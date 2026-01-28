México

Crema de maicena: la tendencia para rejuvenecer el rostro naturalmente

Un remedio hecho con ingredientes naturales que ofrece beneficios visibles y aptos para pieles sensibles

La crema de maicena inspirada
La crema de maicena inspirada en la cosmética coreana destaca por sus efectos rejuvenecedores y accesibilidad para el cuidado facial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La búsqueda por una piel más joven y saludable impulsa a muchas personas a recurrir a alternativas sencillas y naturales.

La crema de maicena, inspirada en la cosmética coreana, se ha convertido en una de las opciones preferidas para quienes desean rejuvenecer el rostro con ingredientes accesibles y resultados visibles.

El almidón de maíz, base
El almidón de maíz, base de la crema de maicena, regula el exceso de grasa sin resecar la piel y aporta luminosidad inmediata. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Por qué la maicena es clave en el cuidado facial?

El almidón de maíz, conocido popularmente como maicena, ha ganado protagonismo en la rutina de belleza coreana por su capacidad para suavizar la piel y regular el exceso de grasa, sin provocar sequedad.

Principalmente, destaca por ser ingrediente que permite lograr un cutis más terso, luminoso y libre de imperfecciones gracias a sus activos vegetales.

Además, elaborar la crema de maicena en casa es sencillo y no requiere grandes gastos, lo que la convierte en una alternativa accesible frente a los productos comerciales, pues su textura ligera favorece la rápida absorción y facilita el tratamiento de líneas y marcas de expresión.

Preparar crema de maicena casera
Preparar crema de maicena casera resulta sencillo y económico, convirtiéndose en una alternativa natural a productos comerciales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Beneficios de la crema de maicena para el rostro

  • Hidratación profunda: Ayuda a mantener el equilibrio de humedad en la piel, evitando la resequedad.
  • Efecto iluminador: Su uso continuado puede aportar mayor brillo y uniformidad al rostro.
  • Regulación de grasa: Contribuye a disminuir el exceso de sebo, favoreciendo una piel más equilibrada.
  • Suaviza la textura cutánea: Facilita la obtención de una superficie lisa y tersa.
  • Reafirma y ayuda a combatir líneas finas: Su acción puede mejorar la apariencia de marcas y pequeñas arrugas.
  • Alternativa sin químicos agresivos: Permite un cuidado natural y seguro para la mayoría de los tipos de piel.

¿Cómo aplicar la crema de maicena?

  • Limpiar el rostro y asegurarse de que esté completamente seco.
  • Aplicar una pequeña cantidad de crema de maicena de manera uniforme.
  • Masajear suavemente en las zonas con líneas de expresión o tendencia a imperfecciones.
  • Permitir que la piel absorba el producto antes de aplicar otros cosméticos como la crema hidratante habitual.

Se recomienda incorporar la crema de maicena en la rutina diaria para mantener el efecto rejuvenecedor y prolongar la salud del rostro.

La crema de maicena hidrata
La crema de maicena hidrata profundamente, ayuda a suavizar la textura cutánea y combate las líneas finas del rostro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Beneficios generales de la maicena y otros alimentos para rejuvenecer la piel

  • La maicena: No solo hidrata y suaviza, sino que ayuda a calmar irritaciones leves, siendo apta para pieles sensibles.
  • El aloe vera: Favorece la regeneración celular y proporciona alivio ante enrojecimientos o quemaduras menores.
  • La avena: Es reconocida por su capacidad para nutrir, proteger y mejorar la elasticidad de la piel.
  • El aceite de coco: Aporta antioxidantes y lípidos, ideales para prevenir el envejecimiento prematuro.
  • El pepino: Refresca, tonifica y ayuda a desinflamar, además de aportar vitaminas esenciales para la piel.

Incorporar ingredientes naturales en la rutina diaria puede ser un camino efectivo y económico para mantener la piel del rostro joven, saludable y radiante.

