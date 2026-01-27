México

Fan llevó flores a la Virgen de Guadalupe tras alcanzar boleto para concierto de BTS en CDMX

La joven se volvió viral por llevar flores como muestra de gratitud al poder ver en vivo a su grupo favorito de K-Pop

Las historias conmovieron a miles de usuarios. (Ilustración: Jesús Aviles)

La confirmación del agotamiento total de los boletos para los tres conciertos de BTS en México 2026 no solo provocó euforia en redes sociales, sino también una oleada de expresiones cargadas de fe y agradecimiento. Miles de seguidoras que lograron asegurar una entrada compartieron que cumplirán uno de los sueños más importantes de su vida: ver en vivo a la banda de K-Pop más influyente del mundo.

Luego de horas de tensión durante la venta de boletos, las plataformas digitales se inundaron de mensajes de celebración. Videos, capturas de pantalla y gritos de emoción marcaron el momento en que las fanáticas confirmaron su asistencia a los conciertos, que ya se perfilan como uno de los eventos musicales más importantes del año en México.

El momento fue compartido miles de veces por fans en redes sociales.

Entre todas las historias, una en particular captó la atención de miles de usuarios en TikTok, al mostrar una forma poco común de agradecer el haber conseguido una entrada.

El video muestra a una joven portando un ramo de rosas, el cual decide llevar a una capilla como muestra de gratitud. De acuerdo con las imágenes, la fan acudió a dejar las flores a la Virgen, a quien atribuye haber sido una de las afortunadas en obtener boletos para ver a BTS en territorio mexicano.

La escena rápidamente se viralizó y provocó una avalancha de reacciones, en las que otras usuarias comenzaron a compartir que realizaron actos similares tras confirmar su asistencia a los conciertos.

El fandom convirtió la emoción en tendencia digital.

Las redes se llenaron de testimonios que evidencian cómo varias seguidoras llevaron flores, veladoras e incluso imágenes de sus integrantes favoritos a distintos templos, incluida la Basílica, como parte de sus promesas o agradecimientos.

Algunos de los comentarios que acompañaron estas publicaciones fueron los siguientes:

“igual hermana, le lleve sus flores y su veladora a la virgencita en la basílica”

“Prometí que si conseguía ir, iría a llevar comida a la gente afuera de los hospitales cada diciembre. Recé todos los días, prendiendo una vela. Dije “Dios, que se haga tu voluntad, no la mía” aunque no me cumpliera, yo cumpliría mi promesa. Ahora iré con mi mejor amiga y su hermana”

“Mi prima hizo un rosario army JAJAJAJ eran 6 chavas y las 6 consiguieron, ah”

Las frases no tardaron en viralizarse y provocar reacciones que oscilaron entre la ternura, el humor y la admiración.

Fanáticas celebraron su boleto con flores, veladoras y promesas. Crédito: TikTok / fersitapragaa

Más allá del espectáculo musical, el fenómeno demuestra el nivel de conexión emocional que BTS mantiene con su fandom mexicano. Para muchas ARMY, asistir a estos conciertos no representa solo un evento, sino la culminación de años de espera, esfuerzo y fe.

Con el sold out confirmado, la cuenta regresiva ya comenzó y las historias de agradecimiento siguen multiplicándose en redes.

BTSVirgen de Guadalupefans ARMYviralfloresmexico-virales

