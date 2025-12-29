México

Cuánto cuesta el Lamborghini involucrado en la balacera de Zapopan, Jalisco

Durante 10 minutos, las personas a bordo fueron atacadas con armas de grueso calibre por más de cinco hombres armados

El Lamborgini Urus fue rafagueado
El Lamborgini Urus fue rafagueado durante alrededor de 10 minutos. (X)

En Zapopan, Jalisco, un enfrentamiento entre civiles armados cobró la vida de dos personas en el lugar a bordo de un Lamborgini Urus.

Posteriormente, una menor de edad perdió la vida mientras recibía atención médica en un hospital, de acuerdo con la información compartida por fuentes de seguridad estatales a Infobae México.

Los hechos ocurrieron cuando personas a bordo del vehículo de color naranja, reconocido por ser un auto de gama alta, el cual fue emboscado por alrededor de más de 5 agresores, quienes iban a bordo de vehículos de modelos recientes.

En la emboscada, dos personas
En la emboscada, dos personas perdieron la vidqaq y una más en el hospital (X)

El Lamborghini de millones de pesos

El precio del vehículo de lujo se debe a que posee un motor V8 biturbo de 4.0 litros, el cual alcanza una potencia máxima de hasta 666 Caballos de Vapor, que es una unidad de medida de potencia que indica que tiene una potencia extremadamente alta.

Por tal motivo este auto puede ser considerado un hipercoches o vehículo de alto rendimiento, ya que combina motores de combustión con eléctricos para ofrecer aceleración y velocidad mejorados.

A pesar de que su aceleración es de 0-100 km/h en tan sólo 3.3 segundos, alcanza una velocidad máxima de 306 km/h bajo un sistema híbrido con motor eléctrico combinado con el V8, lo que le da una potencia conjunta de 800 CV.

Su transmisión es automática de 8 velocidades, tiene una tracción total permanente y cuenta con los modos de conducción Strada, Sport, Corsa, Sabbia (arena), Terra (tierra), Neve (nieve) y modos adicionales.

Sus medidas son:

  • Longitud: 5.112 mm
  • Anchura: 2.016 mm
  • Altura: 1.638 mm
  • Distancia entre ejes: 3.003 mm
  • Peso en vacío: 2.197 kg
  • Capacidad del maletero: 616 litros
  • Capacidad del depósito de combustible: 85 litros

Además, el Urus incorpora sistemas de asistencia a la conducción y opciones de personalización bajo el programa Ad Personam de Lamborghini.

La marca también ofrece variantes con equipamiento diferenciado, orientadas a la deportividad o la comodidad y versiones híbridas enchufables en la gama más reciente.

La emboscada fue perpetrada por
La emboscada fue perpetrada por más de cinco hombres armados. (RRSS)

Qué se sabe de los hechos ocurridos en Zapopan

A pesar de que las personas a bordo del vehículo valuado entre 6.5 y 8 millones de pesos iban escoltadas por una camioneta GMC Yukon, de color negro, sobre las avenida Lapislázuli al cruce con Bahía, en la colonia Residencial Victoria, los atacantes asesinaron a tres personas para posteriormente huir tras la reacción de los escoltas.

Peritos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses reportan que sobre la vía pública fueron asegurados más de 100 casquillos percutidos, así como varios cargadores de armas largas y de alto poder.

Además, cuatro escoltas resultaron lesionados por impacto de bala, resultando uno de ellos con condición grave de salud, mientras se verifica la identidad de los escoltas.

Según el reporte emitido por las autoridades, las víctimas son un escolta, un hombre presuntamente comerciante del mercado de abastos y la hija del mismo.

Hasta el momento la Fiscalía de Jalisco se encuentra realizando las investigaciones pertinentes, “lo que afectará la circulación peatonal y vehicular en la zona estará restringida algunas horas más”.

