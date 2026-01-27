Marjorie de Sousa podría buscar a Julián Gil para permitirle que vea a su hijo tras más de 5 años distanciados

La periodista María Luisa Valdés Doria aseguró que Marjorie de Sousa se plantea buscar a Julián Gil para facilitar el reencuentro con su hijo. Fotos: Instagram @marjodsousa / @juliangil

Julián Gil y Marjorie de Sousa celebraron la vida de su pequeño hijo Matías a través de sus redes sociales. Sin embargo, en medio de las reacciones que han generado sus mensajes, salió a la luz nueva información sobre su distanciamiento.

La periodista María Luisa Valdés Doria, conocida como “Maguicha”, reveló en el programa Cerca de ti que la lejanía entre el actor y su hijo menor podría terminar pronto.

Pese a que no reveló detalles, mencionó que la actriz estaría considerando la idea de buscar a su expareja: “Yo sé muy bien que ya por ahí Marjorie de Sousa quiere buscarlo para que ya vea a su hijo. Ya después les contaré”, señaló.

Julián Gil y Marjorie de Sousa celebraron el cumpleaños número nueve de su hijo Matías con emotivos mensajes en redes sociales. Instagram: @marjodesousa)

Su declaración ocurrió luego de que el también conductor asegurara para el mismo medio que su lucha por volver a encontrarse con Matías sigue en pie: “De mi lado no hay guerra, hay paz”.

Hasta ahora, ninguna de las partes se ha pronunciado al respecto, pero ambos dedicaron emotivas palabras para el pequeño reflejando el cariño que sienten por él.

Las conmovedoras palabras de Julián Gil para su hijo

El actor de melodramas como “La que no podía amar” y “Hasta el fin del mundo” generó miles de reacciones al felicitar a su hijo y asegurar que le encantaría que forme parte de su vida.

“Hoy cumples 9 años y aunque no puedo abrazarte, hoy me despierto con algo muy claro en el corazón: eres mi hijo y te amo. Quiero empezar diciendo algo que nadie puede cambiar, soy tu papá y el amor de un papá por su hijo, por más que quieran o intenten, no se rompe, no se apaga, no se olvida”, expresó.

Julián Gil reafirmó su deseo de volver a ver a Matías y resaltó que no existe guerra entre él y Marjorie de Sousa, solo paz. (Captura de pantalla)

Pese a señalar que durante los años alejados ha seguido su vida, resaltó que le encantaría hacerlo sentir querido por las personas que lo rodean actualmente, como su esposa, Valeria Marín.

“Me encantaría que algún día pudieras conocerlos y sentir que, de nuestro lado, también tienes los brazos abiertos”, concluyó.

Además de sus colegas, su pareja reaccionó a sus palabras y aseguró que Matías cuenta con una familia que espera conocerlo: “Siento el peso de cada palabra que escribiste mi Juli. Qué bello escrito, no tengo duda que algún día Mati lo leerá. Feliz cumple, Mati".

Marjorie de Sousa elogió a su hijo Matías como un ser lleno de luz y le deseó felicidad y bendiciones en su vida. (Captura de pantalla)

El amor incondicional de Marjorie de Sousa por su hijo

Por su parte, Marjorie de Sousa también escribió unas palabras para su primogénito, donde aseguró estar bendecida por contar con un ser “lleno de luz”.

“Pedazo de mi ser, amor incondicional, vida de mi vida, todo lo que diga se queda corto cuando hablo de ti. Te amo con todo mi ser y eres lo más bonito que me permite Dios vivir. Qué bendición de nuestros caminos, que seas siempre feliz, que sonrías como lo haces y que sigas iluminando la vida de todos los que te conocemos”, expresó.