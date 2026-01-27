El TRI celebrará 57 años con un histórico concierto en el Palacio de los Deportes

La banda mexicana de rock en español regresa al “Domo de Cobre” para celebrar su legado musical. (FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM)

El próximo 25 de julio, la banda mexicana El TRI, encabezada por Alex Lora, ofrecerá un concierto conmemorativo en el Palacio de los Deportes para celebrar 57 años de trayectoria. Este evento forma parte de la gira “Adicto al Rocanrol” y marca el regreso del grupo al emblemático recinto de la Ciudad de México, conocido popularmente como el “Domo de Cobre”.

La presentación de El TRI en el Palacio de los Deportes sigue a una serie de actuaciones que han consolidado su legado en la escena del rock nacional. El pasado 15 de febrero de 2025, la agrupación reunió a más de 60 mil personas en el Estadio GNP Seguros en una velada que se extendió por cuatro horas y media, donde interpretaron una selección de sus temas más reconocidos. Ese concierto representó el cierre de la gira “Y Todo Por El Rocanrol” y confirmó la vigencia de la banda como referente del género en México.

En fechas recientes, el grupo liderado por Alex Lora también se presentó en el Auditorio Nacional, donde ofreció conciertos sinfónicos junto a la orquesta “Esperanza Azteca”, bajo la dirección del maestro Julio Saldaña.

La agrupación fundada por Alex Lora prepara una velada especial en la capital mexicana. (Ocesa)

La gira “Adicto al Rocanrol” tiene como objetivo acercar la música de El TRI a nuevas generaciones, manteniendo el contacto con sus seguidores que los han seguido por varias décadas y por diversas generaciones.

Desde sus inicios, El TRI ha mantenido una presencia constante en la música mexicana. La agrupación ha vendido más de 30 millones de discos a nivel mundial y suma cinco nominaciones al Premio Grammy en la categoría de Mejor Álbum de Rock en Español, con discos como “Cuando Tú No Estás”, “Fin De Siglo”, “No Podemos Volar”, “35 Años” y “Lo Que Falta Todavía, Alex Lora: Del Three a El Tri”.

Fundado por Alex Lora en 1985 tras la evolución de su banda original, Three Souls In My Mind, el grupo participó en el Festival de Avándaro de 1971, evento clave en la historia del rock mexicano. Desde entonces, El TRI se consolidó como un fenómeno sociocultural, llevando el rock nacional a escenarios internacionales.

Este evento forma parte de la gira “Adicto al Rocanrol”. (Foto: Cuartoscuro)

Boletos y precios para El TRI en el Palacio de los Deportes

La preventa de boletos para El TRI estará disponible el 30 de enero a través de Banamex, mientras que la venta general comenzará al día siguiente en las taquillas del Palacio de los Deportes y a través de la plataforma de la boletera Ticketmaster.