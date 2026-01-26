México

Trasladan al Botox, presunto líder de Los Blancos de Troya, al penal del Altiplano

Un total de tres sujetos fueron llevad a la cárcel de máxima seguridad del Edomex

El Botox está ligado a delitos como extorsión al sector limonero (X: OHarfuch)

La Fiscalía General de la República (FGR) informó sobre el traslado al Centro Federal de Readaptación Social Número 1 “El Altiplano” de tres sujetos, entre ellos César Alejandro “N”, alias El Botox, este último identificado como presunto líder de Los Blancos de Troya.

El 25 de enero la institución aseguró que dicho traslado sucede luego de la vinculación a proceso lograda un día antes. Junto con El Botox fueron ingresados al penal de máxima seguridad ubicado en Almoloya de Juárez: Eder “N” y Esteban “N”.

A los tres sujetos se le impuso la medida de prisión preventiva durante los seis meses que dure la investigación complementaria.

“Estas personas fueron imputadas por el Ministerio Público Federal (MPF) de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) por la probable comisión de delitos contra la salud, delincuencia organizada y violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos”, es parte de lo informado por la institución encabezada por Ernestina Godoy Ramos.

INFORMACIÓN EN DESARROLLO...

