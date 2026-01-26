México

La empresa detras del reencuentro de ‘Otro Rollo’ se defiende y afirma que realizó ‘todos los esfuerzos posibles’

La productora MusicVibe aseguró que aplicará el proceso habitual para devolver el dinero, mientras desvincula al elenco de las decisiones sobre organización y fechas, tras intensas semanas de incertidumbre

Otro Rollo buscaba regresar con todo su elenco original: Adal Ramones, Yordi Rosado, Roxana Castellanos, Mauricio Castillo, Gaby Platas y Lalo España

La cancelación de la gira de “Enrollados”, que pretendía reunir al elenco original de “Otro Rollo”, provocó una ola de reclamos entre los artistas involucrados y desató la intranquilidad de quienes adquirieron boletos.

Al anunciar que los boletos alcanzaron precios de hasta 4,500 pesos, según Gaby Platas, el centro del debate se trasladó rápidamente a la responsabilidad por el fracaso del evento y a la expectativa de los reembolsos, cuya entrega comenzará el 2 de febrero.

Compañía promotora contradice versión de Gaby Platas

En un comunicado difundido el 23 de enero, MusicVibe, la empresa productora, negó ser responsable de la suspensión. Aseguró:

“Durante los últimos meses realizamos todos los esfuerzos posibles para que esta gira pudiera llevarse a cabo en las mejores condiciones, sosteniendo reuniones y conversaciones constantes con las diferentes partes involucradas”.

MusicVibe y One niegan responsabilidad en la suspensión de la gira y destacan sus esfuerzos para lograr el evento de 'Otro Rollo' (IG)

Así, rechazó las acusaciones de falta de comunicación presentadas por Gaby Platas y aclaró que el proceso de reembolso se realizará a través de los canales habituales.

La incertidumbre sobre los contratos y las fechas se agudizó desde diciembre de 2025, cuando MusicVibe anunció que los espectáculos programados para enero y febrero se pospondrían para septiembre y octubre.

La reprogramación, no consultada con los actores según denunció Platas, desembocó en el retiro escalonado del elenco. Eduardo España notificó primero su salida por “inconsistencias en el contrato”, seguido por Platas, quien advirtió que nunca les informaron las nuevas fechas y que la empresa las comunicó públicamente sin consultarles.

El elenco original de 'Otro Rollo' denuncia falta de comunicación y reprogramaciones no consultadas en la organización de la gira (Cortesía)

Yordi Rosado se sumó a quienes expresaron preocupación, informando mediante un comunicado que sus abogados revisaban el contrato firmado.

Además, el conductor Adal Ramones anunció oficialmente la cancelación el 21 de enero, atribuyéndola a “fallas logísticas y a la falta de publicidad”, hechos reconocidos por las empresas responsables One y MusicVibe.

La amistad entre los ‘Otro Rollo’ está intacta

Gaby Platas abordó el conflicto ante la prensa. Enfatizó su inquietud por quienes compraron entradas: “A mí me preocupa mucho, eh, que las personas que compraron y compramos, porque yo también compré, las personas que compramos boletos, recuperemos el dinero que pagamos, ¿no?”.

Consultada sobre el vínculo con Adal Ramones luego de la controversia, fue clara sobre el impacto: “Pues mal, ¿no? O sea, sí, fue gacho, pero, pues ni modo, a apechugar”.

Eduardo España y Gaby Platas abandonan el proyecto ante inconsistencias contractuales y fechas no informadas oficialmente

Añadió que, hasta donde tenía conocimiento, Ramones no firmó contrato, mientras el resto del elenco sí lo hizo. Platas explicó que la gestión de la gira dependía enteramente de la productora: “Nosotros finalmente somos empleados, que una empresa nos contrata y pues ya la empresa decide cómo se hace la promoción, decide cuáles son las fechas, o sea, eso no nos corresponde a nosotros”.

Resaltó la ilusión que significaba para el equipo reencontrarse con el público y lamentó el resultado: “Era una ilusión muy grande y es muy triste que no lo vamos a hacer”.

Adal Ramones atribuye la cancelación de los espectáculos a fallas logísticas y ausencia de publicidad adecuada del evento (Captura de pantalla @adalramones)

Insistió en que la responsabilidad no recae en los artistas, sino en la organización: “No fue culpa de nosotros ni fue algo que hiciéramos nosotros como elenco, fue la gente que llevaba la organización de la gira”.

Aunque afirmó que la amistad entre los exintegrantes permanece intacta: “Ha habido una amistad de toda la vida… los que teníamos que platicar, ya platicamos y nuestra amistad está intacta”.

