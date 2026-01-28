El principal indicador de la BMV registró ganancia de 1,57% al cierre de este 28 de enero

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Día optimista para el índice mexicano S&P/BMV IPC, que terminó la jornada del miércoles 28 de enero con fuertes ascensos del 1,57%, hasta los 69.960,09 puntos. El selectivo llegó a un volumen máximo de 70.037,79 puntos y un volumen mínimo de 69.038,62 puntos. El rango de cotización para el índice mexicano entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 1,43%.

Teniendo en cuenta la última semana, el índice mexicano acumula un incremento 2,59%, por lo que en términos interanuales aún conserva una subida del 19,98%.