonados, orillas de caminos y arroyos, integrándose a bosques tropicales, matorrales, pastizales y zonas montañosas.

Usos tradicionales relacionados con el hígado

Biblioteca Digital de la UNAM documenta el empleo de hierba mora para aliviar cirrosis, bilis y desajustes hepáticos sin validación médica. - (Wikimedia commons/ Vinayaraj)

La Biblioteca Digital documenta que uno de los usos más relevantes de la hierba mora está ligado a padecimientos internos, entre ellos los problemas del hígado. En la medicina tradicional se emplea para aliviar desajustes gástricos y hepáticos, como inflamación, bilis y cirrosis.

Esta asociación ha llevado a que, en la práctica popular, se considere como una planta auxiliar en casos relacionados con el hígado graso, siempre desde una perspectiva cultural y no médica. Su uso se enmarca dentro de rutinas tradicionales orientadas a depurar y equilibrar el organismo.

Además de su relación con el hígado, la hierba mora se utiliza para infecciones estomacales, estreñimiento y dolor abdominal, lo que refuerza su papel dentro del sistema digestivo, según los registros de la universidad.

Preparaciones tradicionales documentadas

En la medicina tradicional se emplea la infusión de hojas de hierba mora en ayunas para aliviar inflamación estomacal y desequilibrios digestivos. - (Wikimedia commons/ Vinayaraj)

Las formas de preparación de la hierba mora varían dependiendo del malestar a tratar. Una de las prácticas más comunes es la infusión de sus hojas, la cual se bebe en ayunas cuando existe inflamación estomacal o desequilibrio digestivo.

También se utiliza macerada y tomada como agua de uso para aliviar dolores de cabeza, mientras que el jugo natural de la planta, obtenido al machacar una rama con agua o vinagre, se administra en pequeñas cantidades en casos de disentería, tanto en adultos como en niños.

Otras aplicaciones incluyen el uso tópico de hojas frescas molidas en forma de compresas para golpes o inflamaciones.