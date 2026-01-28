Expo Orienta Neza 2026 ofrecerá orientación a jóvenes en su ingreso al nivel medio superior

Diseño: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

Con el objetivo de apoyar a las y los jóvenes en la toma de decisiones sobre su futuro académico, el Gobierno Municipal de Nezahualcóyotl invitó a la población a participar en la Expo Orienta Neza 2026 – Nivel Medio Superior, que se llevará a cabo del 4 al 6 de febrero en dos sedes del municipio. El evento busca brindar orientación vocacional clara, confiable y accesible a estudiantes y familias interesadas en continuar con la educación media superior.

La Expo Orienta Neza 2026 se desarrollará en el Polideportivo de la Unidad Administrativa de Nezahualcóyotl y en el Centro Pluricultural “Emiliano Zapata”, espacios donde las y los asistentes podrán conocer de primera mano la oferta académica de diversas instituciones educativas, así como los requisitos y procesos necesarios para ingresar a este nivel educativo.

Uno de los principales atractivos del evento será la implementación de un simulador del examen de ingreso a la educación media superior, el cual fue desarrollado en coordinación con el Instituto Politécnico Nacional (IPN) y la Dirección de Educación de Nezahualcóyotl.

Esta herramienta permitirá a las y los estudiantes tener un acercamiento práctico y realista a este tipo de evaluaciones, con el fin de reducir la incertidumbre y fortalecer su preparación académica.

Con diversas actividades, jóvenes podrán acceder a diferentes actividades de orientación educativa. Foto: (Gobierno Municipal de Nezahualcóyotl)

Asimismo, durante los tres días de actividades se realizarán ponencias de orientación vocacional cada hora, impartidas por psicólogos, pedagogos y especialistas en educación.

Estas charlas están diseñadas para ofrecer acompañamiento y asesoría a las y los jóvenes, ayudándoles a identificar sus intereses, habilidades y opciones educativas, y así contar con mayores elementos al momento de elegir su camino académico.

Se estima la asistencia de entre 800 y 850 visitantes por día, quienes recibirán información detallada sobre programas de estudio, contenidos curriculares, campos ocupacionales y procesos de ingreso y admisión.

Además, se brindará orientación sobre convocatorias, requisitos, cupos y puntajes, así como sobre servicios estudiantiles, becas académicas, deportivas, culturales y alimenticias. También se dará a conocer la oferta de actividades complementarias, como deportes, cultura e idiomas.

Estudiantes podrán asistir en horarios de 10:00 a 15:00 horas. Foto: (Gobierno Municipal de Nezahualcóyotl)

En esta edición participarán 65 instituciones educativas, de las cuales 39 son públicas y 26 privadas, entre ellas la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y el IPN, que presentarán su oferta académica de nivel medio superior a la comunidad estudiantil de Nezahualcóyotl y municipios aledaños.

La Expo Orienta Neza 2026 se llevará a cabo en un horario de 10:00 a 15:00 horas, en las siguientes sedes y fechas: el 4 de febrero en el Polideportivo de la Unidad Administrativa de Nezahualcóyotl, ubicado en Calle 33 s/n, esquina Avenida 6, colonia Campestre Guadalupana; y los días 5 y 6 de febrero en el lobby del Centro Pluricultural “Emiliano Zapata”, en Avenida San Ángel esquina San Bartolo, colonia General Vicente Villada.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal de Nezahualcóyotl refrenda su compromiso con la educación y el futuro de las juventudes, al generar espacios de información, orientación y acompañamiento que contribuyan a la construcción de un mejor proyecto de vida para las y los estudiantes.