Cómo saber si debo vacunarme contra el sarampión ante el incremento de brotes en México

El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa causada por un virus del género Morbillivirus. Se transmite por el aire, a través de las gotas que expulsa una persona infectada al toser o estornudar.
Los principales síntomas del sarampión incluyen fiebre alta, tos, secreción nasal, conjuntivitis y la aparición de un característico exantema o manchas rojas en la piel.
Puede generar complicaciones graves como neumonía, encefalitis y, en algunos casos, la muerte, especialmente en niños pequeños, personas inmunodeprimidas y adultos sin inmunidad.
En México, existe preocupación por una posible epidemia de sarampión debido al aumento de casos confirmados en los últimos meses. En 2025 se reportaron más de seis mil casos y 24 muertes, con el mayor número de contagios en los estados de Chihuahua y Jalisco.
En lo que va de 2026, se han confirmado más de 500 casos, con una concentración importante en Jalisco, por lo que hasta el momento hay más de 7 mil casos confirmados en el país.
Las autoridades sanitarias, como la Organización Panamericana de la Salud (OPS), han advertido que los brotes actuales se relacionan principalmente con la disminución de la cobertura de vacunación, especialmente en comunidades vulnerables y grupos con resistencia a la vacunación.
El riesgo de una epidemia aumenta cuando amplios segmentos de la población no están inmunizados, lo que facilita la transmisión sostenida del virus.
Por esa razón, México ha implementado campañas de vacunación masiva, particularmente en municipios con transmisión activa.
Cuándo se aplica en MÉxico la vacuna contra sarampion
En México, la vacuna contra el sarampión forma parte del esquema nacional de vacunación y se aplica en dos dosis a través de la vacuna triple viral (SRP: sarampión, rubéola y parotiditis):
- Primera dosis: A los 12 meses de edad.
- Segunda dosis: A los 6 años de edad, al ingresar a la educación primaria.
Estas dos dosis garantizan una protección efectiva y duradera contra el sarampión.
En situaciones de brote o riesgo epidemiológico, las autoridades pueden recomendar la aplicación de la vacuna a personas no vacunadas, adultos sin antecedente comprobable de vacunación o a quienes viajan a zonas con transmisión activa.
La vacuna está disponible de manera gratuita en todas las unidades del sector salud público del país.
Cómo saber si debo vacunarme contra el sarampion si ya fui vacunado de niño
La Secretaría de Salud ha emitido el siguiente cuestionario a través del cual puedes guiarte para saber si debes vacunarte ante el aumento de casos de sarampión en México
¿Necesitas vacunarte contra el sarampion?: ¿en qué año naciste?
Naciste antes del 1957: probablemente tuviste sarampión de forma natural: No necesitas vacunarte.
Naciste entre 1957 y 1989: ¿tuviste sarampión?
Sí: no necesitas vacunarte
No o no sabes: VACÚNATE
Naciste entre 1990 y 2006: ¿tuviste sarampión?
Sí: problablemente no necesitas vacunarte
No: ¿recibiste 2 dosis de vacuna SRP (contra sarampión, paperas y rúbeola)? Si: no necesitas vacunarte. No o no sabes: VACÚNATE
Naciste después del 2007: Es problable que ya tengas tu esquema completo si fuiste vacunado de niño, revisa tú cartilla, si ya tienes tus dos vacunas NO ES NECESARIO VACUNARTE DE NUEVO.
Personas que deben sí deben recibir su vacuna contra sarampión:
-Personas con esquemas de vacunación incompleto
-Niñas y niños pequeños
-Personas con malnutrición o sistemas inmunológicos debilitados (a pesar de tener su esquema completo)