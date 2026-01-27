Los Horóscopos de Durango llegan al Auditorio Nacional celebrando 50 años: precios para las reinas del pasito duranguense

El regreso de Los Horóscopos de Durango al Auditorio Nacional celebra 50 años de trayectoria musical en el regional mexicano

El retorno de Los Horóscopos de Durango a la Ciudad de México promete movilizar a miles de seguidores el miércoles 18 de marzo de 2026, en el Auditorio Nacional, a las 20:30.

La cita trasciende la simple visita de una agrupación legendaria y marca una celebración de cinco décadas de trayectoria, en un escenario que históricamente ha sido reservado para las figuras más influyentes de la cultura popular mexicana.

La venta de boletos, habilitada en Ticketmaster y en las taquillas del Auditorio Nacional, convierte al evento en uno de los ejes del calendario musical del próximo año y proyecta una noche donde la memoria colectiva y el presente convivirán con igual fuerza.

La magnitud de lo que se espera adquiere otro matiz al revisar el antecedente inmediato de la agrupación: el lleno total en la Arena CDMX conseguido en 2025.

Marisol y Vicky Terrazas lideran una agrupación que promueve el protagonismo femenino en la música regional mexicana contemporánea (Efe)

Ese concierto no solo se tradujo en una convocatoria masiva, también reafirmó la capacidad del proyecto para conectar con diferentes generaciones y dejó claro que, veinte años después del auge del pasito duranguense, su historia permanece vigente.

Agotar un recinto de tales dimensiones confirmó que el lugar de Los Horóscopos de Durango sigue sin rival entre las grandes referencias del regional mexicano contemporáneo.

En esta ocasión, Los Horóscopos celebrarán 50 años de actividad ininterrumpida, lo que consolida su reputación como una de las formaciones más longevas e influyentes del género.

La venta de boletos para el concierto del 18 de marzo de 2026 en la Ciudad de México está activa en Ticketmaster y taquillas del Auditorio Nacional

Desde su fundación en 1974, el grupo ha transitado una evolución constante: de sus orígenes en el ámbito grupero y su papel pionero en el desarrollo del pasito duranguense, hasta el dominio de la banda sinaloense.

El liderazgo de Marisol y Vicky Terrazas añade otro elemento a la relevancia del proyecto. Ambas hermanas no solo asumen la interpretación en el escenario, sino que han forjado un modelo de liderazgo dentro de un entorno marcado por la presencia masculina, abriendo espacio para nuevas voces femeninas en la música regional.

Una trayectoria versátil en el regional mexicano desde Estados Unidos

Los Horóscopos de Durango es un grupo de música regional mexicana fundado en 1975 por Armando Terrazas en Chicago, Illinois. Inicialmente, la agrupación incursionó en el estilo grupero, pero con el liderazgo de las hermanas Marisol y Vicky Terrazas, hijas del fundador, el grupo se adaptó al género duranguense a principios de los años 2000.

El Auditorio Nacional, uno de los recintos más prestigiosos de América Latina, acoge la celebración de medio siglo de Los Horóscopos de Durango

Este cambio coincidió con el auge del duranguense tanto en Estados Unidos como en México, lo que consolidó al grupo como uno de los principales exponentes del género.

A lo largo de su carrera, Los Horóscopos de Durango han experimentado con varios estilos, incluyendo la banda sinaloense, el norteño-sax y el mariachi, manteniendo siempre un enfoque innovador dentro de la música regional mexicana.

Entre sus temas más reconocidos se encuentran “Dos locos”, “Obsesión”, “Si la quieres”, “Antes muerta que sencilla” y “No me dejes con las ganas”.

La discografía del grupo abarca más de una veintena de álbumes, entre los que destacan Puras de Rompe y Rasga (2003), Locos de Amor (2004), Desatados (2006), Ayer, Hoy y Siempre (2008), Pura Pasión (2009), Vivir En Pecado (2015) y Entre El Amor y La Aventura (2018).

Desde 1974, Los Horóscopos de Durango han sido pioneros en el pasito duranguense y en la evolución del género de banda sinaloense

La agrupación ha recibido reconocimientos importantes, como premios Billboard, Latin Grammy y Lo Nuestro, además de múltiples nominaciones en certámenes de música latina.

En 2021, las hermanas Terrazas anunciaron la separación temporal del dúo, cada una emprendiendo proyectos individuales. Sin embargo, en 2025, confirmaron su regreso con una gira conmemorativa por los 50 años de la formación del grupo.

Los Horóscopos de Durango se han consolidado como referentes de la música regional mexicana, destacando por su capacidad de adaptación, su liderazgo femenino y su influencia en la evolución y popularización del duranguense tanto en México como en Estados Unidos.

El liderazgo femenino de Marisol y Vicky Terrazas brillará en el 50 aniversario de Los Horóscopos de Durango

Precios para ver a Los Horóscopos de Durango en el Auditorio Nacional 2026

Según la página del Auditorio Nacional, los precios -sin contemplar cargo por servicio- para ver a Los Horóscopos de Durango son:

Preferente: $2,500 pesos

Luneta: $1,800 pesos

Balcón: $1,200 pesos

Primer piso: $800 pesos

Segundo piso: $400 pesos