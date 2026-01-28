México

Expo Orienta Neza 2026 ofrecerá orientación a jóvenes en su ingreso al nivel medio superior

Con la participación de diferentes instituciones educativas, los estudiantes accederán a charlas, exámenes simulacros y otras actividades

Guardar
Diseño: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)
Diseño: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

Con el objetivo de apoyar a las y los jóvenes en la toma de decisiones sobre su futuro académico, el Gobierno Municipal de Nezahualcóyotl invitó a la población a participar en la Expo Orienta Neza 2026 – Nivel Medio Superior, que se llevará a cabo del 4 al 6 de febrero en dos sedes del municipio. El evento busca brindar orientación vocacional clara, confiable y accesible a estudiantes y familias interesadas en continuar con la educación media superior.

La Expo Orienta Neza 2026 se desarrollará en el Polideportivo de la Unidad Administrativa de Nezahualcóyotl y en el Centro Pluricultural “Emiliano Zapata”, espacios donde las y los asistentes podrán conocer de primera mano la oferta académica de diversas instituciones educativas, así como los requisitos y procesos necesarios para ingresar a este nivel educativo.

Uno de los principales atractivos del evento será la implementación de un simulador del examen de ingreso a la educación media superior, el cual fue desarrollado en coordinación con el Instituto Politécnico Nacional (IPN) y la Dirección de Educación de Nezahualcóyotl.

Esta herramienta permitirá a las y los estudiantes tener un acercamiento práctico y realista a este tipo de evaluaciones, con el fin de reducir la incertidumbre y fortalecer su preparación académica.

Con diversas actividades, jóvenes podrán
Con diversas actividades, jóvenes podrán acceder a diferentes actividades de orientación educativa. Foto: (Gobierno Municipal de Nezahualcóyotl)

Asimismo, durante los tres días de actividades se realizarán ponencias de orientación vocacional cada hora, impartidas por psicólogos, pedagogos y especialistas en educación.

Estas charlas están diseñadas para ofrecer acompañamiento y asesoría a las y los jóvenes, ayudándoles a identificar sus intereses, habilidades y opciones educativas, y así contar con mayores elementos al momento de elegir su camino académico.

Se estima la asistencia de entre 800 y 850 visitantes por día, quienes recibirán información detallada sobre programas de estudio, contenidos curriculares, campos ocupacionales y procesos de ingreso y admisión.

Además, se brindará orientación sobre convocatorias, requisitos, cupos y puntajes, así como sobre servicios estudiantiles, becas académicas, deportivas, culturales y alimenticias. También se dará a conocer la oferta de actividades complementarias, como deportes, cultura e idiomas.

Estudiantes podrán asistir en horarios
Estudiantes podrán asistir en horarios de 10:00 a 15:00 horas. Foto: (Gobierno Municipal de Nezahualcóyotl)

En esta edición participarán 65 instituciones educativas, de las cuales 39 son públicas y 26 privadas, entre ellas la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y el IPN, que presentarán su oferta académica de nivel medio superior a la comunidad estudiantil de Nezahualcóyotl y municipios aledaños.

La Expo Orienta Neza 2026 se llevará a cabo en un horario de 10:00 a 15:00 horas, en las siguientes sedes y fechas: el 4 de febrero en el Polideportivo de la Unidad Administrativa de Nezahualcóyotl, ubicado en Calle 33 s/n, esquina Avenida 6, colonia Campestre Guadalupana; y los días 5 y 6 de febrero en el lobby del Centro Pluricultural “Emiliano Zapata”, en Avenida San Ángel esquina San Bartolo, colonia General Vicente Villada.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal de Nezahualcóyotl refrenda su compromiso con la educación y el futuro de las juventudes, al generar espacios de información, orientación y acompañamiento que contribuyan a la construcción de un mejor proyecto de vida para las y los estudiantes.

Temas Relacionados

Expo Orienta Neza 2026NezahualcoyotlEstado de MéxicoEscuelasEducaciónOferta educativamexico-noticias

Más Noticias

Estadio GNP Seguros: objetos permitidos y artículos que no puedes ingresar al recinto

El estadio aplica un estricto control sobre los obtejos que pueden ingresar los asistentes. La regulación se ajusta conforme a la experiencia en eventos masivos

Estadio GNP Seguros: objetos permitidos

La “venganza ARMY”: fans de BTS doxean a revendedores de boletos en México tras polémica venta de Ticketmaster

La indignación por la venta de boletos para BTS en México derivó en una ofensiva organizada del fandom ARMY contra la reventa

La “venganza ARMY”: fans de

Se registra sismo en Loreto, Baja California Sur

Los datos preliminares del sismo fueron proporcionados inmediatamente por el Servicio Sismológico Nacional

Se registra sismo en Loreto,

Temblor hoy en México: noticias actividad sísmica 28 de enero de 2026

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos este miércoles

Temblor hoy en México: noticias

Ni Goku ni del América: así no debes vestir al Niño Dios en Candelaria

Comerciantes y artesanos ofrecen trajes que van desde figuras religiosas tradicionales hasta personajes de la cultura pop, en medio de un debate sobre la tradición

Ni Goku ni del América:
MÁS NOTICIAS

NARCO

Aseguran tractocamiones con más de

Aseguran tractocamiones con más de 50 mil litros de huachicol en Jalisco

Detienen a un presunto integrante de “La Línea” con más de 80 explosivos en Chihuahua

Rescatan a tres adolescentes que fueron enviados de Jalisco a Sinaloa para ser entrenados por el crimen organizado

Marina detiene a tres hombres con más de mil litros de combustible en costas de Michoacán

FGR inició investigación por narcomantas presuntamente atribuidas al CJNG en Uruapan

ENTRETENIMIENTO

Estadio GNP Seguros: objetos permitidos

Estadio GNP Seguros: objetos permitidos y artículos que no puedes ingresar al recinto

La “venganza ARMY”: fans de BTS doxean a revendedores de boletos en México tras polémica venta de Ticketmaster

¿Murió Chuponcito? Asesinato de hombre con el mismo apodo que el payaso causa confusión

Party 101: DJ Matt Bennett vuelve a México para revivir la nostalgia

Sabrina Sabrok quiere entrar a La Casa de los Famosos, pero cree que la producción teme que “haga algo muy fuerte”

DEPORTES

Carlos Salcido explica la razón

Carlos Salcido explica la razón por la que los futbolistas se divorcian tras retirarse de las canchas: “Yo lo viví”

Guillermo Ochoa podría regresar a la Selección para enfrentar a Portugal en el Estadio Azteca

Santiago Gimenez habla sobre su lazo con Christian Pulisic: “Somos mejores amigos si no juega contra México”

México listo para ser sede de cuatro partidos de repechaje para el Mundial, confirman autoridades

A dos meses de su reapertura, así luce el remodelado Estadio Azteca