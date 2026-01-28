México

FGR informó cuándo repondrá daños a víctimas del Interoceánico con montos diferenciados

Las autoridades han contacatado a familiares para realizar una cita con la que iniciarán el proceso de reparación integral

Se reparará el daño a las víctimas del incidente del Tren Interoceánico. (Europa Press)

Luego del primer informe de las causas del accidente del Tren Interoceánico, emitido por la Fiscalía General de la República (FGR) el pasado martes 27 de enero, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, pidió a la Secretaría de gobernación, a Arturo Medina, subsecretario de Derechos Humanos y a Yuridia Rodríguez, titular de la comisión ejecutiva de atención a víctimas que “informaran al pueblo de México cómo, cuándo y qué pasos se deben llevar” en este procedimiento.

“Desde el primer momento en que ocurrió este lamentable accidente en atención a sus instrucciones, se implementó un esquema de atención inmediata, permanente y coordinada para garantizar la atención integral de las víctimas y de sus familias”, explicó el subsecretario.

Agregó que “la prioridad siempre han sido las personas, su salud, recuperación y el acompañamiento sensible y personal en todos los ámbitos, incluido el jurídico, que requirieron las víctimas en este momento tan complejo.”

Arturo Medina aseguró que siempre se ha procurado brindar atención y seguimiento oportuno a cada una de las personas afectadas en el incidente del Tren Interoceánico. (Presidencia)

Seguimiento a los casos por accidente del Tren Interoceánico

Para efecto de atender a las víctimas o a sus familiares se inició el contacto con cada una de ellas para darles cita e iniciar con el proceso de reparación integral, pues el corredor interoceánico aceptó la reparación recomendada por la Fiscalía General de la República.

Además se notificó que las personas afectadas podrían optar o aceptar las salidas alternativas de los mecanismos de solución de controversias que pondrá a su disposición la FGR.

A partir del lunes 2 de febrero, los afectados serán atendidos por un grupo interinstitucional en una mesa de diálogo en la que “cada una de las víctimas estará acompañada por un asesor jurídico de la comisión ejecutiva, atención a víctimas por personal de la FGR del mecanismo de solución de controversias de la Secretaría de Gobernación para poder atenderlos en todas sus dudas y planteamientos”, aseguró Arturo Medina.

La mandataria aseguró que la FGR aceptó que se realizara el proceso lo más pronto posible. (REUTERS/Henry Romero)

Añadió que también se les hará la propuesta de la aseguradora, “que será una parte integral de la solución que se dará, o del planteamiento de solución que se dará, a acada una de las víctimas. Se les va a citar de manera telefónica”.

Por otro lado, aseguró que la atención va a ser directamente en sus comunidades y que “no tendrán que desplazarse a la Ciudad de México ni tendrán que hacer trayectos largos. Eliminaremos trámites innecesarios y burocráticos para hacerlo de manera más eficiente y rápida.”

Asimismo, compartió que se busca atender a la totalidad de las personas y que los montos serán diferenciados, considerando múltiples circunstancias. Además, aseveró que se atenderá a las 225 personas.

Para concluir, añadió que “la presencia integral deml gobierno se hará presente en el estado de Oaxaca y Veracruz principalmente, que son los lugares donde hay el mayor número de víctimas”.

La mandataria lamentó el hecho y señaló que “como siempre, compartían la solidaridad y el apoyo a las personas que perdieron la vida, sus familiares y seres queridos”.

