‘El Güero’ Castro quiere a Adela Noriega de regreso a los foros de Televisa: “Un encanto de mujer”

José Alberto Castro expresó públicamente su deseo de contar con Adela Noriega en nuevos proyectos televisivos, reforzando la expectativa de su regreso (IG)

El interés por el regreso de Adela Noriega a la televisión ha adquirido nuevos matices ante recientes intentos de José Alberto Castro por sumarla a un próximo proyecto, mientras Mauricio Islas desmintió categóricamente los rumores sobre la supuesta muerte de la actriz y advirtió sobre el impacto de la desinformación digital.

La combinación entre la prolongada ausencia de Noriega y la propagación acelerada de noticias falsas ha renovado el debate sobre la vulnerabilidad de las figuras públicas fuera del ámbito mediático.

Mauricio Islas se comunicó con Adela Noriega

En declaraciones al programa Ventaneando en julio de 2025, Islas explicó la gravedad de la situación generada por los rumores virales: “El fake news está a todo lo que da, chavos; abran bien los ojos, de verdad no se crean todo lo que sale, hay que cuidarnos”.

El actor optó por comunicarse directamente con Noriega antes de difundir cualquier información: “Yo hablé para preguntar cómo está. Todo está bien, todo está en orden, tenemos comunicación de vez en cuando”, aseguró a Ventaneando.

Mauricio Islas desmintió categóricamente la supuesta muerte de Adela Noriega y recalcó la importancia de verificar la información ante noticias falsas (Foto: Susana Navarrete/Cuartosuro)

Esta confirmación directa no solo tranquilizó a seguidores de la actriz, sino que desmontó de manera tajante las publicaciones infundadas en redes sociales.

La vida de Noriega —desde su retiro tras Fuego en la sangre en 2008— se ha desarrollado lejos de los reflectores. La ausencia total de la actriz, de 55 años, en redes sociales, entrevistas y eventos públicos, ha convertido su imagen en un enigma que alimenta especulaciones y teorías sin pruebas.

Cada retransmisión de sus telenovelas reaviva el interés del público e intensifica la circulación de informaciones erróneas sobre ella. Como destacó Ventaneando, este fenómeno afecta no solo la imagen de artistas, sino también la tranquilidad de sus allegados y aficionados.

José Alberto Castro recuerda positivamente a Adela Noriega

Paralelamente, ‘El Güero’ Castro detalló en el programa De primera mano que ha intentado contactar a Noriega con el fin de convencerla para que vuelva a los sets de Televisa.

José Alberto Castro recuerda con cariño a Adela Noriega en Quinceañera y sueña con una última colaboración (Foto: Cortesía de ViX)

“Alguna vez he intentado y buscado, pero no he encontrado. A mí me daría mucho gusto poder trabajar con ella”, expresó el productor, quien resaltó su admiración por la actriz y recordó con aprecio la experiencia compartida en Quinceañera: “Era un encanto de mujer”.

Castro reconoció que el regreso de Noriega no será tarea sencilla, pues ella ha optado por el anonimato absoluto.

La trayectoria de Adela Noriega la consolidó como referente indiscutible de las telenovelas mexicanas, pero es este mismo legado el que intensifica la expectativa y la especulación en torno a una eventual reaparición.

En 1987, Carla Estrada produjo Quinceañera, melodrama protagonizado por Adela Noriega y Thalía. La telenovela fue un éxito en audiencia y es considerada un clásico en la industria (Facebook Carla Estrada)

La trayectoria de una estrella de telenovelas

Adela Noriega se consolidó como una de las grandes figuras de la televisión mexicana, con un impacto duradero en las telenovelas de los años noventa y la primera década de los 2000.

Tras un inicio precoz en la industria como modelo debido a que un buscador de talentos la descubrió muy joven, Noriega protagonizó varios proyectos destacados.

El reconocimiento nacional llegó en 1987, cuando su participación en Quinceañera la catapultó al estrellato y marcó un punto de inflexión en su carrera profesional.

La escasa presencia de Adela Noriega en redes sociales y eventos públicos incrementa el misterio y el debate sobre su reaparición (Credito: Cuartoscuro)

A lo largo de los años, su rostro se asoció a títulos emblemáticos como Dulce desafío, Amor real, El privilegio de amar y Fuego en la sangre, ubicándose como un referente en el género.

Nacida el 24 de octubre de 1969 en la Ciudad de México, Adela Noriega permanece en la memoria colectiva del público por su participación en destacadas telenovelas de Televisa que definieron una época.