Amiga de Galilea Montijo desmiente que la conductora se vaya a casar con Isaac Moreno el 14 de febrero

Pese a los rumores sobre un posible matrimonio, Galilea Montijo permanece enfocada en su vida social y descarta comprometerse en 2024 (Fotos: Instagram/@galileamontijo)

Galilea Montijo no planea casarse con Isaac Moreno el 14 de febrero, según aclaró la periodista Martha Figueroa, quien es compañera de ‘Galy en ‘Hoy’ y su amiga personal desde hace algunos años, en su canal de Youtube.

Los recientes rumores sobre una posible boda surgieron luego de una predicción hecha por Mhoni Vidente, quien señaló esa fecha como día clave para la supuesta ceremonia.

La aclaración de Figueroa llegó tras semanas en que el público especuló sobre el presunto enlace, especialmente luego de las celebraciones conocidas como “Galifest”, que han destacado por reunir a la conductora con su círculo cercano.

“Galilea Montijo no se va a casar... predicción no cumplida de Mhoni Vidente”, expresó la periodista.

La periodista Martha Figueroa aclara en su canal de Youtube que no habrá matrimonio entre Galilea Montijo e Isaac Moreno el 14 de febrero (YouTube: El 5)

Tania Rincón tampoco tiene planes de llegar al altar

En las redes también se mencionó a Tania Rincón, compañera en el programa ‘Hoy’, como posible novia, pero Figueroa descartó esa posibilidad y subrayó que ninguna de las dos tiene planes de boda.

Pese a los rumores y vaticinios sobre un posible matrimonio en 2024, Montijo continúa enfocada en su vida social sin la intención de comprometerse.

Una mediática relación que continúa pese a rumores

La relación entre Galilea Montijo e Isaac Moreno ha estado marcada por muestras públicas de afecto y viajes compartidos. Ambos han realizado viajes internacionales, como su reciente recorrido por Asia, donde convivieron y fortalecieron su vínculo.

Celebraciones conocidas como 'Galifest' alimentaron especulaciones sobre un posible enlace entre Galilea Montijo e Isaac Moreno (IG)

Galilea ha declarado sentirse feliz y en un buen momento personal, señalando que ambos disfrutan de actividades sociales y de compartir experiencias nuevas, como viajar y conocer lugares.

Durante 2025, la pareja también compartió vacaciones en la playa, donde Galilea agradeció a Isaac por su compañía y apoyo. Las imágenes de ambos en lugares como Puerto Vallarta disiparon rumores sobre una posible ruptura, mostrando a la pareja unida y disfrutando de su tiempo juntos.

Isaac Moreno, modelo español, ha estado presente en la vida cotidiana y profesional de Galilea, incluso participando en decisiones sobre su imagen en eventos y programas. Ambos suelen compartir mensajes y fotografías en redes sociales donde expresan cariño y apoyo mutuo.

Galilea ha reconocido que Isaac la ayudó a superar momentos difíciles tras su divorcio, señalando que encontró en él una motivación para volver a creer en el amor.

En 2026, Galilea ha manifestado su deseo de convertirse en madre nuevamente y asegura que ambos dejan el futuro en manos del destino. La relación sigue siendo objeto de atención mediática, pero hasta ahora ambos muestran estabilidad y disfrute en su vida en pareja.