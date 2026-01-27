México

El TRI celebrará 57 años con un histórico concierto en el Palacio de los Deportes

La banda mexicana de rock en español regresa al “Domo de Cobre” para celebrar su legado musical

Guardar
La banda mexicana de
La banda mexicana de rock en español regresa al “Domo de Cobre” para celebrar su legado musical. (FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM)

El próximo 25 de julio, la banda mexicana El TRI, encabezada por Alex Lora, ofrecerá un concierto conmemorativo en el Palacio de los Deportes para celebrar 57 años de trayectoria. Este evento forma parte de la gira “Adicto al Rocanrol” y marca el regreso del grupo al emblemático recinto de la Ciudad de México, conocido popularmente como el “Domo de Cobre”.

La presentación de El TRI en el Palacio de los Deportes sigue a una serie de actuaciones que han consolidado su legado en la escena del rock nacional. El pasado 15 de febrero de 2025, la agrupación reunió a más de 60 mil personas en el Estadio GNP Seguros en una velada que se extendió por cuatro horas y media, donde interpretaron una selección de sus temas más reconocidos. Ese concierto representó el cierre de la gira “Y Todo Por El Rocanrol” y confirmó la vigencia de la banda como referente del género en México.

En fechas recientes, el grupo liderado por Alex Lora también se presentó en el Auditorio Nacional, donde ofreció conciertos sinfónicos junto a la orquesta “Esperanza Azteca”, bajo la dirección del maestro Julio Saldaña.

La agrupación fundada por
La agrupación fundada por Alex Lora prepara una velada especial en la capital mexicana. (Ocesa)

La gira “Adicto al Rocanrol” tiene como objetivo acercar la música de El TRI a nuevas generaciones, manteniendo el contacto con sus seguidores que los han seguido por varias décadas y por diversas generaciones.

Desde sus inicios, El TRI ha mantenido una presencia constante en la música mexicana. La agrupación ha vendido más de 30 millones de discos a nivel mundial y suma cinco nominaciones al Premio Grammy en la categoría de Mejor Álbum de Rock en Español, con discos como “Cuando Tú No Estás”, “Fin De Siglo”, “No Podemos Volar”, “35 Años” y “Lo Que Falta Todavía, Alex Lora: Del Three a El Tri”.

Fundado por Alex Lora en 1985 tras la evolución de su banda original, Three Souls In My Mind, el grupo participó en el Festival de Avándaro de 1971, evento clave en la historia del rock mexicano. Desde entonces, El TRI se consolidó como un fenómeno sociocultural, llevando el rock nacional a escenarios internacionales.

Este evento forma parte
Este evento forma parte de la gira “Adicto al Rocanrol”. (Foto: Cuartoscuro)

Boletos y precios para El TRI en el Palacio de los Deportes

La preventa de boletos para El TRI estará disponible el 30 de enero a través de Banamex, mientras que la venta general comenzará al día siguiente en las taquillas del Palacio de los Deportes y a través de la plataforma de la boletera Ticketmaster.

Temas Relacionados

El TRIAlex LorarockPalacio de los DeportesCDMXmexico-noticiasmexico-entretenimiento

Más Noticias

Mundial 2026 en México: las 8 actividades ilícitas con las que el crimen organizado podría lucrar, según experto

La magnitud del Mundial de Futbol 2026 abre un escenario de alto riesgo para la operación del crimen organizado en México

Mundial 2026 en México: las

Kunno propone tregua: Cazzu, Belinda y Ángela Aguilar deberían aplaudirse si coinciden en Premio Lo Nuestro 2026

Kunno minimizó los supuestos conflictos entre las artistas y afirmó que la prensa y la gente es quien crea los problemas entre ellas

Kunno propone tregua: Cazzu, Belinda

Festival del Día Mundial de los Humedales 2026 en el Bosque de San Juan de Aragón: fecha, horario y actividades

El Bosque de San Juan de Aragón es considerado el principal pulmón verde del nororiente de la Ciudad de México

Festival del Día Mundial de

Masacre en Salamanca deja al descubierto extorsiones a ligas de futbol amateur

El ataque armado en una cancha de futbol de Loma de Flores, que dejó 11 muertos y seis heridos, evidenció la presión de grupos criminales como el CJNG y el CSRL

Masacre en Salamanca deja al

Temblor hoy 27 de enero en México: se registró un sismo de magnitud 4.1 en Chiapas

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos este martes

Temblor hoy 27 de enero
MÁS NOTICIAS

NARCO

Mundial 2026 en México: las

Mundial 2026 en México: las 8 actividades ilícitas con las que el crimen organizado podría lucrar, según experto

Masacre en Salamanca deja al descubierto extorsiones a ligas de futbol amateur

Abogados de narcos enviados a EEUU denuncian traición a la patria ante la FGR

Vinculan a proceso a “Bravo”, presunto jefe de plaza del CJNG en Guadalajara

Quién era Charly Moreno, músico de la banda Reencuentro Norteño que murió en ataque armado en Salamanca

ENTRETENIMIENTO

Kunno propone tregua: Cazzu, Belinda

Kunno propone tregua: Cazzu, Belinda y Ángela Aguilar deberían aplaudirse si coinciden en Premio Lo Nuestro 2026

Majo Aguilar reveló la lección más importante que recibió de su abuela Flor Silvestre

Internautas comparan a Christian Nodal y Santa Fe Klan por la manutención de sus hijos

ARMY firma petición para exigir la salida de Ticketmaster y OCESA de México tras polémica venta con BTS

Santa Fe Klan confiesa que le gustaría tener más hijos con Maya Nazor pese al fin de su relación

DEPORTES

Qué se sabe de Henry

Qué se sabe de Henry Martín y el supuesto interés de Cruz Azul para ficharlo este Clausura 2026

Canelo Álvarez “esta viejo” para seguir boxeando, asegura ex campeón del CMB

Así reaccionó Julio César Chávez a la victoria de su hijo Junior por nocaut en su regreso al boxeo

Por qué Christian Martinoli no narró el México vs Bolivia

Carlos Hermosillo recuerda cuando Laura Flores lo terminó para salir con un cantante: “Todos los días lloraba”