Policía de Guadalajara fue detenido por presunto abuso sexual de menor en Tlajomulco

El oficial señalado supuestamente se encontraba en su día de descanso cuando realizó el delito contra un joven de 17 años

Primer plano de la sirena
Primer plano de la sirena de una patrulla encendida, iluminando la calle con destellos rojos y azules durante un operativo nocturno. – (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un agente de la Policía Municipal de Guadalajara fue detenido este domingo en Tlajomulco de Zúñiga tras ser acusado del abuso sexual de un adolescente de 17 años.

Según medios locales, el caso se registró en una zona de vigilancia privada del fraccionamiento Lomas del Sur, luego de que una llamada al 911 alertó a las autoridades sobre una posible situación de emergencia.

La intervención de los policías locales culminó en el arresto inmediato del presunto responsable, quien se encontraba fuera de servicio al momento de los hechos.

La investigación quedó a cargo del Ministerio Público, mientras la corporación policial y la comunidad permanecen a la expectativa de la resolución judicial.

Diversos medios han señalado que el policía de Guadalajara detenido respondería a la identidad de Pedro “N”.

Relato del adolescente víctima y circunstancias del presunto abuso

Según reportes de medios nacionales, el adolescente afectado, de 17 años, trabaja como guardia de seguridad en la empresa donde ocurrieron los hechos.

La víctima habría sido quien reveló detalles a los oficiales que acudieron al llamado, señalando que un hombre adulto le ofreció una bebida que le causó malestar.

Después de consumir lo que le entregaron, el joven perdió el conocimiento.

Al recobrar la conciencia, notó que tanto él como el agresor estaban semidesnudos.

Este testimonio fue clave para que las autoridades actuaran de inmediato y dieran curso a la investigación correspondiente en el lugar del incidente.

Intervención de las autoridades y detención del agente

Los policías de Tlajomulco respondieron al reporte recibido en el 911.

Al llegar al lugar, encontraron al presunto responsable aún en el sitio de los hechos.

El hombre policía detenido tendría
El hombre policía detenido tendría 39 años de edad. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según reportes presentes en diversos medios, el hombre se identificó como elemento activo de la Policía Municipal de Guadalajara, lo que llevó a su detención inmediata por parte de los uniformados locales.

Por otra parte, el diario Milenio detalló que el oficial estaría inscrito a la Unidad de Resguardo de Servicios Establecidos de la Policía Municipal de Guadalajara.

Apoyo familiar y atención médica inicial al adolescente

Tras el incidente, una familiar cercana del adolescente acudió al lugar para brindarle acompañamiento y apoyo emocional en un momento de alta tensión.

Al mismo tiempo, paramédicos se encargaron de realizar una valoración médica primaria en el sitio.

Esta atención inicial fue fundamental para garantizar el bienestar inmediato del adolescente, antes de continuar con los procedimientos legales y médicos especializados.

Proceso legal

El caso quedó en manos del Ministerio Público responsable de dirigir las acciones legales tras el incidente.

La autoridad ordenó el traslado del detenido para determinar su situación jurídica y establecer los siguientes pasos procesales.

Además, se dispuso que el adolescente recibiera atención médica especializada, considerando la naturaleza y gravedad de la denuncia.

De inmediato, se inició la integración de la carpeta de investigación correspondiente, con el objetivo de documentar y analizar todos los elementos del caso y garantizar el seguimiento judicial.

