Estos son los fan projects para los conciertos de My Chemical Romance en México

Los fans ya afinan los últimos detalles para vivir una experiencia irrepetible en los shows de My Chemical Romance. (Captura de pantalla Ticketmaster)

La expectativa crece entre los seguidores de My Chemical Romance ante el inminente regreso de la banda a la Ciudad de México. Los días 13 y 14 de febrero de 2026, el Estadio GNP Seguros recibirá a miles de fanáticos que se preparan para participar en una serie de fan projects coordinados por distintos street teams y clubes de fans. Estas iniciativas buscan transformar los conciertos de la gira Long Live The Black Parade en una experiencia visual y colectiva única.

Fan Projects para el 13 y 14 de febrero

El club de fans oficial MCRsenal México lidera una de las propuestas más elaboradas. El proyecto contempla acciones sincronizadas durante momentos clave del espectáculo. Los asistentes iluminarán el estadio con colores específicos, valiéndose de linternas de celular, luces LED, papel celofán o aplicaciones móviles. La dinámica incluye formar la bandera de México durante la interpretación del tema “The Sharpest Lives”, con luces verdes, blancas y rojas distribuidas por zonas del recinto.

Durante “Cancer”, el estadio se teñirá de blanco, en memoria de quienes ya no están y en apoyo a quienes atraviesan situaciones difíciles. Al sonar “Mama”, se buscará un efecto de iluminación roja para representar la intensidad y pasión de la canción. En “Disenchanted”, se utilizarán luces moradas en un momento definido del tema, mientras que en “Famous Last Words” se emplearán luces naranjas y pañuelos rojos, reforzando el mensaje de resistencia y unidad.

Los fans iluminarán el estadio con colores específicos dependiendo las canciones elegidas. (Facebook MCRsenal México)

Máscaras inspiradas en Día de Muertos

Finalmente para “Welcome to the Black Parade”, los organizadores invitan a portar máscaras inspiradas en la edición especial del álbum homónimo, en homenaje tanto a la identidad cultural mexicana como a los fans ausentes.

La organización de MCRsenal México subraya la importancia de la participación colectiva y la creatividad, invitando a todos los asistentes a sumarse al esfuerzo. “El objetivo principal es agradecer el regreso de la banda al país y generar una vivencia que trascienda el concierto convencional”, afirman desde sus redes sociales.

Luces “An Ocean of Burning Souls”

Por otro lado, la página de fans Killjoys keep calm and we’ll carry on impulsa una iniciativa titulada “An Ocean of Burning Souls”. Este fan project solicita a los asistentes imprimir y recortar plantillas en papel rojo para distribuirlas antes del show. El momento cúspide llegará durante “Mama”, cuando suene la frase “We’re damned after all” y el público cubra el flash de su celular con el papel rojo, creando un mar de luces rojas en el estadio. El propósito es provocar un impacto visual colectivo y fortalecer el vínculo emocional entre los seguidores y la banda.

Estas iniciativas buscan transformar los conciertos de la gira Long Live The Black Parade en una experiencia visual y colectiva única. (Facebook Killjoys Keep Calm And Well Carry On)

Ambos proyectos reflejan el nivel de organización y compromiso de los fans mexicanos, que busca dejar una marca imborrable en la visita de la agrupación a la capital del país. Las acciones propuestas resaltan la creatividad y el sentido de pertenencia de los fans, quienes ya afinan los últimos detalles para contribuir activamente a una experiencia irrepetible en el Estadio GNP Seguros.