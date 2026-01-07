Sheinbaum anuncia que Gertz Manero será embajador de México en Gran Bretaña

Sheinbaum informó que Gertz Manero será embajador de México en Inglaterra. | Jovany Pérez

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que ya fue aprobado el beneplácito para designar a Alejandro Gertz Manero como embajador de México, a poco más de un mes de que renunció como titular de la Fiscalía General de la República (FGR) para aceptar la invitación de la mandataria para ejercer el nuevo cargo.

En su conferencia mañanera de hoy, Sheinbaum Pardo indicó que Gertz Manero será embajador de México en Gran Bretaña, sin embargo, aclaró que aún falta que el Senado apruebe el nombramiento formalmente.

Mencionó que tras la aprobación, el exfiscal viajaría a Londres y destacó que ella anunciará próximamente la fecha.

“Ya fue aprobado el beneplácito, va a Gran Bretaña, a Inglaterra. Tiene que aprobarlo el Senado y después ya iría”, dijo en Palacio Nacional.

