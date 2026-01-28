Entre desesperación y pánico: revelan video de los minutos posteriores al ataque en cancha de futbol de Salamanca

Las imágenes captadas tras el ataque armado en una cancha de futbol de Salamanca muestran escenas de pánico, desesperación y dolor. (Mario Armas / AFP)

Un video que ha comenzado a circular en redes sociales muestra la desesperación y el miedo que se vivieron en los minutos posteriores al ataque armado en una cancha de futbol en la comunidad de Loma de Flores en el municipio de Salamanca, Guanajuato, el pasado domingo 25 de enero, hecho que dejó 11 personas muertas y varias heridas.

Las imágenes captadas en el campo, con una duración de nueve minutos y medio, deja ver a varias de las víctimas tiradas sobre el pasto, algunas heridas y conscientes, otras ya sin señales de vida.

En el clip se ve cómo objetos personales, ropa y pertenencias quedan dispersos en el terreno mientras familiares y testigos intentan auxiliar a los lesionados: “¿Tiene pulso?“, ”No cierres los ojos", se oye. El llanto y los gritos dominan el tenso ambiente.

En el clip se ve a elementos de seguridad en la escena. (Capturas de pantalla)

El video muestra a personas lesionadas que, a pesar de las heridas, intentan comunicarse levantando la mano o articulando palabras. En los rostros de los sobrevivientes se perciben expresiones de confusión, miedo, angustia y shock. Algunos, en medio del pánico, creen haber recibido disparos al observar manchas de sangre en su ropa, aunque no presentan heridas visibles.

Familiares permanecen de rodillas, abrazando a sus seres queridos, algunos con la cabeza agachada, otros gritando o sollozando, maldiciendo a quienes perpetraron el ataque: “No lo destapen”, implora una madre que ha tapado el rostro de su hijo.

Las voces de la grabación reproducen la desesperación y pequeños vistazos a la vida de quienes ahí se encontraban. Uno de los sobrevivientes, junto al cuerpo de su padre, cuenta: “(Mi papá) Tenía tantas ganas de conocer a mi hijo, nació hace dos semanas”, cuenta al hombre que graba la escena.

Diversos objetos quedaron en toda la cancha. (Capturas de pantalla)

Entre las voces también se logra escuchar: “¿Dónde está mi hijo?”, “Mi hermano está muerto ahí”, “Mi hermana era mi vida, ya está muerta”. Otras expresan indignación y reproche: “¿Por qué no corriste, papi?”, “No mam*s, tenía que haber más seguridad”, “No manches, acá está otro”.

“Échale ganas, güey. Aguanta, aguanta”, se escucha decir a un hombre que habla con un lesionado.

En el fondo, se perciben sirenas de ambulancias mientras familiares continúan pidiendo ayuda y consuelo. También se perciben en el punto elementos de la policía local sólo observando los hechos.

Hay momentos en los que los presentes se muestran temerosos de que vuelva a ocurrir otro ataque: “Escóndanse, que creo que vienen otra vez”.

Uno de los casquillos hallados en la escena. (Photo by Mario Armas / AFP)

¿Qué se sabe de las víctimas?

Entre los fallecidos se identificó a Carlos Moreno, músico del grupo Reencuentro Norteño; Bryan Gutiérrez, vecino de San José Temascatío; y Alejandro Prieto, exelemento de Tránsito Municipal. La Liga de Futbol de Valtierrilla confirmó la muerte de Luis Fernando Vázquez Sosa y Luis Enrique Vázquez Sosa, jugadores activos de la región.

Las autoridades atribuyen el ataque al Cártel Santa Rosa de Lima, por una pugna con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) por el control de la zona.

Según información oficial, al menos cinco de las víctimas mortales serían integrantes de una empresa de seguridad privada ligada al CJNG. Antes del ataque, la policía localizó cartulinas con mensajes firmados por el grupo agresor.

Veladoras en la escena del crimen. (Photo by Mario Armas / AFP)

Fuentes de seguridad señalaron la presunta participación de Moisés Soto Bermúdez, vinculado a la célula de choque de Los Marros, y de Mario Eleazar Lara Belman, alias “El Negro”, considerado uno de los principales generadores de violencia en la región.

Estos sujetos están relacionados con homicidios, secuestro, extorsión y venta de droga en municipios como Irapuato, Salamanca y Celaya.