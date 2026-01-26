México

Resultados Lotería Nacional Sorteo Zodiaco 1732: premio mayor y números ganadores 25 de enero de 2026

Las personas que resulten vencedoras disponen de un periodo de 60 días desde la publicación de los resultados para reclamar su premio

Conoce los resultados de los 20 premios más importantes de este sorteo. (Lotería Nacional)

Cada domingo, el Sorteo Zodiaco de la Lotería Nacional de México otorga un premio mayor de 7 millones de pesos, repartidos en una sola serie, con el evento programado a las 20:00 (hora local del centro de México) en el Salón de Sorteos del Edificio Edison.

En esta ocasión, la edición del boleto de este domingo 25 de enero de 2026, rinde homenaje a la FITUR, la feria de turismo más importante del sector y el principal punto de encuentro para la industria turística a nivel global.

Cada boleto se divide en 20 cachitos. El premio mayor asciende a 7 millones de pesos para quienes adquieren la serie completa, mientras un cachito puede otorgar hasta 350 mil pesos.

  • $20 MXN por cachito.
  • $400 MXN por la serie de 20.

En este sorteo, uno de cada cinco participantes gana.

Todos los números ganadores de los 20 premios más importantes del sorteo de hoy

la Lotería Nacional para la Asistencia Pública de México, un organismo con más de 250 años de trayectoria. Se detalla cómo la lotería, fundada en 1770, destina sus ganancias a la asistencia pública y opera de forma autofinanciada
  • Premio mayor de 7 millones de pesos: Libra 4756
  • Premio de 1 millón 100 mil pesos: Cáncer 3250
  • Premio de 1 millón 100 mil pesos: Capricornio 5990
  • Premio de 176 mil pesos: Tauro 2662
  • Premio de 176 mil pesos: Acuario 7466
  • Premio de 88 mil pesos: Sagitario 1545
  • Premio de 88 mil pesos: Sagitario 8801
  • Premio de 61 mil 600 pesos: Libra 7492
  • Premio de 61 mil 600 pesos: Virgo 3309
  • Premio de 52 mil 800 pesos: Escorpión 9948
  • Premio de 52 mil 800 pesos: Virgo 1737
  • Premio de 44 mil pesos: Aries 1509
  • Premio de 44 mil pesos: Virgo 9387
  • Premio de 44 mil pesos: Géminis 8469
  • Premio de 35 mil 200 pesos: Capricornio 7955
  • Premio de 35 mil 200 pesos: Libra 0241
  • Premio de 35 mil 200 pesos: Sagitario 6123
  • Premio de 26 mil 400 pesos: Tauro 3823
  • Premio de 26 mil 400 pesos: Tauro 6127
  • Premio de 26 mil 400 pesos: Sagitario 1025
  • Premio de 26 mil 400 pesos: Géminis 7788

¿Cómo puedo cobrar mi premio en caso de resultar ganador?

Los afortunados ganadores tendrán un plazo máximo de 60 días para reclamar sus premios. (REUTERS/Edgard Garrido/Ilustración)

Para saber si un billete electrónico recibió premio o reintegro, el ganador debe verificar el número en la Lista Oficial de Premios, disponible en expendios de la Lotería Nacional de la República Mexicana, periódicos de circulación nacional, la página web institucional, la app de Broxel (sección de números ganadores), o mediante notificación enviada al dispositivo móvil.

Para el cobro en la Ciudad de México, cualquier premio o reintegro puede solicitarse directamente en las oficinas de la Lotería Nacional en Plaza de la República No.117, Primer Piso, Colonia Tabacalera, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06037, en días hábiles de lunes a viernes de 9:00 a 13:00.

El pago requiere presentar el formato de instrucción pago banco, identificación oficial vigente (INE, IFE, pasaporte, cédula profesional, cartilla militar) y comprobante de domicilio reciente si la identificación no muestra dirección.

