Esto opinó Kalimba sobre los “poperos” y el tipo de show que ofrecen en vivo

El cantante generó conversación al compartir su visión sobre los conciertos, el espectáculo visual y la experiencia musical en el escenario

Kalimba destaca la importancia de la improvisación y la interpretación en vivo como elementos clave en sus conciertos musicales. - (Kalimba)

Kalimba se volvió tendencia en redes sociales tras una reciente entrevista en un programa de radio conducido por Mariano Osorio, donde habló con franqueza sobre los estilos de show que presentan distintos artistas en sus conciertos.

Sus declaraciones no pasaron desapercibidas, ya que expuso su preferencia personal por propuestas musicales que priorizan la improvisación y la interpretación en vivo por encima del despliegue visual.

Aunque aclaró que no se trata de una crítica directa, su postura abrió el debate sobre lo que el público busca actualmente en un espectáculo musical.

Su postura frente a los conciertos pop

El cantante Kalimba se declara partidario de propuestas musicales que priorizan la espontaneidad sobre el espectáculo visual en shows en vivo. - (Ig @kalimbaofficial)

Durante la charla, el cantante expresó: “Sí, no soy tan fan de los poperos. Siento que los conciertos de poperos están más dedicados al espectáculo y para eso prefiero ir a ver el Circo del Sol”.

Kalimba enfatizó que se trata de un gusto personal y no de una descalificación: “No es para mí, no estoy diciendo que no sea válido, es increíble”.

En contraste, explicó que disfruta más de bandas donde cada presentación es distinta: “Nunca van a tocar una nota igual que la que tocaron ayer”.

Música en vivo y libertad creativa

Kalimba aclara que sus opiniones no son una crítica a los espectáculos de pop, sino una expresión de sus gustos personales como intérprete. - (Cuartoscuro)

Al ser cuestionado sobre su lugar como creador, dejó claro hacia dónde se inclina artísticamente. Para él, la espontaneidad es una parte esencial del concierto.

Mencionó ejemplos de bandas y músicos que cambian su ejecución en cada show, valorando la improvisación y la energía del momento.

Desde su experiencia, esa libertad conecta de forma distinta con el público y convierte cada presentación en algo irrepetible.

Su visión como intérprete en el escenario

Kalimba menciona que aunque incorpora bailarines y coreografías, considera la interpretación musical como el centro de sus presentaciones. - (Difusión)

Kalimba también habló de su propio formato en vivo y explicó que, aunque ha incorporado bailarines y coreografías, lo ve como un complemento.

Sobre otros estilos de espectáculo, comentó: “No, es que no lo tiene, no lo tiene, pero para mí es un complemento”.

Finalmente, hizo referencia a un artista muy reconocido y señaló: “Su show es él parado frente al micrófono cantando por dos horas y todo sucede a su alrededor”, dejando claro que su gusto se inclina por propuestas donde la música y la interpretación evolucionan en cada concierto.

