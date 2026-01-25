México

Inhabilitan antena de internet en Apatzingán, Michoacán, ligada con Los Blancos de Troya

El grupo criminal cuenta con presencia en diversos municipios de la entidad

La estructura detectada por las autoridades (SSP Michoacán)

Agentes de seguridad de Michoacán realizaron el aseguramiento de una antena de comunicaciones e internet que al parecer era usada por el grupo criminal Los Blancos de Troya, esta última una estructura que era liderada por César Alejandro “N”, El Botox.

El 24 de enero la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal informó sobre la desarticulación de una antena en el municipio de Apatzingán.

"Inhabilitamos en Cenobio Moreno una antena ilícita, presuntamente utilizada por un grupo vinculado a César Alejandro “N”, alias “El Botox” durante una acción conjunta a @Defensamx1 y @GN_MEXICO_, a fin de bloquear servicios ilegales para establecer comunicación y halconeo", destaca el informe de las autoridades.

En las acciones participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y de la Guardia Nacional en conjunto con elementos estatales.

El equipo inhabilitado (SSP Michoacán)

Las imágenes compartidas por las autoridades muestran los cables y la estructura usados por el grupo criminal y que estaba en un predio al que llegaron los uniformados.

Con la antena, se presume que los integrantes del grupo criminal realizaban actividades de comunicación y vigilancia de las actividades de las agencias de seguridad (halconeo). Es por ello que los agentes desactivaron los servicios.

Dónde operan Los Blancos de Troya

El pasado 22 de enero fue detenido en Michoacán César Alejandro “N”, un sujeto por el que la Fiscalía General del Estado (FGE) ofrecía una recompensa de 100 mil pesos por su captura.

(SSPE Michoacán)

Los registros de las autoridades indican que el grupo crimianl tiene presencia en los municipios de:

  • Aguililla
  • Apatzingán
  • Buenavista
  • Chinicuila
  • Churumuco
  • Coalcomán
  • Gabriel Zamora
  • Múgica
  • Parácuaro
  • Tepalcatepec

Además de que cuentan con su bastión en la comunidad de Cenobio Moreno, es decir en la zona donde fue asegurada recientemente la antena.

Los Blancos de Troya, al ser es un grupo criminal que cuenta con operaciones en la región de Tierra Caliente, zona en la que generó nexos con Los Viagra y con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), formando así el llamado Cártel Michoacán Nueva Generación.

Tras la detención de El Botox, dicho sujeto fue vinculado a proceso y posteriormente llevado al Centro Federal de Readaptación Social Número 1, penal de máxima seguridad ubicado en el Estado de México, mejor conocido como El Altiplano.

Los Viagra contra empresas de internet en Michoacán

De igual manera, a finales de 2023, autoridades mexicanas confirmaron que el grupo criminal Los Viagra había incursionado en el control y distribución del servicio de internet en diversas comunidades de Michoacán.

El grupo criminal se dedicó a destruir cableado, fibra óptica y equipos de telecomunicación. En dicha ocasión fueron presentadas al menos al menos 11 denuncias por robo y daño de infraestructura, así como un prejuicio de casi 500 mil pesos a Telmex.

