Gertz Manero rinde protesta como embajador en Reino Unido

Alejandro Gertz Manero, nuevo embajador de Reino Unido, y Rubén Moreira, coordinador de la bancada del PRI en la Cámara de Diputados, posaron para una fotografía durante al término de su comparecencia con este nuevo cargo en este recinto.

Alejandro Gertz Manero rindió protesta como embajador de México en Reino Unido después de ser ratificado por el Senado en una breve sesión durante la mañana de este lunes 26 de enero.

El ex titular de la Fiscalía General de la República (FGR) se presentó ante los senadores para asumir el cargo que se anunció el pasado 7 de enero.

Ya el pasado 22 de enero, Gertz se había presentado ante la Primera Comisión de Asuntos Políticos e Internacionales de la Comisión Permanente.

En su comparecencia ante la comisión, Gertz Manero expuso que uno de los ejes centrales de su futura gestión será el fortalecimiento de los intercambios académicos.

Señaló que la colaboración con la Secretaría de Relaciones Exteriores se ha enfocado en el ámbito educativo, por considerarlo uno de los pilares de la relación entre México y Gran Bretaña.

La magnitud del fenómeno educativo quedó patente en sus declaraciones: “En Gran Bretaña hay el mayor número de mexicanos estudiando a nivel de educación superior en toda Europa”, subrayó Gertz Manero. Además, recalcó que la mayoría de los becarios mexicanos en el Reino Unido son egresados de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Sheinbaum informó el 7 de enero que Gertz Manero será embajador de México en Inglaterra.

Según las cifras presentadas por el exfiscal, el 65% de la población mexicana en el Reino Unido está integrada por académicos. Basándose en este dato, enfatizó la necesidad de otorgarles “una preferencia y un lugar fundamental” en la agenda bilateral.

El plan del futuro embajador apunta a que el conocimiento adquirido en el extranjero se traduzca en beneficios tangibles para México.

Para lograrlo, Gertz Manero planteó la creación de un programa piloto en coordinación con la Secretaría de Economía y la Secretaría de Educación Pública (SEP). El objetivo es fortalecer los vínculos entre los becarios e instituciones británicas y las oportunidades laborales en México.

“Generar oportunidades en México para nuestros egresados mexicanos de educación superior que están en Inglaterra”, propuso Gertz Manero, quien aspira a que este modelo se extienda a otros países si los resultados son positivos.

La estrategia, según sus palabras, depende del respaldo institucional para su puesta en marcha. De recibir el apoyo necesario, buscará iniciar el programa de inmediato y replicarlo a otras naciones donde haya presencia significativa de estudiantes mexicanos en el extranjero.

Esta ha sido la trayectoria de Alejandro Gertz Manero

La designación de Alejandro Gertz Manero como futuro embajador de México en Reino Unido marca una etapa de transición tanto en su carrera como en la política exterior mexicana.

Gertz Manero renunció a FGR el 27 de noviembre de 2025

El anuncio de su postulación se produjo tras su renuncia como titular de la Fiscalía General de la República (FGR), presentada a finales de noviembre de 2025, luego de una invitación directa de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Inicialmente, trascendió que el destino diplomático sería Alemania, pero finalmente se confirmó su traslado a Londres.

La vacante dejada en la FGR fue asumida por Ernestina Godoy, quien ocupaba hasta entonces la Consejería Jurídica de la Presidencia. Este relevo en la fiscalía marcó un movimiento estratégico en el gabinete federal.

El perfil académico y profesional de Gertz Manero abarca una amplia trayectoria. Es abogado por la Escuela Libre de Derecho y Doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la University of Mount Union en Ohio y la Universidad de las Américas, A.C..

Ha ejercido como catedrático en instituciones de prestigio como el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y la UNAM, así como en la Universidad de las Américas, donde impartió Derecho Procesal Penal.

En el ámbito público, Gertz Manero ha ocupado cargos variados: fue Secretario General del Instituto Nacional de Antropología e Historia, Agente del Ministerio Público Federal, Oficial Mayor en la Procuraduría General de la República (PGR), y Fundador y primer Director General del Instituto Técnico de la PGR. También lideró la Campaña Nacional contra el Narcotráfico y fue Procurador Federal de la Defensa del Trabajo.

En materia de seguridad, se desempeñó como Secretario de Seguridad Pública tanto en el entonces Distrito Federal como a nivel federal, además de dirigir la Policía Federal Preventiva.

Ha sido diputado federal y presidente de la Comisión de Marina en la LXI Legislatura. Su trayectoria le ha permitido formar parte de organizaciones como la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, el Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México y la Academia Mexicana de la Educación.