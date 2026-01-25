México

Ratifican sanciones contra Andrea Chávez por actos anticipados de campaña en Chihuahua

El Tribunal Electoral aclaró que la resolución no limita la libertad de expresión ni el trabajo legislativo de la senadora, sino únicamente la promoción de su imagen

Guardar
El Tribunal Estatal Electoral de
El Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua determinó que la difusión del nombre, imagen y cargo de Andrea Chávez en unidades médicas podría constituir promoción personalizada con impacto electoral.

El Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua (TEE) confirmó las medidas cautelares impuestas a la senadora de Morena, Andrea Chávez, por la presunta comisión de actos anticipados de campaña, luego de la difusión de unidades médicas móviles y consultorios rotulados con su nombre, imagen y cargo en diversos municipios del estado.

La decisión mantiene vigente la orden de retirar dicha publicidad mientras se resuelve el fondo del procedimiento sancionador.

Tribunal Electoral de Chihuahua avala actuación del IEE

Durante sesión pública, el pleno del Tribunal resolvió, por mayoría de dos votos a favor y uno en contra, desechar las impugnaciones promovidas por la senadora y por el partido Morena.

El Instituto Estatal Electoral (IEE)
El Instituto Estatal Electoral (IEE) de Chihuahua impuso medidas cautelares a Andrea Chávez por presunta promoción personalizada en unidades médicas.

Con ello, se ratificaron las medidas cautelares dictadas por el Instituto Estatal Electoral (IEE) de Chihuahua.

El magistrado presidente del TEE, Hugo Molina, sostuvo que el IEE sí tiene competencia para intervenir mediante un procedimiento sancionador ordinario, incluso cuando no exista un proceso electoral en curso, siempre que los hechos denunciados puedan vulnerar los principios de legalidad y equidad previstos en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE).

¿De qué se acusa a Andrea Chávez?

La investigación se origina por la circulación de ambulancias y consultorios médicos que portaban de manera visible el nombre, imagen y cargo de la senadora en distintas regiones de Chihuahua.

A Andrea Chávez se le
A Andrea Chávez se le señala por presuntos actos anticipados de campaña mediante la difusión de su nombre, imagen y cargo en unidades médicas móviles.

Para la autoridad electoral, estos hechos podrían constituir promoción personalizada con fines electorales.

De manera específica, a Andrea Chávez se le señala por:

  • Difundir su nombre, imagen y cargo en unidades médicas móviles y consultorios, lo que podría generar reconocimiento anticipado entre la ciudadanía.
  • Asociar su figura política a programas y servicios de beneficio social, como la atención médica, lo cual está prohibido por la legislación electoral al tratarse de recursos o acciones con impacto social.
  • Reiterar mensajes visuales de posicionamiento político fuera de los tiempos legales, lo que, según el Tribunal, puede influir en la percepción ciudadana rumbo a futuros procesos electorales.
  • Obtener una ventaja indebida frente a otros actores políticos, al proyectar su imagen de manera constante y prolongada sin estar en periodo de campaña.

El Tribunal advirtió que este tipo de conductas, aun fuera de periodos electorales, pueden provocar una “afectación irreparable” a la equidad en futuras contiendas.

Argumentos de la defensa fueron declarados infundados

La senadora y su partido argumentaron que no existía proceso electoral alguno y que, por tanto, el IEE carecía de competencia para sancionarla.

La senadora Andrea Chávez y
La senadora Andrea Chávez y el partido Morena argumentaron que no existía proceso electoral en curso, por lo que consideraron que el IEE carecía de competencia para sancionarlas.

También señalaron una supuesta vulneración a la libertad de expresión y al ejercicio de la función parlamentaria.

No obstante, los magistrados concluyeron que las medidas cautelares no impiden la difusión de ideas, opiniones o informes legislativos, sino que únicamente limitan la promoción personalizada asociada a beneficios sociales.

Medidas cautelares siguen vigentes

Con esta resolución, continúa la obligación de retirar el nombre, imagen y cargo de Andrea Chávez de las unidades médicas y consultorios señalados, en tanto se resuelve si incurrió o no en actos anticipados de campaña.

El Tribunal Electoral confirmó que
El Tribunal Electoral confirmó que Andrea Chávez debe retirar su nombre, imagen y cargo de las unidades médicas y consultorios mientras se resuelve el procedimiento sancionador.

El procedimiento sancionador ordinario permanece en curso y será el que determine si existió una violación a la ley electoral.

Actores políticos de oposición señalaron que la decisión del Tribunal podría sentar un precedente relevante en materia de equidad y uso de imagen en programas sociales en Chihuahua.

Temas Relacionados

Andrea ChávezIEEMorenaCampaña AnticipadaEleccionesMedidas CautelaresSenadoraPolítica Mexicanamexico-noticias

Más Noticias

Descubre los afortunados ganadores del último sorteo de Tris

Enseguida los resultados de todos los sorteos de Tris dados a conocer por la Lotería Nacional y averigue si ha sido uno de los ganadores

Descubre los afortunados ganadores del

Procesan al presunto jefe de plaza de una célula ligada al CJNG y dedicada al robo de combustible en Oaxaca

La Fiscalía del Estado lo identifica como líder de un grupo criminal que opera en Matías Romero Avendaño

Procesan al presunto jefe de

Manifestaciones, accidentes y bloqueos en CDMX y Edomex hoy 24 de enero: manifestantes que se ubicaban cerca del Ángel de la Independencia se han retirado

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer del Valle de México

Manifestaciones, accidentes y bloqueos en

México y Portugal estrenarían uniforme cuando se enfrenten en reapertura del Estadio Azteca

Amistoso serviría para el debut de los nuevos uniformes de México y Portugal contando con la participación de Cristiano Ronaldo

México y Portugal estrenarían uniforme

Colágeno hidrolizado: qué es y cómo te ayuda a mejorar el aspecto de la piel

Este suplemento tiene beneficios para el organismo

Colágeno hidrolizado: qué es y
MÁS NOTICIAS

NARCO

“Golden Roma”, la facción de

“Golden Roma”, la facción de La Chokiza dedicada a los préstamos gota a gota

Amenazan con narcomanta a mandos policiacos en Mexicali, Baja California: estaba firmada por el CJNG

Detienen a siete narcotraficantes en Cancún y Chetumal, mientras que una mujer fue liberada tras secuestro

Enfrentamiento armado entre civiles y elementos de seguridad deja 7 agresores detenidos en Tecate, Baja California

Localizan con vida a la tiktoker “La Nicholette” tras ser secuestrada en Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

El concierto de Kanye West

El concierto de Kanye West será transmitido en México: dónde, cuándo y a qué hora

K-pop en México: las 10 canciones que dominan en iTunes

Mamá de Gala Montes comparte fuerte mensaje para su hija previo a su debut en el musical “Malinche”

¿Cuántos conciertos más podrían anunciar para BTS en el Estadio GNP Seguros?

José Ramón Berganza encarna a Eric en “El Inspector llama a la puerta” y cuenta todo sobre la obra

DEPORTES

México y Portugal estrenarían uniforme

México y Portugal estrenarían uniforme cuando se enfrenten en reapertura del Estadio Azteca

Julio Urías reaparece en público tras dos años y medio de su suspensión en Grandes Ligas

Esta sería la posible alineación de México para enfrentar a Bolivia en amistoso

Lorena Ramírez impone récord personal en Hong Kong 100 pese a frío extremo y sin luz

Javier Aguirre habla sobre Marcelo Flores y su decisión de no jugar con México: “Cero rencores”