“Mataron y violaron a varias mujeres y secuestraron a un menor: tiktoker La Nicholette apareció señalando a Los Mayos

Tras ser preseuntamente secuestrada el 20 de enero la tiktoker Nicole Pardo, identificada en redes sociales como “La Nicholette”, apareció este sábado leyendo un mensaje en condiciones poco habituales y ha agudizado la inquietud pública sobre su desaparición. El caso, ocurrido tras su presunto secuestro el 19 de enero en Sinaloa, expondría un trasfondo de posibles delitos vinculados a grupos criminales y corrupción policial, intensificando la preocupación social ante la falta de esclarecimiento oficial.

En el tramo final de la grabación, la joven realiza una petición dirigida a las autoridades y la sociedad: “Por favor, den con el paradero del menor de edad llamado Debanhi Gustavo Hernández Valdez, que secuestraron el 21 de julio 2025 en la colonia 4 de marzo.” Asimismo, responsabiliza a “La Mayiza” de haber instigado un conflicto con “Los Chapitos” en Sinaloa, aludiendo a una escalada de violencia y secuestros. Estas alusiones, sumadas al tono inusual de la intervención de “La Nicholette”, han sido vistas como indicio de que pudo encontrarse bajo coacción al momento de pronunciar el mensaje.

El propio contenido del video, divulgado luego de la desaparición, no satisfizo las expectativas de información clara ni atenuó la preocupación. Por el contrario, muestra a la influencer lanzando serias acusaciones de corrupción policial, delitos violentos y cooperación con el crimen organizado, reforzando el clima de alarma ante posibles represalias o represalias posteriores.

La Tiktoker La Nicholette apareció en un video y habló de trabajar para El Mayito Flaco Crédito: Redes Sociales

De acuerdo con usuarios de redes sociales y fuentes ciudadanas, “La Nicholette” afirmó en la grabación: “Yo no estoy aquí por santa ni por casualidad. Yo estoy aquí porque yo trabajo con la empresa de ‘El Mayito flaco’. Ellos me daban dinero para pagarles a las patrullas estatales con esta numeración 028, 025, 509, 501 y 004. También les ayudaba a recoger dinero de productos de venta y de tiendas que se les cobraba aquí en Culiacán. Ustedes saben muy bien que yo siempre les ayudé en mover tiros, armas y dinero. Siempre les ayudé. Ya me enseñaron una lista grande y larga de mujeres que han asesinado, golpeado, violaron y quemado.”

La inclusión de estos detalles ha reforzado las versiones no oficiales sobre una posible liga del caso con la organización mencionada en el video. Sin embargo, hasta el momento ningún organismo oficial ha confirmado este nexo, lo que ha dado pie a nuevas especulaciones y ha generado presión constante sobre las autoridades para que aporten información transparente.

La divulgación del video, interpretado ampliamente como un mensaje realizado bajo presión, ha revitalizado el reclamo social por la aparición con vida de Nicole Pardo y la explicación cabal de las circunstancias en las que se encuentra, subrayando la urgencia de esclarecer tanto su situación personal como la de otras mujeres desaparecidas en la región.

Mujeres levantadas y desaparecidas

La joven Rubí Guadalupe Lira Domínguez, aún no ha sido localizada

Tras señalar que presuntamente Los Mayos habrían levantado, violado y asesinado a varias mujeres, también la influencer pidió la aparición de un menor de edad.

Entre los nombres de las muejeres desaparecidas se menciona a la joven menor de edad Rubí Guadalupe Lira Domínguez, de 17 años, desapareció en Mazatlán el 25 de diciembre de 2025, indicó la ficha de búsqueda de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa.

En la ficha se menciona que pudiera encontrarse en riesgo toda vez que puede ser víctima de la comisión de un delito.

La ficha del Protocolo Alba indica que la última vez que se supo de la joven, fue en el domicilio ubicado en el fraccionamiento Santa Fe de Mazatlán, y hasta el momento no se tienen más datos sobre su paradero.

Como señas particulares son un tatuaje con unas figuras en el pecho, tatuaje con el número 2009 en la pierna derecha, unas flores en ambos brazos y un tatuaje con el nombre Ángel en el antebrazo derecho. Viste un jumper negro, huaraches de plástico blancos y una cadena de acero inoxidable con un dije.

Otra mujer de nombre Saida Anayeli de 34 años fue anunciada como desparecida en Mazatlán, según la información compartida por las autoridades, fue vista por última vez el 26 de diciembre en la colonia Valle de Urías. Sin embargo posteriormente por fortuna fue localizada con vida.

Otra de las denuncias que se vieron el video de la tiktoker fue la ficha de búsqueda de Guadalupe de Jesús, de 21 años de edad, quien desapareció con su hija de un año de edad en en la sindicatura de Costa Rica, en Culiacán, días después también fueron encontradas.

Asimismo pidió la colaboración para la aparición del menor de 17 años Debanhi Gustavo, quien fue ‘levantado’ junto a su hermano Jesús Julián, de 18 años de edad, el pasado 21 de junio de 2025 en un domicilio de la colonia 4 de Marzo, sin embargo el hermano mayor que fue asesinado a balazos y hallado en un camino de terracería del sector Country del Río, a un costado de una preparatoria privada, en Culiacán, tres días después.