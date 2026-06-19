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México fortalece el turismo de aventura con la Ruta del Surf y el regreso del torneo de Día de Muertos

La estrategia busca posicionar las playas mexicanas como destinos clave para los deportes acuáticos y atraer a miles de visitantes nacionales e internacionales

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La Secretaría de Turismo incorporó los principales destinos para practicar surf dentro de su oferta turística oficial.
La Secretaría de Turismo incorporó los principales destinos para practicar surf dentro de su oferta turística oficial.

El Gobierno de México continúa apostando por la diversificación de la oferta turística nacional y ahora busca posicionar al país como uno de los principales destinos para la práctica del surf y otros deportes acuáticos. Durante la conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo este viernes 19 de junio, la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, presentó avances de la denominada Ruta del Surfismo del Pacífico, un proyecto enfocado en promover las playas mexicanas entre deportistas y viajeros.

La funcionaria explicó que esta iniciativa busca dar mayor visibilidad a los destinos donde es posible practicar surf, además de impulsar eventos especializados que atraigan visitantes y generen derrama económica para las comunidades costeras.

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“Estamos haciendo la ruta del surfismo del Pacífico. Eso es muy importante para nosotros y sobre todo, eh, a lo que nos comprometimos, el 2 de noviembre, que es su campeonato. Una carrera que esperan bastantes visitantes. Se va a hacer en torno al Día de Muertos, que es algo justo para la promoción y estamos con ellos con campaña de promoción. Y también en el tema de los murales. Ustedes han pintado murales bellísimos en las diferentes, puntos, entonces también estamos en ese, en ese tema y ya se encuentran en el atlas turístico. No estaban, como tal, como experiencia turística y es la ruta de los surfistas y saber en qué playas y dónde pueden acceder los mexicanas y mexicanos a este tipo de deportes”.

Playas para surfear ya forman parte del Atlas Turístico

(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los principales anuncios realizados por la Secretaría de Turismo fue la incorporación de estos destinos especializados dentro del Atlas Turístico de México. La medida permitirá que viajeros nacionales e internacionales identifiquen con mayor facilidad las playas ideales para practicar surf y otras disciplinas relacionadas con el mar.

La estrategia también contempla la promoción de murales y expresiones artísticas vinculadas con la cultura del surf en diversas localidades costeras, con el objetivo de enriquecer la experiencia de los visitantes y fortalecer la identidad de cada destino.

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Las autoridades consideran que el turismo deportivo representa una oportunidad importante para diversificar la actividad económica en zonas de playa y atraer a un segmento de viajeros interesados en experiencias diferentes a las tradicionales.

Regresa el torneo de surf de Día de Muertos en Sayulita

La estrategia busca posicionar las playas mexicanas como destinos clave para los deportes acuáticos y atraer a miles de visitantes nacionales e internacionales.
La estrategia busca posicionar las playas mexicanas como destinos clave para los deportes acuáticos y atraer a miles de visitantes nacionales e internacionales.

Como parte de esta apuesta turística, también se confirmó el regreso del tradicional torneo de surf de Día de Muertos en Sayulita, Nayarit, considerado uno de los eventos más importantes de la disciplina en territorio nacional.

La competencia se llevará a cabo los días 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre y reunirá a algunos de los mejores surfistas de México. Además, contará con una de las bolsas de premios más atractivas dentro del circuito nacional.

El certamen forma parte de las actividades del Festival de Día de Muertos de Sayulita, celebración que combina deporte, cultura y tradición. Durante esos días, los asistentes podrán disfrutar de conciertos, exhibiciones artísticas, altares conmemorativos, desfiles temáticos y diversas actividades familiares.

Gracias a esta mezcla entre surf y festividades tradicionales mexicanas, el evento se ha consolidado como una de las experiencias turísticas más atractivas del Pacífico mexicano. Las autoridades esperan una importante afluencia de visitantes, quienes además de presenciar la competencia tendrán la oportunidad de conocer la riqueza cultural de la región y disfrutar de algunos de los escenarios naturales más emblemáticos del país.

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