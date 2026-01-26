México

Hubo coordinación con EEUU y el Ejército en caso de “La Nicholette”, afirma gobernador de Sinaloa

El secuestro de Nicole Pardo tuvo seguimiento directo del gobernador de Sinaloa

Guardar
Gobierno de Sinaloa mantuvo comunicación
Gobierno de Sinaloa mantuvo comunicación directa con autoridades de Estados Unidos.

El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, informó que la localización con vida de la influencer Nicole Pardo Molina, conocida como “La Nicholette”, se atendió mediante un operativo coordinado entre autoridades estatales, fuerzas federales y con comunicación directa con instancias del gobierno de Estados Unidos.

La joven permaneció privada de la libertad durante cuatro días tras ser interceptada en Culiacán.

Rocha Moya detalla seguimiento directo al caso Nicole Pardo

En conferencia de prensa, el mandatario estatal subrayó que desde el mismo día en que se reportó la desaparición se activaron acciones de búsqueda encabezadas por la Fiscalía General del Estado (FGE) y el Ejército Mexicano.

Ejército Mexicano encabezó acciones de
Ejército Mexicano encabezó acciones de búsqueda junto con la FGE en caso de “La Nicholette”. - @EJTO_FAM_GN

Precisó que el operativo fue coordinado por la fiscal estatal, Claudia Zulema Sánchez, y por el comandante de la Novena Zona Militar.

Rocha Moya señaló que dio seguimiento personal al desarrollo del caso y que mantuvo comunicación constante con el cónsul de Estados Unidos, quien solicitó información desde los primeros momentos, así como con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch. Indicó que la información se compartió conforme las autoridades responsables confirmaban avances.

“El caso estuvo siempre a cargo de la Fiscalía del Estado y de las fuerzas del orden en Sinaloa”, expresó el gobernador al referirse a la conducción institucional de las investigaciones.

Rocha Moya mantuvo comunicación directa
Rocha Moya mantuvo comunicación directa con Omar García Harfuch por caso “La Nicholette”. Foto: SSPC

Privación de la libertad de “La Nicholette” en Culiacán

Nicole Pardo Molina fue privada de la libertad el 20 de enero en el sector Isla Musalá, al norte de la capital sinaloense.

Horas después del hecho, comenzó a difundirse en redes sociales un video en el que se observa a una mujer siendo sometida por al menos dos hombres y obligada a subir a un vehículo.

Momento en que sujetos armados se llevan a "La Nicholette". Crédito: Redes sociales

Ante la difusión del material, la Fiscalía General del Estado emitió una ficha de búsqueda con los datos generales de la joven, cuya vestimenta coincidía con la observada en las imágenes que circularon en plataformas digitales.

Localización con vida y confirmación oficial

El gobernador informó que, una vez localizada la joven, se solicitó mantener reserva informativa hasta contar con una prueba de vida.

Dicha confirmación se realizó mediante material fotográfico proporcionado por la Fiscalía, el cual acreditó que Nicole Pardo se encontraba con vida y ya en su domicilio.

Localizan con vida a la
Localizan con vida a la influencer Nicole Pardo tras cuatro días privada de la libertad.

Rocha Moya aclaró que no se cuenta con información precisa sobre las circunstancias en las que la joven reapareció, por lo que hasta el momento no se ha determinado si fue liberada por sus captores o localizada como resultado directo del operativo implementado.

Perfil público y continuidad de las investigaciones

Nicole Pardo Molina es creadora de contenido digital y cuenta con más de 100 mil seguidores en TikTok e Instagram, donde comparte contenidos relacionados con viajes, negocios y vehículos de lujo.

Su caso generó atención pública por su notoriedad en redes sociales y por la difusión del video captado por cámaras de su vehículo.

Autoridades confirmaron prueba de vida
Autoridades confirmaron prueba de vida de “La Nicholette” antes de informar su localización. (Instagram/@nicholette_0521)

Tras su localización, la Fiscalía General del Estado de Sinaloa informó que las investigaciones continúan abiertas con el objetivo de esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades conforme a la ley.

Acciones reportadas por el gobierno de Sinaloa:

  • Activación inmediata de un operativo de búsqueda.
  • Coordinación entre la FGE y el Ejército Mexicano.
  • Seguimiento directo del gobernador al desarrollo del caso.
  • Comunicación institucional con autoridades de Estados Unidos.
  • Notificación a instancias federales de seguridad.
  • Verificación oficial de prueba de vida antes de informar públicamente.
  • Continuidad de las investigaciones ministeriales.

Temas Relacionados

Rocha MoyaEEUUSinaloaLa NicholetteSecuestroEjércitoPolítica Mexicanamexico-noticias

Más Noticias

Cómo se encuentra la calidad del aire en la CDMX y Edomex

Diariamente y a cada hora, la Dirección de Monitoreo Atmosférico da a conocer el estado del del oxígeno en la capital del país y zona conurbada del Edomex. Aquí el reporte de las 15:00

Cómo se encuentra la calidad

Frío CDMX: activan doble alerta por bajas temperaturas para este martes 27 de enero

De 1 a 6 grados Celsius se prevén las temperaturas para las primeras horas de la fecha indicada, indicó Protección Civil de la Ciudad de México

Frío CDMX: activan doble alerta

Resultados Sorteo Zodiaco 1732 Lotería Nacional 25 de enero de 2026: premio mayor y números ganadores

Las personas que resulten vencedoras disponen de un periodo de 60 días desde la publicación de los resultados para reclamar su premio

Resultados Sorteo Zodiaco 1732 Lotería

Tren Interurbano México - Toluca: cuándo podría estar listo el servicio hasta Observatorio

La SICT inició la última fase de pruebas dinámicas para certificar la operación de las dos últimas estaciones que están por abrir

Tren Interurbano México - Toluca:

Presidenta de la Cámara de Diputados lamenta los hechos de violencia en Salamanca

Kenia López Rabadán solicitó esfuerzos de los tres niveles de gobierno para ubicar y procesar a los responsables

Presidenta de la Cámara de
MÁS NOTICIAS

NARCO

Salamanca: así operan el Cártel

Salamanca: así operan el Cártel de Santa Rosa de Lima y el CJNG donde fueron asesinadas 11 personas

Detienen a dos integrantes de ‘Los Malportados’ en Iztapalapa por homicidio de dos personas

Asesinan a peleador de la MMA en Azcapotzalco, se presume fue atacado por un sicario de ‘Los Malportados’ en CDMX

Violencia en Guanajuato: ataques armados dejan un saldo de 20 muertos el fin de semana

FGE Guanajuato confirma 11 muertos y seis heridos tras ataque en cancha de futbol en Salamanca

ENTRETENIMIENTO

Netflix México: Estas son las

Netflix México: Estas son las mejores series para ver hoy

Mamá de Vadhir Derbez sostiene que Eugenio no fue buen padre y asegura que tiene más talento su hijo que el papá

K-pop en México: “Golden” continúa dominando el ranking de las 10 canciones más populares en iTunes

La Casa de los Famosos 6 de Telemundo: dónde, cómo y a qué hora ver el reality show desde México

El noble gesto de Galilea Montijo: así apoyó a los residentes de La Casa del Actor

DEPORTES

New England Patriots vs Seattle

New England Patriots vs Seattle Seahawks: cuándo y dónde ver el Super Bowl 60 en México

Así fue la vez que Carlos Hermosillo supo que tenía cáncer de tiroides

5 datos curiosos de Checo Pérez para celebrar su cumpleaños 36

NFL Pro Bowl Games 2026: cuándo y dónde ver en México

Alan Pulido se va de Guadalajara y da pistas sobre cuál sería su próximo destino futbolístico en la Liga MX