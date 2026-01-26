Lupita Jones es la primera confirmada para La Casa de los Famosos y aseguran obtuvo contrato millonario: “Feliz” (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

Lupita Jones se convirtió en la primera habitante confirmada para la nueva temporada de La Casa de los Famosos, el popular reality de Telemundo.

El anuncio fue realizado este lunes durante el programa Hoy Día, donde la ex Miss Universo mexicana apareció personalmente para revelar su participación.

De acuerdo con información difundida por Telemundo, la empresaria firmó un contrato considerado millonario, lo que refuerza la expectativa sobre su rol en esta edición del show.

Lupita Jones quiere ganar La Casa de los Famosos 6

Durante la transmisión especial, los presentadores de Hoy Día abrieron una caja gigante, de la que sobresalía únicamente una corona.

Instantes después, Jones ingresó al set y pronunció: “¡La reina madre llegó!”. Esta aparición marcó el inicio de la promoción de la nueva temporada, que comenzará el martes 17 de febrero a las 7pm/6c, según confirmó Telemundo.

(Foto: Telemundo)

El formato del programa permanece fiel a su esencia: los participantes convivirán aislados y bajo vigilancia continua, compitiendo por un gran premio en efectivo. La conducción estará a cargo de Jimena Gállego y Javier Poza, quienes guiarán al público a través de las dinámicas semanales, las estrategias y las alianzas entre celebridades.

Trayectoria y perfil de Lupita Jones

María Guadalupe “Lupita” Jones Garay es reconocida por ser la primera mexicana en obtener el título de Miss Universo en 1991. Desde entonces, su carrera se ha diversificado hacia la producción de eventos, la dirección de certámenes de belleza y la gestión de proyectos empresariales.

Su presencia en la nueva temporada de La Casa de los Famosos, según Telemundo, promete aportar “autoridad, carácter y fuego puro” al encierro, en el que también participarán otras figuras del espectáculo hispano.

El retorno de Jones a un formato de exposición televisiva genera expectativas tanto por su perfil mediático como por sus antecedentes en la industria del entretenimiento. Su experiencia en el manejo de cámaras y el trato con la prensa la coloca en una posición estratégica para influir en la dinámica del reality.

Lupita Jones en Miss Universo. Foto: (Sash México)

Polémicas: declaraciones y controversias públicas de Lupita Jones

La figura de Lupita Jones no ha estado exenta de controversias. Uno de los episodios más discutidos corresponde a sus declaraciones sobre la participación de mujeres trans en certámenes de belleza.

En 2018, la ex Miss Universo expresó: “Una mujer trans no es una mujer nacida mujer”, lo que desencadenó críticas de organizaciones y activistas en defensa de los derechos LGBTQ+. Las palabras de Jones circularon ampliamente en medios nacionales e internacionales, generando debates sobre inclusión y diversidad en la industria de la belleza.

A raíz de esas declaraciones, diversas figuras públicas y ex concursantes de certámenes manifestaron su desacuerdo, lo que situó a Jones en el centro de la conversación sobre los límites y alcances de la representación en concursos como Mexicana Universal, organización que dirige desde hace más de dos décadas. Aunque la empresaria posteriormente matizó su postura, el episodio sigue siendo un referente en su historial público.

Además, durante su gestión al frente de Mexicana Universal, Jones ha enfrentado señalamientos de ex participantes por supuestos tratos laborales y declaraciones que han generado debate en la opinión pública.

La Casa de los Famosos 6: todo sobre la nueva temporada de Telemundo

La producción de Telemundo apuesta por combinar personalidades con trayectorias contrastantes y perfiles polémicos, para mantener el interés de la audiencia hispana en Estados Unidos y otros mercados. C

omo en temporadas anteriores, la convivencia, el aislamiento y la vigilancia constante serán el eje del formato, mientras el público tendrá la posibilidad de incidir en el desarrollo del show a través de votaciones y redes sociales.

El estreno, programado para el 17 de febrero, marca la primera aparición de Lupita Jones en un reality de convivencia de este alcance, lo que representa un reto tanto en lo personal como en lo profesional. La expectativa gira en torno a su adaptación, la gestión de posibles conflictos y la interacción con el resto de los habitantes, cuyos nombres serán revelados en próximas emisiones por Telemundo.

La Casa de los Famosos mantiene su posición como uno de los realities de mayor audiencia en la televisión hispana, con transmisiones en vivo a través de diversas plataformas digitales y cobertura continua en noticieros como Noticias de Texas 24/7 en Telemundo 39.