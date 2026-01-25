“El Bótox” es vinculado a proceso tras resolución en su primera audiencia

Vinculan a proceso a “El Bótox”, líder de Los Blancos de Troya; irá al penal del Altiplano. (Infobae)

Tras comparecer durante varias horas vía remota, un juez de control vinculó a proceso y dictó prisión preventiva oficiosa contra César Alejandro Sepúlveda Arellano, alias “El Bótox”, presunto líder del grupo criminal Los Blancos de Troya, por los delitos de delincuencia organizada, contra la salud y portación de armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

La audiencia inicial se llevó a cabo este sábado 24 de enero de 2026, cuatro días después de su detención, y fue presidida por el juez de control Mario Elizondo Martínez, del Centro de Justicia Penal Federal con sede en Almoloya de Juárez, Estado de México. Debido a que el imputado permanece bajo custodia de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), la diligencia se realizó de manera virtual desde la Ciudad de México.

Captura de “El Bótox” destapa red de extorsión en la Tierra Caliente de Michoacán. (Jesús Aviles - Infobae México)

De acuerdo con la información de El Universal, Sepúlveda Arellano será trasladado al penal federal de máxima seguridad del Altiplano, luego de admitir ser el líder de Los Blancos de Troya y reconocer su participación en el delito de extorsión contra el sector limonero en Michoacán. La Fiscalía General de la República (FGR) también lo señaló como presunto responsable de diversos homicidios, entre ellos el del líder citrícola Bernardo Bravo, ocurrido el 20 de octubre de 2025.

Durante la comparecencia, y pese a las recomendaciones de su abogado de guardar silencio, “El Bótox” aceptó haberse dedicado durante años a la extorsión de productores de limón, carniceros, transportistas y otros trabajadores de la región de Tierra Caliente. Asimismo, afirmó que no es el único generador de violencia en la entidad y señaló a otros grupos delictivos que operan en Michoacán.

“El Bótox”, acusado de extorsionar al sector limonero, es vinculado a proceso. (SSPE Michoacán)

Según el Gabinete de Seguridad, Sepúlveda Arellano encabezaba una célula criminal considerada generadora de violencia y mantenía el control de la venta del limón amarillo en comunidades como Cenobio Moreno, La Huina, Capiri y El Razo, ubicadas en los municipios de Buenavista y Apatzingán. El presunto líder criminal cuenta con siete órdenes de aprehensión vigentes: dos por homicidio, cuatro por extorsión agravada y una más por tentativa de homicidio.

La captura de “El Bótox” se realizó la mañana del jueves 22 de enero en la comunidad de Santa Ana Amatlán, municipio de Buenavista Tomatlán, durante un operativo conjunto del Ejército, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y autoridades estatales. Tras su detención, fue trasladado a la Ciudad de México, mientras fuerzas federales intensificaron operativos en la región, principalmente en Cenobio Moreno, bastión de Los Blancos de Troya, donde se aseguraron inmuebles, drogas, municiones y equipos de comunicación utilizados presuntamente para actividades criminales.