México

Amiga de Galilea Montijo desmiente que la conductora se vaya a casar con Isaac Moreno el 14 de febrero

Entre predicciones y chismes, se reveló que los planes de ‘Gali’ para el Día de San Valentín no incluyen matrimonio, terminando de una vez con los rumores

Guardar
Pese a los rumores sobre
Pese a los rumores sobre un posible matrimonio, Galilea Montijo permanece enfocada en su vida social y descarta comprometerse en 2024 (Fotos: Instagram/@galileamontijo)

Galilea Montijo no planea casarse con Isaac Moreno el 14 de febrero, según aclaró la periodista Martha Figueroa, quien es compañera de ‘Galy en ‘Hoy’ y su amiga personal desde hace algunos años, en su canal de Youtube.

Los recientes rumores sobre una posible boda surgieron luego de una predicción hecha por Mhoni Vidente, quien señaló esa fecha como día clave para la supuesta ceremonia.

La aclaración de Figueroa llegó tras semanas en que el público especuló sobre el presunto enlace, especialmente luego de las celebraciones conocidas como “Galifest”, que han destacado por reunir a la conductora con su círculo cercano.

Galilea Montijo no se va a casar... predicción no cumplida de Mhoni Vidente”, expresó la periodista.

La periodista Martha Figueroa aclara
La periodista Martha Figueroa aclara en su canal de Youtube que no habrá matrimonio entre Galilea Montijo e Isaac Moreno el 14 de febrero (YouTube: El 5)

Tania Rincón tampoco tiene planes de llegar al altar

En las redes también se mencionó a Tania Rincón, compañera en el programa ‘Hoy’, como posible novia, pero Figueroa descartó esa posibilidad y subrayó que ninguna de las dos tiene planes de boda.

Pese a los rumores y vaticinios sobre un posible matrimonio en 2024, Montijo continúa enfocada en su vida social sin la intención de comprometerse.

Una mediática relación que continúa pese a rumores

La relación entre Galilea Montijo e Isaac Moreno ha estado marcada por muestras públicas de afecto y viajes compartidos. Ambos han realizado viajes internacionales, como su reciente recorrido por Asia, donde convivieron y fortalecieron su vínculo.

Celebraciones conocidas como 'Galifest' alimentaron
Celebraciones conocidas como 'Galifest' alimentaron especulaciones sobre un posible enlace entre Galilea Montijo e Isaac Moreno (IG)

Galilea ha declarado sentirse feliz y en un buen momento personal, señalando que ambos disfrutan de actividades sociales y de compartir experiencias nuevas, como viajar y conocer lugares.

Durante 2025, la pareja también compartió vacaciones en la playa, donde Galilea agradeció a Isaac por su compañía y apoyo. Las imágenes de ambos en lugares como Puerto Vallarta disiparon rumores sobre una posible ruptura, mostrando a la pareja unida y disfrutando de su tiempo juntos.

Isaac Moreno, modelo español, ha estado presente en la vida cotidiana y profesional de Galilea, incluso participando en decisiones sobre su imagen en eventos y programas. Ambos suelen compartir mensajes y fotografías en redes sociales donde expresan cariño y apoyo mutuo.

Pese a los rumores sobre
Pese a los rumores sobre un posible matrimonio, Galilea Montijo permanece enfocada en su vida social y descarta comprometerse en 2024 (IG: @galileamontijo)

Galilea ha reconocido que Isaac la ayudó a superar momentos difíciles tras su divorcio, señalando que encontró en él una motivación para volver a creer en el amor.

En 2026, Galilea ha manifestado su deseo de convertirse en madre nuevamente y asegura que ambos dejan el futuro en manos del destino. La relación sigue siendo objeto de atención mediática, pero hasta ahora ambos muestran estabilidad y disfrute en su vida en pareja.

Temas Relacionados

Galilea MontijoIsaac MorenoMartha FigueroaHoymexico-entretenimiento

Más Noticias

Martha Figueroa revela si se sintió excluida del reencuentro de “Netas Divinas” con Yolanda Andrade

La periodista explicó abiertamente en su canal de YouTube que no fue invitada al reencuentro y confesó detalles sobre su salida del programa de Unicable

Martha Figueroa revela si se

Cuál es el mejor colágeno para los huesos y las articulaciones

Una guía sencilla para quienes buscan fortalecer su salud ósea a través de suplementos con respaldo científico

Cuál es el mejor colágeno

La popular Muñeca Lele de Querétaro ahora está protegida por esta medida del IMPI

Lo publicado por el DOF indica que existen dos tipos de muñecas “la tradicional y la que lleva el traje tradicional de Santiago Mexquititlán”

La popular Muñeca Lele de

Así puedes aprender japonés gratis y viendo anime desde México

Los fans de la animación japonesa podrán aprender a saludar como en sus series favoritas

Así puedes aprender japonés gratis

Manifestaciones, accidentes y bloqueos en CDMX y Edomex hoy 27 de enero: Eje 1 Oriente permanece cerrado por la presencia de manifestantes

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer del Valle de México

Manifestaciones, accidentes y bloqueos en
MÁS NOTICIAS

NARCO

Marina detiene a tres hombres

Marina detiene a tres hombres con más de mil litros de combustible en costas de Michoacán

FGR inició investigación por narcomantas presuntamente atribuidas al CJNG en Uruapan

Detienen a dos hombres relacionados con la desaparición de tres abogados de Lenin Canchola en CDMX

Localizan e inhabilitan narcolaboratorio con casi dos toneladas de sustancias químicas en Michoacán

Balacera en Zapopan, Jalisco, deja cinco personas heridas y una fallecida

ENTRETENIMIENTO

Martha Figueroa revela si se

Martha Figueroa revela si se sintió excluida del reencuentro de “Netas Divinas” con Yolanda Andrade

Carlos Trejo ‘El Cazafantasmas’ denuncia discriminación en lujoso hotel por su apariencia: llevaba playera de ‘Cañitas’

Juan Pablo Medina rompe con Paulina Dávila, esposa de Chespirito en su bioserie, quien lo apoyó tras perder una pierna

José Madero lamenta no tener familia a sus 45 años: “Ha sido difícil”

Regina Murguía, integrante de JNS, terminó su tratamiento contra el cáncer de colon tras cirugía y quimioterapias

DEPORTES

México listo para ser sede

México listo para ser sede de cuatro partidos de repechaje para el Mundial, confirman autoridades

A dos meses de su reapertura, así luce el remodelado Estadio Azteca

América regresaría al Estadio Azteca tras su reapertura: Mikel Arreola confirma la solicitud

Germán Berterame podría debutar con Messi en esta fecha

Cruz Azul mantiene localía en el Estadio Cuauhtémoc pese a rehabilitación del césped