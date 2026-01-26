México

La CFE atiende cortes de energía ocasionados por la tormenta Fern

Las autoridades coordinaron estrategias para monitorear riesgos

Los estados de Chihuahua y Durango experimentaron bajas temperaturas y nevadas, lo que provocó cortes de energía eléctrica entre el 24 y el 25 de enero (CFE Archivo)
El margen de reserva eléctrica nacional se sitúa en 60,08 %, mientras que la demanda alcanza los 30.758 megavatios ante las condiciones climáticas Crédito: CFE

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) mantiene una estrecha vigilancia sobre la tormenta invernal Fern y el Frente Frío 30, fenómenos que ocasionaron cortes en el suministro eléctrico en el norte de México y que continúan generando riesgos en la región.

Ante este escenario, las autoridades implementaron medidas preventivas y estrategias de monitoreo para responder a posibles emergencias adicionales.

El evento meteorológico impactó entre el 24 y el 25 de enero, provocando bajas temperaturas y nevadas que afectaron principalmente a los estados de Chihuahua y Durango.

La CFE activó su Grupo Directivo para la Atención de Emergencias, encabezado por Emilia Calleja Alor, y reforzó el seguimiento de variables críticas para la operación del Sistema Interconectado Nacional.

Entre los indicadores bajo observación se encuentran la demanda, ubicada actualmente en 30.758 megavatios, y el margen de reserva, fijado en 60,08 %.

Además, se analizan factores como la disponibilidad de gas natural, combustóleo y diésel, así como la capacidad logística para el transporte y almacenamiento de combustibles.

La empresa dispone de dos terminales de regasificación de gas natural licuado, con potencial para suministrar hasta 350.000 metros cúbicos en caso de restricción en el abasto.

Qué municipios han sido afectados por apagones masivos

Los municipios de Balleza, Guadalupe y Calvo (Chihuahua), junto con Guanaceví y Tamazula (Durango), resultaron afectados por los cortes de energía durante la tarde del 24 de enero.

La Minera San Julián también registró una interrupción, originada por la caída de un árbol; la situación fue atendida y el servicio restablecido.

Según la CFE, el suministro se recuperó completamente en todas las zonas afectadas tras aproximadamente tres horas de labores.

El restablecimiento del servicio eléctrico en los municipios afectados de Chihuahua y Durango marcó la jornada, luego de los cortes breves provocados por la tormenta invernal Fern en el norte del país.

Dónde reportar un apagón y qué se necesita

Para reportar interrupciones en el servicio eléctrico, la ciudadanía puede utilizar diferentes canales oficiales:

  • el número telefónico 071 (disponible las 24 horas)
  • la aplicación móvil CFE Contigo
  • el portal web cfe.mx
  • las cuentas oficiales de X (@CFE_Contigo y @CFEmx).

Para efectuar el reporte, es necesario proporcionar el número de servicio y la dirección registrados en el recibo de la CFE.

La CFE activó su Grupo Directivo para la Atención de Emergencias, liderado por Emilia Calleja Alor, y reforzó el seguimiento del Sistema Interconectado Nacional (CFEmx)

La coordinación con la Presidencia de la República, encabezada por Claudia Sheinbaum Pardo, mantiene a la Secretaría de Energía y a la CFE enfocados en informar oportunamente a la población y garantizar la continuidad en el suministro de energía eléctrica.

La empresa reiteró su “compromiso y colaboración con la ciudadanía”, asegurando una labor permanente para ofrecer un servicio eficiente y continuo.

Si se presentan incidencias relevantes relacionadas con la tormenta invernal Fern, la CFE anunciará información adicional para mantener actualizada a la población.

