México

Cómo saber si debo vacunarme contra el sarampión ante el incremento de brotes en México

Hasta el momento hay más de 7 mil casos confirmados en el país. La Organización Panamericana de la Salud recomienda mantener coberturas de vacunación superiores al 95% con dos dosis para evitar brotes y complicaciones graves asociadas al sarampión

Guardar
La importancia de las campañas
La importancia de las campañas actuales radica en evitar complicaciones graves y reducir contagios en regiones vulnerables (Imagen Ilustrativa Infobae)

El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa causada por un virus del género Morbillivirus. Se transmite por el aire, a través de las gotas que expulsa una persona infectada al toser o estornudar.

Los principales síntomas del sarampión incluyen fiebre alta, tos, secreción nasal, conjuntivitis y la aparición de un característico exantema o manchas rojas en la piel.

Puede generar complicaciones graves como neumonía, encefalitis y, en algunos casos, la muerte, especialmente en niños pequeños, personas inmunodeprimidas y adultos sin inmunidad.

En México, existe preocupación por una posible epidemia de sarampión debido al aumento de casos confirmados en los últimos meses. En 2025 se reportaron más de seis mil casos y 24 muertes, con el mayor número de contagios en los estados de Chihuahua y Jalisco.

En lo que va de 2026, se han confirmado más de 500 casos, con una concentración importante en Jalisco, por lo que hasta el momento hay más de 7 mil casos confirmados en el país.

Las autoridades sanitarias, como la Organización Panamericana de la Salud (OPS), han advertido que los brotes actuales se relacionan principalmente con la disminución de la cobertura de vacunación, especialmente en comunidades vulnerables y grupos con resistencia a la vacunación.

El sarampión es una enfermedad
El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa que se transmite por vía aérea a través de gotas generadas al toser o estornudar. 08/07/2025 Sarampión. SALUD JUNTA DE ANDALUCÍA

El riesgo de una epidemia aumenta cuando amplios segmentos de la población no están inmunizados, lo que facilita la transmisión sostenida del virus.

Por esa razón, México ha implementado campañas de vacunación masiva, particularmente en municipios con transmisión activa.

Cuándo se aplica en MÉxico la vacuna contra sarampion

En México, la vacuna contra el sarampión forma parte del esquema nacional de vacunación y se aplica en dos dosis a través de la vacuna triple viral (SRP: sarampión, rubéola y parotiditis):

  • Primera dosis: A los 12 meses de edad.
  • Segunda dosis: A los 6 años de edad, al ingresar a la educación primaria.

Estas dos dosis garantizan una protección efectiva y duradera contra el sarampión.

En situaciones de brote o riesgo epidemiológico, las autoridades pueden recomendar la aplicación de la vacuna a personas no vacunadas, adultos sin antecedente comprobable de vacunación o a quienes viajan a zonas con transmisión activa.

La vacuna está disponible de manera gratuita en todas las unidades del sector salud público del país.

La baja cobertura de vacunación,
La baja cobertura de vacunación, especialmente en comunidades vulnerables y grupos resistentes, facilita los brotes de sarampión en México según la OPS. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo saber si debo vacunarme contra el sarampion si ya fui vacunado de niño

La Secretaría de Salud ha emitido el siguiente cuestionario a través del cual puedes guiarte para saber si debes vacunarte ante el aumento de casos de sarampión en México

¿Necesitas vacunarte contra el sarampion?: ¿en qué año naciste?

Naciste antes del 1957: probablemente tuviste sarampión de forma natural: No necesitas vacunarte.

Naciste entre 1957 y 1989: ¿tuviste sarampión?

Sí: no necesitas vacunarte

No o no sabes: VACÚNATE

Naciste entre 1990 y 2006: ¿tuviste sarampión?

Sí: problablemente no necesitas vacunarte

No: ¿recibiste 2 dosis de vacuna SRP (contra sarampión, paperas y rúbeola)? Si: no necesitas vacunarte. No o no sabes: VACÚNATE

Naciste después del 2007: Es problable que ya tengas tu esquema completo si fuiste vacunado de niño, revisa tú cartilla, si ya tienes tus dos vacunas NO ES NECESARIO VACUNARTE DE NUEVO.

Personas que deben sí deben recibir su vacuna contra sarampión:

-Personas con esquemas de vacunación incompleto

-Niñas y niños pequeños

-Personas con malnutrición o sistemas inmunológicos debilitados (a pesar de tener su esquema completo)

Temas Relacionados

sarampionsaludvacunasvacuna triple viralSecretaría de Saludmexico-noticias

Más Noticias

Metro CDMX y Metrobús hoy 28 de enero: L7 del MB presenta retrasos debido a la presencia de manifestantes en Paseo de la Reforma

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este miércoles

Metro CDMX y Metrobús hoy

Manifestaciones, accidentes y bloqueos en CDMX y Edomex hoy 28 de enero: manifestantes de calle Olivo al cruce con Av. Insurgentes

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer del Valle de México

Manifestaciones, accidentes y bloqueos en

Temblor en Chiapas: se registra sismo de 4.3 en Villaflores

El Servicio Sismológico Nacional confirmó los detalles del temblor minutos después de su ocurrencia

Temblor en Chiapas: se registra

Gobierno de la Ciudad de México anuncia la gira de la Copa Mundial: cuándo y dónde estará el trofeo

Se llevó acabo la presentación de la gira de la Copa del Mundo 2026 en la CDMX frente al Monumento a la Revolución con la presencia de la Jefa de Gobierno y el Director General de la FIFA en México

Gobierno de la Ciudad de

Cadillac presenta oficialmente el traje que usará Checo Pérez en la temporada 2026 de la F1

La escudería estadounidense reveló a través de redes como lucirá el traje deportivo que usará el piloto mexicano en su regreso a la Fórmula 1

Cadillac presenta oficialmente el traje
MÁS NOTICIAS

NARCO

Fiscalía de Michoacán cumplimentó orden

Fiscalía de Michoacán cumplimentó orden de aprensión contra “El Botox” por el asesinato de Bernardo Bravo

Autoridades de Guanajuato confirman tres detenidos por el asesinato de 11 personas en Salamanca

Detuvieron a Israel Vizcarra, alias “Palillo”, jefe de plaza de “Los Mayos” del Cártel de Sinaloa

CJNG vs Santa Rosa de Lima: el origen del conflicto que dejó 11 muertos un campo de futbol en Guanajuato

Detienen a dos involucrados con masacre de Salamanca que dejó 11 muertos

ENTRETENIMIENTO

María Sorté, mamá de Omar

María Sorté, mamá de Omar García Harfuch, aclara si entrará a La Casa de los Famosos

Quiénes son todos los hermanos de Markitos Toys

Nueva fecha de Caifanes en el Auditorio Nacional: preventa, venta y precio de boletos

Marcela Mistral llena de elogios a Karely Ruiz previo a su pelea de box: “No solo somos bonitas”

Ranking Netflix: las películas preferidas este día por el público mexicano

DEPORTES

Gobierno de la Ciudad de

Gobierno de la Ciudad de México anuncia la gira de la Copa Mundial: cuándo y dónde estará el trofeo

Cadillac presenta oficialmente el traje que usará Checo Pérez en la temporada 2026 de la F1

Este es el importante jugador de Pumas que saldría tras la llegada de Uriel Antuna

Hubertus von Hohenlohe reconoce a Donovan Carrillo, pero descarta medalla en Milano-Cortina 2026: “No vamos a ganar una presea todavía”

Lokomotiv rechaza la oferta del Besiktas por César Montes y permanecerá en la Liga Rusa