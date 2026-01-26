Hubo coordinación con EEUU y el Ejército en caso de “La Nicholette”, afirma gobernador de Sinaloa

Gobierno de Sinaloa mantuvo comunicación directa con autoridades de Estados Unidos.

El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, informó que la localización con vida de la influencer Nicole Pardo Molina, conocida como “La Nicholette”, se atendió mediante un operativo coordinado entre autoridades estatales, fuerzas federales y con comunicación directa con instancias del gobierno de Estados Unidos.

La joven permaneció privada de la libertad durante cuatro días tras ser interceptada en Culiacán.

Rocha Moya detalla seguimiento directo al caso Nicole Pardo

En conferencia de prensa, el mandatario estatal subrayó que desde el mismo día en que se reportó la desaparición se activaron acciones de búsqueda encabezadas por la Fiscalía General del Estado (FGE) y el Ejército Mexicano.

Ejército Mexicano encabezó acciones de búsqueda junto con la FGE en caso de “La Nicholette”. - @EJTO_FAM_GN

Precisó que el operativo fue coordinado por la fiscal estatal, Claudia Zulema Sánchez, y por el comandante de la Novena Zona Militar.

Rocha Moya señaló que dio seguimiento personal al desarrollo del caso y que mantuvo comunicación constante con el cónsul de Estados Unidos, quien solicitó información desde los primeros momentos, así como con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch. Indicó que la información se compartió conforme las autoridades responsables confirmaban avances.

“El caso estuvo siempre a cargo de la Fiscalía del Estado y de las fuerzas del orden en Sinaloa”, expresó el gobernador al referirse a la conducción institucional de las investigaciones.

Rocha Moya mantuvo comunicación directa con Omar García Harfuch por caso “La Nicholette”. Foto: SSPC

Privación de la libertad de “La Nicholette” en Culiacán

Nicole Pardo Molina fue privada de la libertad el 20 de enero en el sector Isla Musalá, al norte de la capital sinaloense.

Horas después del hecho, comenzó a difundirse en redes sociales un video en el que se observa a una mujer siendo sometida por al menos dos hombres y obligada a subir a un vehículo.

Momento en que sujetos armados se llevan a "La Nicholette". Crédito: Redes sociales

Ante la difusión del material, la Fiscalía General del Estado emitió una ficha de búsqueda con los datos generales de la joven, cuya vestimenta coincidía con la observada en las imágenes que circularon en plataformas digitales.

Localización con vida y confirmación oficial

El gobernador informó que, una vez localizada la joven, se solicitó mantener reserva informativa hasta contar con una prueba de vida.

Dicha confirmación se realizó mediante material fotográfico proporcionado por la Fiscalía, el cual acreditó que Nicole Pardo se encontraba con vida y ya en su domicilio.

Localizan con vida a la influencer Nicole Pardo tras cuatro días privada de la libertad.

Rocha Moya aclaró que no se cuenta con información precisa sobre las circunstancias en las que la joven reapareció, por lo que hasta el momento no se ha determinado si fue liberada por sus captores o localizada como resultado directo del operativo implementado.

Perfil público y continuidad de las investigaciones

Nicole Pardo Molina es creadora de contenido digital y cuenta con más de 100 mil seguidores en TikTok e Instagram, donde comparte contenidos relacionados con viajes, negocios y vehículos de lujo.

Su caso generó atención pública por su notoriedad en redes sociales y por la difusión del video captado por cámaras de su vehículo.

Autoridades confirmaron prueba de vida de “La Nicholette” antes de informar su localización. (Instagram/@nicholette_0521)

Tras su localización, la Fiscalía General del Estado de Sinaloa informó que las investigaciones continúan abiertas con el objetivo de esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades conforme a la ley.

Acciones reportadas por el gobierno de Sinaloa:

Activación inmediata de un operativo de búsqueda.

Coordinación entre la FGE y el Ejército Mexicano.

Seguimiento directo del gobernador al desarrollo del caso.

Comunicación institucional con autoridades de Estados Unidos.

Notificación a instancias federales de seguridad.

Verificación oficial de prueba de vida antes de informar públicamente.

Continuidad de las investigaciones ministeriales.