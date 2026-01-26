México

Alcaldía Benito Juárez de CDMX divide horarios para partido de América vs Necaxa y concierto de Kanye West

De acuerdo con cifras de la demarcación de la Ciudad de México, se espera la visita de alrededor de 70 mil personas entre ambos eventos

El partido y el concierto
El partido y el concierto se realizarán en el Estadio Ciudad de los Deportes y la Plaza de Toros México este próximo sábado 31 de diciembre. Foto: Archivo/Infobae México.

La alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México implementará un operativo especial para llevar a cabo dos eventos masivos, el partido de América vs Necaxa y el concierto de Kanye West, este próximo sábado 31 de diciembre en el Estadio Ciudad de los Deportes y la Plaza de Toros México.

Debido a la gran magnitud de estos dos eventos, en días pasados se comenzó a plantear cuál sería la logística para que ambos se pudieron realizar.

A través de un comunicado oficial y un video compartido en sus redes sociales oficiales, la alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México y el edil de la demarcación, Luis Mendoza Acevedo, alcalde, indicaron cómo sería la solución para que estos dos eventos se llevarán a cabo en estos recintos, los cuales se encuentran cercanos.

El objetivo que se busca es evitar afectaciones a los residentes y garantizar la seguridad de los asistentes al partido entre el América y Necaxa, así como al concierto de Kenye West.

El objetivo que se busca
El objetivo que se busca es evitar afectaciones a los residentes, así como la seguridad de los asistentes al partido entre el América y Necaxa, y el concierto de Kenye West. Foto: Alcaldía de Benito Juárez/FB.

Estos son los horarios establecidos por la alcaldía Benito Juárez de la CDMX para el concierto de Kanye West y el partido de América vs Necaxa

El operativo responde a la preocupación de la alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México por mantener el orden y la tranquilidad en una de las zonas con mayor concentración de asistentes durante este tipo de eventos masivos.

Según lo comunicado por la alcaldía, la decisión de no permitir la celebración simultánea de los espectáculos se tomó tras el anuncio de ambos eventos para el mismo día.

Asimismo, estableció los horarios en que se llevará cada evento:

  • Partido entre el América y el Necaxa- 16:00 horas
  • Concierto de Kanye West - 20:00 horas.
Luis Mendoza Acevedo, alcalde de Benito Juárez de la CDMX, informó en un video cómo se realizarán estos eventos. Crédito: X/@BJAlcaldia.

Cabe destacar en un principio que el partido entre el América y el Necaxa se jugaría a las 21:00 horas, por lo que se tuvo que cambiar a las 16:00, como se mencionó anteriormente.

La autoridad local reiteró que este esquema de organización ya se aplicó durante 2025 y continuará vigente durante 2026, con el objetivo de reducir molestias a los vecinos y reforzar el control en el entorno.

Luis Mendoza Acevedo declaró que “con la finalidad de minimizar el impacto que tendrá para los vecinos de la zona la celebración de estos eventos, y garantizar la seguridad de los asistentes, como ocurrió con todos los eventos del 2025, diseñamos un operativo especial: en logística, seguridad, Protección Civil, Vía Pública, Servicios Urbanos, Participación Ciudadana y Servicios Médicos”.

Según datos oficiales, se espera una afluencia aproximada de 70 mil personas entre ambos recintos, lo que representa un desafío logístico y de seguridad para la demarcación.

Luis Mendoza Acevedo, alcalde de
Luis Mendoza Acevedo, alcalde de Benito Juárez de la Ciudad de México, dio a conocer la logística para el partido y el concierto de este próximo sábado 31 de diciembre. Foto: X, LuisMendozaBJ.

Estrategias de control y atención a residentes

  • Coordinación entre elementos de Blindar BJ360° y la Secretaría de Seguridad Ciudadana, con patrullajes y presencia permanente en la zona.
  • Implementación de un sistema de verificación vehicular mediante Código QR para los autos de residentes, facilitando el acceso a las colonias cercanas y limitando el ingreso de vehículos ajenos a la zona.
  • Participación de personal de Participación Ciudadana desde primeras horas del día, proporcionando información sobre horarios, accesos y salidas a vecinos.
  • Operativo progresivo de limpieza y recolección de basura a cargo del equipo de Servicios Urbanos.

